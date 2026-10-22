'રામાયણ'નું OTT રિલીઝ: જાણો ક્યારે અને કયા પ્લેટફોર્મ પર જોઈ શકશો આ ફિલ્મ
આ ફિલ્મ આ દિવાળીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે, પરંતુ થિયેટર રિલીઝ પહેલાં જ તેના OTT ડેબ્યૂ (ડિજિટલ રિલીઝ) અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યું છે.
Published : October 22, 2026 at 1:45 PM IST
હૈદરાબાદ: 'રામાયણ'નું OTT રિલીઝ: દર્શકો નમિત મલ્હોત્રાની ફિલ્મ 'રામાયણ: રાઈઝ ઓફ અ લિજેન્ડ' (Ramayana: Rise of a Legend)ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મ આ દિવાળીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે, પરંતુ થિયેટર રિલીઝ પહેલાં જ તેના OTT ડેબ્યૂ (ડિજિટલ રિલીઝ) અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે આવ્યું છે. અહેવાલો પ્રમાણે, થિયેટરમાં આવ્યા બાદ આ ફિલ્મ OTT પ્લેટફોર્મ 'JioHotstar' પર સ્ટ્રીમ થશે. મેકર્સે તેના ડિજિટલ રિલીઝ માટે એક ખાસ પ્લાન બનાવ્યો છે. આ ફિલ્મ માત્ર 'પે-પર-વ્યૂ' (pay-per-view) મોડલ તરીકે જ જોઈ શકાશે.
શું છે રામાયણને જોવાનો OTT પ્લાન?
'રામાયણ' 5મી નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. અહેવાલો મુજબ, થિયેટર બાદ આ ફિલ્મ JioHotstar પર 'પે-પર-વ્યૂ' વિકલ્પ દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે. તેનો અર્થ એ છે કે દર્શકોએ સામાન્ય સ્ટ્રીમિંગ સબસ્ક્રિપ્શન ઉપરાંત, આ ફિલ્મ જોવા માટે અલગથી એક્સેસ (access) ખરીદવો પડશે. ટૂંકમાં, સિનેમાઘરોમાં ફિલ્મ આવ્યા બાદ, દર્શકો અલગથી ચૂકવણી કરીને તેને OTT પર જોઈ શકશે. ભારતમાં, આ સુવિધા JioHotstar પર એક ખાસ 'ઓન-ડિમાન્ડ' ખરીદી વિકલ્પ દ્વારા આપવામાં આવશે, જે સામાન્ય સબસ્ક્રિપ્શનથી અલગ હશે. જોકે, તેના OTT રિલીઝની ચોક્કસ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
નીતા અંબાણીએ શું કહ્યું?
અહેવાલો અનુસાર, નીતા અંબાણી અને નમિત મલ્હોત્રાનો ઉદ્દેશ્ય 'રામાયણ'નો સંદેશ દેશના દરેક ઘર સુધી પહોંચાડવાનો છે. JioHotstarના ચેરપર્સન નીતા એમ. અંબાણીએ આ પાર્ટનરશિપને મહત્ત્વની ગણાવી છે અને જણાવ્યું હતું કે, આનાથી સમગ્ર ભારતના પરિવારો સુધી આ કથા સરળતાથી પહોંચી શકશે, જેમાં એવા યુવા દર્શકોનો પણ સમાવેશ થાય છે જેઓ કદાચ પહેલીવાર આ મહાકાવ્યનો અનુભવ કરી રહ્યા હશે.
ડિજિટલ રિલીઝ કેમ જરૂરી?
અહેવાલો મુજબ, નમિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું છે કે ફિલ્મની ટીમ ઈચ્છે છે કે, દર્શકો 'રામાયણ'ને IMAX 3Dમાં નિહાળે. જોકે, નિર્માતાએ નોંધ્યું છે કે, સિનેમાઘરોની ચેઈન (થિયેટર નેટવર્ક) દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકતી નથી જેઓ આ ફિલ્મને મોટા પડદા પર જોવા માંગે છે. આ કારણોસર, સિનેમાઘરોમાં આવ્યા બાદ, તેને JioHotstar પર 'પે-પર-વ્યૂ' વિકલ્પ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
'રામાયણ' વિશે
'રામાયણ: રાઇઝ ઓફ અ લિજેન્ડ'નું નિર્દેશન નિતેશ તિવારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. તે બે ભાગની લાઇવ-એક્શન ફિલ્મ સીરીઝ હશે. શ્રીધર રાઘવને વાલ્મીકિના મહાકાવ્યને સ્ક્રીન માટે અડેપ્ટ કરી છે, જ્યારે પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયો આઠ વખતના એકેડેમી એવોર્ડ વિજેતા પ્રોડક્શન અને વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ સ્ટુડિયો DNEG અને યશના 'મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ' સાથે મળીને આ પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, સાઈ પલ્લવી સીતા, રવિ દુબે લક્ષ્મણ અને 'રોકિંગ સ્ટાર' યશ રાવણ તરીકે જોવા મળશે.
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