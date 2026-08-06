'રામાયણ'ની રિલીઝ ડેટ જાહેર, દિવાળીના આટલા દિવસ પહેલા થિયેટર્સમાં આવશે ફિલ્મ
તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલા રામાયણના ટ્રેલર બાદ ફિલ્મ ઝડપથી ચર્ચામાં આવી ગઇ છે.
Published : August 6, 2026 at 11:41 AM IST
હૈદરાબાદ: નિતેશ તિવારીની રામાયણના નિર્માતાઓએ રિલીઝ ડેટ જાહેર કરી છે. નમિત મલ્હોત્રાની આ ફિલ્મનો પ્રથમ ભાગ દિવાળીના બે દિવસ પહેલા થિયેટરમાં રિલીઝ થશે. આ જાહેરાત સાથે નિર્માતાઓએ ફિલ્મનું અંગ્રેજી ટ્રેલર પણ જાહેર કર્યું છે જેનાથી દર્શકોને રિલીઝ પહેલા ફિલ્મની એક નવી ઝલક જોવા મળશે.
ડબ કરવામાં આવેલા ટ્રેલરની વિપરીત અંગ્રેજી એડિશનમાં કેરેક્ટર અંગ્રેજી બોલતા જોવા મળશે. નમિત મલ્હોત્રાએ પહેલા પણ કેટલીક ભાષાઓના દર્શકો માટે રામાયણને પોપ્યુલર કરવા માટે યોગ્ય ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી હતી.
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
સોની પિક્ચર્સે બુધવારે પોતાના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર રિલીઝની જાહેરાત કરી હતી. પ્રથમ ભાગ 6 નવેમ્બર, 2026ના રોજ રિલીઝ થશે, જ્યારે બીજો ભાગ દિવાળી 2027ની આસપાસ આવવાની આશા છે. રામાયણ: ભાગ 2ની રિલીઝની તારીખ હજુ જાહેર કરાઇ નથી.
જુલાઇ 2026માં પ્રથમ વખત જાહેર કરવામાં આવેલા ટ્રેલરની શરૂઆત યશ દ્વારા અભિનીત રાવણને ત્રણેય લોકોના સ્વામી જાહેર કરવા અને પછી સમગ્ર ભૂભાગમાં વિનાશ મચાવવાથી થાય છે. તે બાદ ભગવાન વિષ્ણુ સંતુલન જાળવવા માટે રામનો અવતાર લે છે.
આ ફૂટેજમાં રણબીર કપૂરને રામના રૂપમાં બતાવવામાં આવ્યા છે, જે સીતા (સાઇ પલ્લવી દ્વારા અભિનીત) સાથે લગ્ન કરતા પહેલા પોતાની પ્રજાની રક્ષા કરે છે. વાર્તામાં નાટકીય મોડ ત્યારે આવે છે જ્યારે રામને 14 વર્ષના વનવાસની સજા સંભળાવવામાં આવે છે. સીતા અને લક્ષ્મણ (રવી દુબે દ્વારા અભિનીત) તેમની સાથે વનવાસ થાય છે. આ પહેલા રાવણ સીતાનું અપહરણ કરે છે. સારા અને અનિષ્ટ વચ્ચેના મહાકાવ્ય સંઘર્ષની પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર થઇ જાય છે.
આ પહેલા 'ધ ડાયરેક્ટ' સાથે વાત કરતા રણબીર કપુરે ભારતના સૌથી પૂજનીય મહાકાવ્યોમાંથી એકને માત્ર બે ફિલ્મમાં બનાવવાના પડકાર પર પોતાના વિચાર વ્યક્ત કર્યા છે, તેમણે કહ્યું, સાચુ કહું તો રામાયણની કહાની બતાવવા માટે 10 ભાગની ફિલ્મની જરૂરિયાત હશે પરંતુ બે ભાગમાં આ નાના રૂપને રજૂ કરવું ઘણુ મુશ્કેલ હતું.
અભિનેતાએ આ વાતને ફગાવી દીધી હતી કે આધુનિક દર્શકો સાથે જોડવા માટે મહાકાવ્યને મોર્ડન બનાવવાની જરૂરિયાત છે. તેમણે કહ્યું, 'મને નથી લાગતું કે રામાયણ જેવી વાર્તાને તેની જરૂર છે. મારૂ માનવું છે કે આ ગ્રંથ 4000 વર્ષો કરતા વધુ સમયથી પ્રાસંગિક છે. ભગવાન રામ વિશ્વભરમાં લાખો લોકોના માર્ગદર્શક રહ્યા છે અને મને લાગે છે કે તેનાથી સાહસ, સત્ય, ક્ષમા, કરૂણા, અહંકાર જેવા વિષયો પર જે કઇ પણ કહેવામાં આવ્યું છે, તે જીવનનો એક પાઠ છે.'
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