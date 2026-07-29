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'રામાયણ'ના ટ્રેલરની નવી તારીખ જાહેર, જાણો ક્યારે અને કેટલા વાગ્યે થશે રિલીઝ

રામાયણનું ટ્રેલર ભારતમાં સ્પાઇડરમેન: બ્રાંડ ન્યૂ ડેની રિલીઝ સાથે બતાવવામાં આવશે.

રામાયણની નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે
રામાયણની નવી રિલીઝ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે (Screen Grab)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 12:22 PM IST

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હૈદરાબાદ: રણબીર કપુર અને યશ સ્ટારર મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ રામાયણના ટ્રેલરની રાહ જોવાનો અંત આવ્યો છે. ફિલ્મનું ટ્રેલર પહેલા 24 જુલાઇએ રિલીઝ થવાનું હતું પરંતુ કોઇ કારણોસર પોસ્ટપોન થઇ ગયું હતું. હવે મેકર્સે 28 જુલાઇની રાત્રે ફિલ્મના ટ્રેલરની સમયની સાથે નવી રિલીઝ ડેટની જાહેરાત કરી છે.

મેકર્સે જાહેર કર્યું કે હવે ટ્રેલર 30 જુલાઇએ રિલીઝ કરવામાં આવશે. આ દિવસે જ્યારે સ્પાઇડરમેન: બ્રાંડ ન્યૂ ડે ભારતમાં રિલીઝ થશે. ઇંસ્ટાગ્રામ પર આ જાણકારી શેર કરતા લખ્યુ, 'શુભ બ્રહ્મ મુહૂર્ત પર અમે 30 જુલાઇ, 2026, ગુરૂવાર સવારે 4:15 વાગ્યે ભારતીય સમય અનુસાર વિશ્વભરમાં પોતાના ટ્રેલરની સાથે રામાયણના ઉદયનું સ્વાગત કરીએ છીએ.'

રામાયણનું ટ્રેલર રિલીઝ થશે

24 જુલાઇએ નમિત મલ્હોત્રાએ પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં લખ્યુ હતું, 'આજે અમારી 'રામાયણ' માટે ખાસ ક્ષણ છે. સોની પિક્ચર્સ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સાથે અમારી ભાગીદારી રામાયણને દુનિયા સુધી પહોંચાડવાનું મારૂ સ્વપ્ન હવે સાકાર થઇ ગયું છે. આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખતા અમે પોતાનું ટ્રેલર વૈશ્વિક સ્તરે લોન્ચ કરીશું.

નમિત મલ્હોત્રાએ લખ્યુ હતું, 'ભારતીય સિનેમાના 100થી વધુ વર્ષોના ઇતિહાસમાં આ એક એવી ક્ષણ હશે જ્યારે રામાયણને કોઇ પણ ગ્લોબલ હોલિવૂડ ફિલ્મની જેમ સમગ્ર વિશ્વમાં બતાવવામાં આવશે જે ગર્વની ક્ષણ હશે.'

તેમણે વધુમાં કહ્યું, 'આ ખાસ છે કારણ કે આ વિશ્વભરના લોકો માટે આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણી વાર્તાઓની સમૃદ્ધિને નવા ગૌરવ અને ઉત્સાહ સાથે જવાના દ્વાર ખોલે છે.'

4000 કરોડના બજેટમાં બની છે રામાયણ

રામાયણનું નિર્માણ 4000 કરોડ રૂપિયાના બજેટ પર કરવામાં આવ્યું છે. નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રાએ ખુલાસો કર્યો હતો, 'જ્યારે અમે છ-સાત વર્ષ પહેલા તેને બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો ત્યારે લોકોને લાગ્યુ કે હું પાગલ થઇ ગયો છું, કારણ કે કોઇ પણ ભારતીય ફિલ્મ આટલા મોટા પાયે નથી બનતી. સીધા શબ્દોમાં કહું તો બન્ને ભાગનું કૂલ બજેટ લગભગ 500 મિલિયન ડૉલર હશે જે 4000 કરોડ રૂપિયા કરતા વધુ છે.

નમિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે, 'અમે વિશ્વની સૌથી મોટી ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છીએ, જે એક એવા મહાન મહાકાવ્ય પર આધારિત છે જેને વિશ્વ સ્તરે જોવી જોઇએ અને છતા પણ મારૂ માનવું છે કે અમે તેને હોલિવૂડની કેટલીક સૌથી મોટી ફિલ્મોની તુલનામાં વધુ કુશળતા સાથે બનાવી રહ્યા છીએ. અમે બિન જવાબદાર નથી, અમે મહત્વાકાંક્ષી છીએ પરંતુ વ્યાવહારિક પણ છીએ.'

રામાયણ વર્તમાનમાં બની રહેલી સૌથી મોટી ભારતીય ફિલ્મમાંથી એક છે. રણવીર કપુર ભગવાન રામની ભૂમિકામાં છે જ્યારે યશ રાવણનનો રોલ કરી રહ્યો છે. ફિલ્મનું ડિરેક્શન નિતેશ તિવારીએ કર્યું છે અને તેમાં સાઇ પલ્લવી સીતા, સન્ની દેઓલ હનુમાન અને રવિ દુબે લક્ષ્મણની ભૂમિકામાં છે.

આ ફિલ્મ બે ભાગમાં રિલીઝ થવાની છે જેનો પ્રથમ ભાગ દિવાળી પહેલા ઓક્ટોબર 2026માં વિશ્વ સ્તરે રિલીઝ થશે જ્યારે બીજો ભાગ દિવાળી 2027માં આવશે.

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