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રામાયણ ટ્રેલર રિવ્યૂ: રણબીર-યશે કર્યો ધમાલ, VFX અને સાઉન્ડે સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા

હૈદરાબાદમાં એક ખાસ ટ્રેલર ઈવેન્ટમાં રણબીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી અને સની દેઓલ સ્ટારર ફિલ્મ રામાયણનો ટ્રેલર સૌપ્રથમ બતાવાયો અને ઓનલાઈન વાયરલ થયો.

રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરનું ફસ્ટ રિવ્યૂ
રામાયણ ફિલ્મના ટ્રેલરનું ફસ્ટ રિવ્યૂ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 5:03 PM IST

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હૈદરાબાદ : રણબીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી અને સની દેઓલ સ્ટારર બહુપ્રતિક્ષિત માયથોલોજીકલ ફિલ્મ ‘રામાયણ’ના ટ્રેલરે ફિલ્મ જગતમાં ધમાલ મચાવી દીધી છે. હૈદરાબાદમાં એક ખાસ ટ્રેલર ઈવેન્ટમાં પ્રથમ વખત ‘પ્રથમ સંકલ્પ’ નામનો આ 4 મિનિટનું ટ્રેલર બતાવાયું, જેને જોઈ દિગ્ગજ ફિલ્મ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે પોતાનો રિવ્યૂ આપ્યો. તેમણે ટ્રેલરના VFX, સાઉન્ડ અને સ્ટારકાસ્ટની જમકર પ્રશંસા કરતાં તેને ‘ગ્લોબલ સિનેમેટિક અનુભવ’ ગણાવ્યો. આ ટ્રેલર 24 જુલાઈ 2026ના રોજ સત્તાવાર રીતે દુનિયાભરમાં રિલીઝ થવાનું છે.

દિગ્ગજ ફિલ્મ એનાલિસ્ટનું રિવ્યૂ

રણબીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી અને સની દેઓલ સ્ટારર માયથોલોજી ફિલ્મ ‘રામાયણ’ની હાલમાં એક ટ્રેલર ઈવેન્ટ યોજાઈ હતી. ફિલ્મનું ટ્રેલર આગામી 24 જુલાઈના રોજ દુનિયાભરમાં રિલીઝ થશે, પરંતુ તે પહેલાં આ ઈવેન્ટમાં રામાયણનું ટ્રેલર બતાવવામાં આવ્યું. આ ઈવેન્ટમાં ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ સાથે અનેક જાણીતી હસ્તીઓ પણ હાજર રહી. આ દરમિયાન ફિલ્મ વિશે માહિતી આપવામાં આવી અને ટ્રેલર ઓનલાઈન વાયરલ થયો. હવે દિગ્ગજ ફિલ્મ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે રામાયણના ટ્રેલરનું રિવ્યૂ કરી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યું છે.

રામાયણ ટ્રેલર ફર્સ્ટ રિવ્યૂ

દિગ્ગજ ફિલ્મ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શે ફિલ્મ રામાયણનું ટ્રેલર જોઈ પોતાનો રિવ્યૂ આપ્યો. તેમણે લખ્યું, '4 મિનિટનું આ ટ્રેલર – જેનું નામ પ્રથમ સંકલ્પ છે – તમને સંપૂર્ણપણે મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે... તેનું પ્રેઝન્ટેશન, સ્કેલ, વિઝ્યુઅલ્સ, VFX અને બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર ખરેખર શાનદાર છે... આ અદ્ભુત છે અને દરેક રીતે એક ગ્લોબલ સિનેમેટિક અનુભવ જેવું લાગે છે.' કાસ્ટિંગ એકદમ યોગ્ય લાગે છે... ભગવાન રામના રોલમાં રણબીર કપૂરમાં દિવ્યતા, શાલીનતા અને શક્તિ ઝલકે છે. રાવણના રોલમાં યશ શાનદાર લાગે છે... હું વધુ કંઈ નહીં જણાવું – અહીં કોઈ સ્પોઈલર નથી... 24 જુલાઈ 2026 (શુક્રવાર)ના રોજ ટ્રેલર સત્તાવાર રીતે રિલીઝ થવાની રાહ જુઓ.

બજેટ અને સ્ટારકાસ્ટ

રામાયણ બે ભાગમાં બની રહી છે અને તેનું બજેટ 4000 કરોડ રૂપિયા છે. ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી, રવિ દુબે, સની દેઓલ, વિવેક ઓબેરોય, લારા દત્તા અને કાજલ અગ્રવાલ સહિત અનેક સ્ટાર જોવા મળશે. દૂરદર્શી પ્રોડ્યુસર નમિત મલ્હોત્રા અને ડિરેક્ટર નિતેશ તિવારીએ ખાતરી કરી છે કે દરેક ફ્રેમમાં જુસ્સો, બારીકાઈ અને શ્રેષ્ઠ કારીગરી દેખાશે. જેમ મેં પહેલાં કહ્યું, રામાયણ ફક્ત આજ માટે નહીં, પણ આવનારી પેઢીઓ માટે પણ એક ફિલ્મ છે. તેમાં એક કાલાતીત અને યાદગાર ફિલ્મ બનવાના તમામ ગુણો છે, જેને વર્ષો સુધી જોવામાં, સરાહવામાં અને ઉજવવામાં આવશે. રામાયણ બે ભાગમાં રિલીઝ થશે. પહેલો ભાગ દિવાળી 2026માં અને બીજો ભાગ દિવાળી 2027માં દુનિયાભરના સિનેમાઘરોમાં આવશે.

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