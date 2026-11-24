ફરી કાયદાકીય ગૂંચવણમાં ફસાઈ 'રામાયણ', હિન્દુ જનજાગૃતિ સમિતિએ કરી FIRની માંગણી, જાણો સમગ્ર મામલો
મુંબઈ અને કોલ્હાપુરમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ, રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત આ ફિલ્મનાં નિર્માતાઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે
Published : November 24, 2026 at 1:19 PM IST
હૈદરાબાદ: 'રામાયણ: પાર્ટ 1' ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે. મુંબઈ અને કોલ્હાપુરમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ, રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત આ ફિલ્મનાં નિર્માતાઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. 'હિન્દુ જનજાગૃતિ સમિતિ'એ તાજેતરમાં ફિલ્મમાંથી વાંધાજનક દ્રશ્યો અને સંવાદો દૂર કરવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું; હવે, આ સંગઠનના પ્રવક્તા સતીશ કોચરેકરે પોલીસમાં ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ફરિયાદ મુંબઈના મુલુંડ વેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે નીતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મે મૂળ કથા સાથે છેડછાડ કરી છે અને હિન્દુ ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી છે. વધુ વિગતો માટે આગળ વાંચો.
'રામાયણ: પાર્ટ 1'નાં નિર્માતાઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ
'હિન્દુ જનજાગૃતિ સમિતિ'એ તેમના સત્તાવાર 'X' (અગાઉનું ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર 'રામાયણ'નાં નિર્માતાઓ વિરુદ્ધ નોંધાવેલી ફરિયાદની વિગતો શેર કરી છે, જેમાં સંગઠન દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મુખ્ય વાંધાઓની યાદી પણ આપવામાં આવી છે.
Hindu Janajagruti Samiti spokesperson Shri. Satish Kochrekar has lodged a police complaint at Mulund (West) Police Station, Mumbai, against the makers of movie Ramayana: Rise of a Legend, for distortion of the Valmiki Ramayana and hurt to Hindu religious sentiments. Key objections: 1️⃣ Ravana glorified as a savior of the poor and protector of women. 2️⃣ Lord Shri Ram shown fleeing in fear from demons. 3️⃣ Ravana glorified as an unarmed warrior defeating a huge army. 4️⃣ Lakshman demeaned as arrogant and disrespectful to elders and gurus. 5️⃣ Sita Mata misrepresented as reprimanding Lakshman over Shurpanakha. 6️⃣ Fictional episodes added, including Lord Shri Ram apologising to demons Khara and Dushana. ⚖️ The complaint demands: 🔹 FIR under Sections 299 and 196 of BNS, 2023. 🔹 Strict legal action against those responsible. 🔹 Thorough investigation of the film, screenplay and dialogues. 🔹 Identification and documentation of all objectionable scenes as evidence. #Ramayana #JaiShriRam— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) November 23, 2026
તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે રણબીર અને યશ અભિનીત આ ફિલ્મમાં, રાક્ષસરાજ રાવણને ગરીબોના મસીહા અને સ્ત્રીઓના રક્ષક તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે રાવણને એક એવા 'નિઃશસ્ત્ર યોદ્ધા' તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે જેણે એકલા હાથે આખી સેનાને પરાજિત કરી દીધી હતી.
તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે ફિલ્મમાં ભગવાન રામને રાક્ષસોના ડરથી ભાગી જતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, સંસ્થાએ દાવો કર્યો કે માતા સીતાનું ચિત્રણ ખોટી રીતે કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેમને શૂર્પણખાના સંદર્ભમાં ભગવાન લક્ષ્મણને ઠપકો આપતા બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે લક્ષ્મણને અહંકારી અને વડીલો પ્રત્યે અનાદર રાખનાર વ્યક્તિ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
વધુમાં, 'હિન્દુ જનજાગૃતિ સમિતિ'એ આક્ષેપ કર્યો છે કે હિન્દુ મહાકાવ્યમાં કાલ્પનિક પ્રસંગો ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેમાં એક પ્રસંગ એવો પણ છે કે જેમાં રામ 'ખર' અને 'દૂષણ' રાક્ષસોની માફી માંગે છે.
ટ્વીટમાં ફરિયાદમાં કરવામાં આવેલી માંગણીઓનો પણ ઉલ્લેખ છે: "ફરિયાદમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે: BNS, 2023ની કલમ 299 અને 196 હેઠળ FIR નોંધવામાં આવે; જવાબદાર લોકો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે; ફિલ્મ, તેની પટકથા અને સંવાદોની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવે; અને તમામ વાંધાજનક દ્રશ્યોની ઓળખ કરીને પુરાવા તરીકે દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવે."
'રામાયણ' વિશે
વિવાદો હોવા છતાં, 'રામાયણ: પાર્ટ 1' બોક્સ ઑફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. થિએટર્સમાં 19 દિવસના પ્રદર્શન બાદ, આ ફિલ્મે ભારતમાં ₹955.45 કરોડનું નેટ કલેક્શન અને ₹1141.65 કરોડનું ગ્રોસ કલેક્શન કર્યું છે. વૈશ્વિક સ્તરે, ફિલ્મે ટિકિટ વેચાણ દ્વારા ₹1704.65 કરોડની કમાણી કરીને બોક્સ ઓફિસ પર એક નવો સીમાચિહ્નરૂપ આંકડો હાંસલ કર્યો છે.
'રામાયણ'માં રણબીર કપૂરે ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવી છે, સઈ પલ્લવી દેવી સીતાના પાત્રમાં છે, રવિ દુબે ભગવાન લક્ષ્મણની ભૂમિકામાં છે અને યશ રાવણના પાત્રમાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત, કલાકારોની યાદીમાં શીબા ચઢ્ઢા, ઈન્દિરા કૃષ્ણા, અરુણ ગોવિલ, રકુલ પ્રીત સિંહ, વિવેક ઓબેરૉય અને લારા દત્તાનો પણ સમાવેશ થાય છે. યશ અને નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ 5 નવેમ્બરના રોજ મોટા પડદા પર રિલીઝ થઈ હતી. તેની સિક્વલ, 'રામાયણ: પાર્ટ 2', દિવાળી 2028 દરમિયાન રિલીઝ થશે.
આ પણ વાંચો:
- 'પંચાયત' સીઝન 5નું ટ્રેલર: નવા પ્રધાનના આગમનથી ફૂલેરામાં સર્જાશે મુશ્કેલી; શું સચીવજી રિંકી સાથે લગ્ન કરશે?
- 'રામાયણ'માં આ અભિનેતાએ 1 કે 2 નહીં, પણ પ્લે કર્યા કુલ 7 રોલ, 'રાવણ'ના પિતાનો પણ...
- 'રામાયણ' વૈશ્વિક સ્તરે ભારતીય સિનેમાનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાને લાયક નથી;' 'મહાભારત'ના એક્ટરે કહ્યું - ફિલ્મ ઇતિહાસને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે