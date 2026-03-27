રણબીર કપૂર 'રામ'નો રોલ કરશે; હનુમાન જયંતિ પર 'રામાયણ'નો ફર્સ્ટ લુક રિલીઝ થશે, નિર્માતાઓએ મોટી જાહેરાત કરી

નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે રણબીર કપૂરનો 'રામ' લુક હનુમાન જયંતિ (2 એપ્રિલ) ના રોજ ભવ્ય રીતે રિલીઝ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 1:50 PM IST

હૈદરાબાદ : ભારતીય સિનેમાની ફિલ્મ "રામાયણ" ની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રાએ રામ નવમીના શુભ અવસર પર ચાહકો સાથે એક મોટી જાહેરાત શેર કરી છે. તેમણે સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ આપી છે કે ફિલ્મમાં ભગવાન રામની મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનારા અભિનેતા રણબીર કપૂરનો પહેલો લુક 2 એપ્રિલ, 2026ના રોજ હનુમાન જયંતીના શુભ અવસર પર રજૂ કરવામાં આવશે.

સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલ સંદેશ

નમિત મલ્હોત્રાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ખૂબ જ ખાસ પોસ્ટ શેર કરી. તેમણે તેમના ચાહકોનો ધૈર્ય અને અતૂટ શ્રદ્ધા બદલ આભાર માન્યો. તેમની પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "રામ નવમીની શુભકામનાઓ. તમારા વિશ્વાસ અને ધૈર્ય માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. હનુમાન જયંતિ, 2 એપ્રિલ, આપણે સાથે મળીને પહેલું પગલું ભરીશું. #RamayanaByNamitMalhotra." તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ ફિલ્મ 2026 અને 2027માં દિવાળી પર વૈશ્વિક સ્તરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

વર્ષોની મહેનત ફળ આપશે

પોતાના સંદેશમાં, નિર્માતાએ ભાર મૂક્યો કે "રામાયણ" ફક્ત એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ ઊંડી જવાબદારી અને ભક્તિનો વિષય છે. તેમણે લખ્યું કે આ સ્ટોરી આપણા બધાની છે, અને તેમની આખી ટીમ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી તેને અત્યંત શુદ્ધતા, શ્રદ્ધા અને ભવ્યતા સાથે પડદા પર લાવવા માટે અથાક મહેનત કરી રહી છે. 2 એપ્રિલના રોજ "રામ"નું લુક લોન્ચ એક મુખ્ય વૈશ્વિક કાર્યક્રમનો ભાગ હશે જે ફિલ્મની ભવ્યતાની પ્રથમ ઝલક દર્શાવશે.

સુપ્રસિદ્ધ સંગીતકાર નિતેશ તિવારી દ્વારા દિગ્દર્શિત અને શાનદાર કલાકારો

આ ફિલ્મમાં સ્ટાર્સથી ભરપૂર કલાકારો છે. રણબીર કપૂર ભગવાન રામની ભૂમિકામાં જોવા મળશે, જ્યારે દક્ષિણ ભારતીય અભિનેત્રી સાઈ પલ્લવી માતા સીતાની ભૂમિકા ભજવશે. કન્નડ સુપરસ્ટાર યશ (KGF ફેમ) રાવણની શક્તિશાળી ભૂમિકામાં જોવા મળશે. વધુમાં, સની દેઓલ હનુમાનની ભૂમિકા ભજવશે, અને રવિ દુબે લક્ષ્મણની ભૂમિકા ભજવશે.

આ ફિલ્મનું બીજું એક મુખ્ય આકર્ષણ તેનું સંગીત છે. પહેલી વાર, વિશ્વના બે મહાન સંગીતકારો - હોલેન્ડના હંસ ઝિમર અને ભારતના એ.આર. રહેમાન - આ મહાકાવ્ય ગાથા માટે સંગીત બનાવવા માટે સહયોગ કરી રહ્યા છે.

ટેકનોલોજી અને બજેટ માટે નવા રેકોર્ડ

આશરે રુ.4,000 કરોડના જંગી બજેટ સાથે બનેલી આ ફિલ્મ ભારતીય સિનેમાની સૌથી મોંઘી ફિલ્મ બનવા માટે તૈયાર છે. દર્શકોને જાદુઈ અનુભવ આપવા માટે તેનું શૂટિંગ અત્યાધુનિક VFX ટેકનોલોજી અને IMAX અનુભવનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ફિલ્મ બે ભાગમાં રિલીઝ થશે, જેનો પહેલો ભાગ 2026ની દિવાળી પર આવશે.

