રામાયણ પાર્ટ 1 ટીઝર: ભગવાન રામના પાત્રમાં રણવીર કપૂર પરફેક્ટ, રાવણના રોલમાં દમદાર લાગી રહ્યો છે યશ

હનુમાન જયંતિ પર ભારતીય સિનેમાના અત્યાર સુધીના સૌથી મોંઘા પ્રોજેક્ટનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું, દર્શકોની આતુરતા વધી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 5:51 PM IST

હૈદરાબાદ: હનુમાન જયંતિ (2 એપ્રિલ) નિમિત્તે નિતેશ તિવારીની રણબીર કપૂર, સાઈ પલ્લવી, યશ અને સની દેઓલ સ્ટારર મચ અવેટેડ ફિલ્મ 'રામાયણ પાર્ટ 1'નું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ટીઝરમાં રણબીર કપૂરની પહેલી ઝલક જોવા મળી છે, સાથે જ બીજા કલાકારોની પણ ઝલક જોવા મળી રહી છે. ફિલ્મના પ્રોડ્યૂસર નમિત મલ્હોત્રાએ આજે સવારે પોતાના આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટનું ટીઝર રજૂ કર્યું. જુઓ, નિતેશ તિવારીના નિર્દેશનમાં બનેલી આ માયથોલૉજી ફિલ્મનો ફર્સ્ટ લુક

2.38 મિનિટના આ ટીઝરની શરૂઆત રાવણની લંકા સળગાવવાથી શરૂ થાય છે, જેમાં ઉપર ગરુડ અને કાગડાઓ ઉડી રહ્યા છે. ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવતો રણબીર કપૂર આકાશમાંથી નીચે પડતો જોવા મળે છે, લંકાનો એક રાક્ષસ તેના પર હુમલો કરે છે. ત્યારબાદ રણબીર કપૂર કેસરી રંગના આકાશ વચ્ચે એક પર્વત પર ધનુષ્ય અને તીર પકડીને ઊભો રહેલો જોવા મળે છે.

ત્યારબાદ રણબીર કપૂર, ભગવાન રામ તરીકે, તેના મહેલમાં પ્રવેશતો જોવા મળે છે. પછીના દ્રશ્યમાં, તે એક રાક્ષસ સાથે લડતો દેખાય છે, તે પોતાનું ધનુષ્ય ઊંચું કરે છે અને પોતાનો ચહેરો પ્રગટ કરે છે, પછીના દ્રશ્યમાં તે પર્વતોમાં એક ધોધની વચ્ચે હાથ જોડીને જોવા મળે છે.

તેના પછીના દ્રશ્યમાં, રામ તરીકે રણબીર કપૂર, તેની પત્ની સીતા (સાઈ પલ્લવી) અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણ (રવિ દુબે) સાથે મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પછી રણબીર કપૂરનો ભગવાન રામ તરીકેનો ફર્સ્ટ લુક આવે છે. ભગવાન રામની ભૂમિકામાં રણબીર કપૂર શાનદાર લાગી રહ્યો છે.

ત્યારબાદ રણબીર કપૂર જંગલમાં એક રાક્ષસ સામે લડતો જોવા મળે છે. તે તલવારબાજી પણ કરે છે. પછીના દ્રશ્યમાં, રવિ દુબે લક્ષ્મણ તરીકે અને સાઈ પલ્લવી સીતા તરીકે જોવા મળે છે. ટીઝર લંકાની ઝલક સાથે સમાપ્ત થાય છે, જ્યાં યશ, લંકાના રાજા રાવણના વેશમાં જોવા મળે છે તેમાં યશનો ચહેરો બતાવવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ તેનો દેખાવ સૂચવે છે કે તે રાવણ તરીકે ધૂમ મચાવશે.

ફિલ્મમાં સની દેઓલ હનુમાનની ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે, પરંતુ તેનો ફર્સ્ટ લુક હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. 4000 કરોડ રૂપિયાના બજેટ સાથે બનેલ રામાયણ પ્રોજેક્ટનો પહેલો ભાગ 2026માં દિવાળી પર રિલીઝ થશે. પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયો દ્વારા નિર્મિત, આ ફિલ્મ આઠ વખતના એકેડેમી એવોર્ડ વિનર પ્રોડક્શન અને વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ સ્ટુડિયો DNEG અને યશના મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ સાથે મળીને બનાવવામાં આવી છે.

