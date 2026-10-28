'રામાયણ'નો ફર્સ્ટ રિવ્યૂ: લોસ એન્જલસમાં વાગ્યો ડંકો, વર્લ્ડ પ્રીમિયરમાં ભક્તિમય થયા દર્શક, હવે 100થી વધુ દેશોમાં થશે રિલીઝ
સોશિયલ મીડિયા પર દર્શકોએ ફિલ્મની ભવ્યતા, કલાકારોના અભિનય અને તેના અદભૂત દૃશ્યોના ખૂબ વખાણ કર્યા છે.
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
હૈદરાબાદ: લોસ એન્જલસમાં પ્રીમિયર થયા બાદ 'રામાયણ: રાઈઝ ઓફ અ લિજેન્ડ' (Ramayana: Rise of a Legend)ને દર્શકો તરફથી ખૂબ જ શાનદાર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર દર્શકોએ ફિલ્મની ભવ્યતા, કલાકારોના અભિનય અને તેના અદભૂત દૃશ્યોના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. દર્શકો ખાસ કરીને ફિલ્મના શાનદાર VFX, પ્રભાવશાળી બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક અને આ પવિત્ર મહાકાવ્યને જે સન્માનજનક રીતે પડદા પર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, તેનાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે. સઈ પલ્લવીના સૌંદર્ય, હાવભાવ અને સ્ક્રીન પરની તેમની પ્રેજેન્સને પણ ઘણી પ્રશંસા મળી રહી છે. આ ઉપરાંત, રણબીર કપૂર અને યશના અભિનયને પણ દર્શકોએ ખૂબ પસંદ કર્યો છે. લોકોએ 'રામાયણ' વિશે પોતાનો ફર્સ્ટ રિવ્યૂ આપવાની શરૂઆત કરી છે, અને આ પ્રતિસાદ ફિલ્મ નિર્માતાઓ માટે ચોક્કસપણે ખૂબ જ સંતોષકારક રહેશે.
નિતેશ તિવારીની 'રામાયણ' આ વર્ષની સૌથી મોટી રિલીઝ પૈકીની એક છે. નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ માટેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ ફિલ્મ 5 નવેમ્બર, 2026ના રોજ વિશ્વભરના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે, જ્યારે 4 નવેમ્બરે તેના પેઇડ પ્રિવ્યૂ શો યોજાશે. એડવાન્સ બુકિંગ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. ફિલ્મને માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં મજબૂત એડવાન્સ બુકિંગ મળી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, રિલીઝ પહેલાં જ 'રામાયણે' વિશ્વભરમાં પ્રી-સેલ કલેક્શન દ્વારા 2 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી લીધી છે.
દુનિયાભરમાં 'રામાયણ'નું એડવાન્સ બુકિંગ
Sacnilkના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશમાં 'રામાયણ' માટેનું એડવાન્સ વેચાણ ખૂબ જ મજબૂત છે. ફિલ્મ રિલીઝ થવામાં હજુ 9 દિવસ બાકી છે, ત્યારે માત્ર પ્રથમ દિવસ માટેની એડવાન્સ બુકિંગની રકમ ૨ મિલિયન ડોલરને વટાવી ગઈ છે. ઉત્તર અમેરિકામાં આ ફિલ્મે 750 હજાર ડોલરની કમાણી કરી છે, જેમાંથી 550 હજાર ડોલરની આવક માત્ર પ્રીમિયર શોમાંથી થઈ છે.
#Ramayana world premiere at the iconic David Geffen Theater (LA) has breached 95% occupancy across its ~939–1,000 seating capacity🔥 https://t.co/OQhO13iVLH— Bhargavi (@IamHCB) October 28, 2026
Sacnilkના જણાવ્યા અનુસાર, યુકેમાં આ મહાકાવ્ય ફિલ્મની $90,000 મૂલ્યની ટિકિટો વેચાઈ છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં તેણે $60,000થી વધુની કમાણી કરી છે. એકંદરે, વિશ્વભરમાં પ્રથમ દિવસ માટેનું એડવાન્સ બુકિંગ $2 મિલિયનને વટાવી ગયું છે, જે એક અત્યંત પ્રભાવશાળી આંકડો છે.
RAMAYANA FIRST REVIEWS ARE IN! “Spectacular” and “one of this year’s most immersive cinematic experiences” — the first reactions to Ramayana: Rise of a Legend are generating buzz ahead of its grand release on November 5. An internet user praised the film’s visuals, music, dances and action, describing the experience as a “grand spectacle”. Ranbir Kapoor was hailed as “sublime”, while Yash was called “magnetic”. The makers hosted a special screening in Los Angeles on October 27, with producer Namit Malhotra, director Nitesh Tiwari, Ashwiny Iyer Tiwari, Ranbir Kapoor, Yash and Sai Pallavi attending in traditional attire. Videos from the star-studded event have already gone viral on social media. Will Ramayana live up to the growing expectations? #Ramayana #RanbirKapoor #Yash #SaiPallavi #IndianCinema #RamayanaRiseOfALegend https://t.co/iBNVm2EVAo— Diganta Guha (@diganta_guha) October 28, 2026
ભારતમાં કેટલી વેચાઈ 'રામાયણ'ની ટિકિટ?
રણબીર કપૂરની અત્યંત પ્રતીક્ષિત ફિલ્મ 'રામાયણ'ને માત્ર વિદેશમાં જ નહીં, પરંતુ ભારતમાં પણ ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. 'સેકનિલ્ક' (Sacnilk)ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, 27 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં, નિતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મની સમગ્ર ભારતમાં 2.54 લાખ ટિકિટો એડવાન્સમાં વેચાઈ ચૂકી છે, જેનાથી અત્યાર સુધીમાં ₹13.66 કરોડની કમાણી થઈ છે. જો બ્લોક કરેલી બેઠકોને બાકાત રાખવામાં આવે, તો આ આંકડો ₹10.96 કરોડ થાય છે.
મહારાષ્ટ્ર એડવાન્સ બુકિંગની બાબતમાં મોખરે છે, જ્યાંથી ₹2.88 કરોડની કમાણી થઈ છે (જે કુલ કમાણીના 21% છે). ત્યારબાદ દિલ્હી (₹2.70 કરોડ) અને કર્ણાટક (₹2.25 કરોડ)નો ક્રમ આવે છે. ટોચના 10 રાજ્યોનો કુલ કમાણીમાં 86% હિસ્સો છે. 4 નવેમ્બરે પ્રિવ્યૂ સ્ક્રીનિંગ અને 5 નવેમ્બરે થિયેટર રિલીઝ થવાની હોવાથી, આગામી થોડા દિવસોમાં એડવાન્સ વેચાણ અને ઓપનિંગ વીકએન્ડ માટેની માંગ અંગે વધુ સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવશે.
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