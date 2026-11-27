રામાયણે વિશ્વભરમાં વગાડ્યો ડંકો: 27 દેશોમાં બની નંબર 1, ભારતમાં 1 હજાર, વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 1800 કરોડે પહોંચી
રણબીર-યશ સ્ટારર ફિલ્મ રામાયણ પાર્ટ 1એ ચોથા સપ્તાહમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તે ભારતની ચોથી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે
Published : November 27, 2026 at 10:02 PM IST
હૈદરાબાદ: 'રામાયણ: રાઇઝ ઑફ અ લેજન્ડ' એ પોતાના નામે વધુ એક રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે. રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત આ ફિલ્મ 27 દેશોમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની ગઈ છે. નિતેશ તિવારીના નિર્દેશનમાં બનેલી આ ફિલ્મે ઉત્તર અમેરિકા, યુરોપ, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં રેકોર્ડ બનાવ્યા છે, જેમાં એવા બજારો પણ સામેલ છે જ્યાં ભારતીય ફિલ્મોનો બિઝનેસ પરંપરાગત રીતે મર્યાદિત રહ્યો છે.
22 દિવસમાં 1700 કરોડનો આંકડો પાર
આ સિદ્ધિ ત્યારે મળી જ્યારે ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ ગ્રોસ કલેક્શન 22 દિવસમાં 1777 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે. હવે પોતાના ચોથા અઠવાડિયામાં પ્રવેશેલી આ માયથોલોજિકલ એપિક ફિલ્મ, કથિત રીતે 2027ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ચીન, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને રશિયામાં પણ રિલીઝ થવાની તૈયારી કરી રહી છે, જે શેડ્યુલિંગ અને મંજૂરી પર નિર્ભર રહેશે.
આ દેશોમાં બનાવ્યો રેકોર્ડ
નિર્માતાઓના જણાવ્યા મુજબ, રેકોર્ડ બનાવનારા બજારોમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેનેડા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, થાઇલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા, નેપાળ, નેધરલેન્ડ્સ, વિયેતનામ, કંબોડિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને કઝાકિસ્તાન સામેલ છે. આ યાદીમાં કેન્યા, ઘાના, યુક્રેન, ફિનલેન્ડ, રોમાનિયા અને ઘણા નાના યુરોપિયન અને કેરેબિયન વિસ્તારો પણ સામેલ છે.
દરેક બજારમાંથી થતું આર્થિક યોગદાન અલગ-અલગ હોય છે, પરંતુ ભૌગોલિક ફેલાવા પરથી જાણવા મળે છે કે ફિલ્મે એવા વિદેશી વિસ્તારોથી પણ આગળ વધીને પોતાની ઓળખ બનાવી છે, જે પરંપરાગત રીતે બોલિવૂડના આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસને ચલાવતા રહ્યા છે, જેમાં ઉત્તર અમેરિકા, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને ગલ્ફ દેશોનો સમાવેશ થાય છે.
આ દેશમાં સૌથી વધુ મજબૂત છે રામાયણ
નોર્થ અમેરિકા આ ફિલ્મના સૌથી મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. 'રામાયણ' એ 'ધુરંધર 2' ને પાછળ છોડીને આ વિસ્તારમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની ગઈ છે. દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા, ખાસ કરીને ઇન્ડોનેશિયા અને થાઇલેન્ડમાં તેના પ્રદર્શને પણ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય સફરમાં મદદ કરી છે.
નિર્માતાઓએ (મેકર્સ) તમામ 27 દેશોના અલગ-અલગ ગ્રોસ કલેક્શન જાહેર કર્યા નથી, જેના કારણે આ બજારોના રેકોર્ડની સીધી સરખામણી થઈ શકતી નથી. નાના વિસ્તારોમાંથી થતી આવક પણ ફિલ્મના મોટા બજારોમાં નોંધાયેલા મોટા કલેક્શન કરતા અલગ રહે છે.
ફિલ્મના વિશ્વભરના કલેક્શનની માહિતી
સેકનિલ્ક (Sacnilk) ના જણાવ્યા અનુસાર, ફિલ્મે 22મા દિવસે ભારતમાં 9.65 કરોડ રૂપિયા અને વિદેશમાં 10 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. 'રામાયણ' નું ડોમેસ્ટિક નેટ કલેક્શન 994.95 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. તેની ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક કમાણી 1,185 કરોડ રૂપિયા રહી, જ્યારે ઓવરસીઝ (વિદેશ) માં 592 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ, જેનાથી વિશ્વભરમાં કુલ કમાણી 1,777 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.
પ્રથમ અઠવાડિયામાં 675 કરોડ રૂપિયા, બીજા અઠવાડિયામાં 357.10 કરોડ રૂપિયા અને ત્રીજા અઠવાડિયામાં 152.85 કરોડ રૂપિયાની કુલ કમાણી થઈ, જેનાથી ઘરેલુ કમાણી 1,185 કરોડ રૂપિયા રહી.
ફિલ્મે પ્રથમ અઠવાડિયામાં ભારતમાં 564 કરોડ રૂપિયા કમાયા, જ્યારે બીજા અઠવાડિયામાં 299 કરોડ રૂપિયા કમાયા. ત્યારબાદ કલેક્શન ધીમું પડવા લાગ્યું. ભારતમાં શોની સંખ્યા પણ રિલીઝ સમયે 25,000 થી વધુ હતી તે ઘટીને લગભગ 15,700 થઈ ગઈ.
20મા દિવસે થોડો ઉછાળો જોવા મળ્યો, જ્યારે નિર્માતાઓએ (મેકર્સ) 99 રૂપિયાથી શરૂ થતી ડિસ્કાઉન્ટેડ ટિકિટો શરૂ કરી. તે મંગળવારે ફિલ્મે 17.50 કરોડ રૂપિયા કમાયા. જોકે, 21મા દિવસે તેનું દૈનિક કલેક્શન પ્રથમ વખત સિંગલ ડિજિટમાં ઘટીને 9.50 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું.
ત્યારબાદ ફિલ્મે 1.6 ટકાનો નજીવો વધારો નોંધાવ્યો અને ચોથા ગુરુવારે 15,418 શોમાં 9.65 કરોડ રૂપિયાની નેટ કમાણી કરી. હિન્દી વર્ઝને શુક્રવારે 13,287 શોમાંથી 6.75 કરોડ રૂપિયા કમાઈને ઘરેલુ બિઝનેસમાં સૌથી આગળ રહ્યું. મલયાલમમાં 714 શોમાંથી 1 કરોડ રૂપિયા કમાયા, જ્યારે કન્નડમાં 446 શોમાંથી 85 લાખ રૂપિયા કમાયા. તમિલ અને તેલુગુમાં અનુક્રમે 75 લાખ રૂપિયા અને 30 લાખ રૂપિયાનો ઉમેરો થયો.
ઉત્તર અમેરિકામાં સ્ક્રીનની સંખ્યામાં ઘટાડો
નોર્થ અમેરિકામાં પોતાના રેકોર્ડ છતાં, આ વિસ્તારમાં ફિલ્મની થિયેટરોમાં હાજરી ધીમે-ધીમે ઓછી થતી ગઈ છે. અહેવાલો મુજબ, 'રામાયણ' સમગ્ર ઉત્તર અમેરિકામાં 1,400 થી વધુ થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી, પરંતુ બીજા અઠવાડિયામાં 300 થી વધુ થિયેટરો ઓછા થઈ ગયા.
ત્રીજા અઠવાડિયામાં તેના થિયેટરોની સંખ્યા વધુ ઘટીને 681 થવાની ધારણા હતી, જે પ્રથમ અઠવાડિયાની હાજરીના અડધાથી પણ ઓછી હતી. સ્ક્રીનમાં ઘટાડાને કારણે થિયેટરના બાકીના સમયમાં બજારના યોગદાન પર અસર પડવાની શક્યતા છે.
સમાચાર છે કે ફિલ્મને 2027ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ચીન, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને રશિયામાં થિયેટરોમાં રિલીઝ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતિમ શેડ્યુલિંગ અને જરૂરી મંજૂરી પર નિર્ભર છે.
ચીન એક મહત્વપૂર્ણ બજાર બની શકે છે, કારણ કે ત્યાં નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ 'દંગલ' ને સફળતા મળી હતી, જોકે 'રામાયણ' માટે પણ આવા જ પરિણામની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી નથી. જો ફિલ્મ તેના શરૂઆતના થિયેટર તબક્કામાં 2,000 કરોડ રૂપિયાનો વર્લ્ડવાઈડ માઈલસ્ટોન હાંસલ કરી શકતી નથી, તો અન્ય દેશોમાં રિલીઝ થવાથી ફિલ્મને વધુ એક તક મળી શકે છે.
ફિલ્મ વિશે
નિતેશ તિવારીના નિર્દેશનમાં બનેલી 'રામાયણ: રાઇઝ ઓફ અ લેજન્ડ' માં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, સાઈ પલ્લવી સીતા અને યશ રાવણની ભૂમિકામાં છે. આમાં સની દેઓલ, રવિ દુબે, અરુણ ગોવિલ, લારા દત્તા, વિવેક ઓબેરોય અને કાજલ અગ્રવાલ પણ મહત્વની ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ 5 નવેમ્બરના રોજ વિશ્વભરના થિયેટરોમાં હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં રિલીઝ થઈ હતી.
આ પણ વાંચો: