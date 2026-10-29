પાકિસ્તાનમાં 'રામાયણ'ની ધૂમ: કરાચીમાં 'જય શ્રી રામ'ના નાદ ગુંજ્યા; રણબીર, સઈ પલ્લવી અને યશના પોસ્ટર લાગ્યા
સોશિયલ મીડિયા પર પાકિસ્તાનનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં પાકિસ્તાનમાં 'રામાયણ'નો Buzz સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે
Published : October 29, 2026 at 4:57 PM IST
હૈદરાબાદ: નિતેશ તિવારીની 'રામાયણ' નિઃશંકપણે આ વર્ષની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મોમાંની એક છે. ભારતમાં પ્રેક્ષકો આ ફિલ્મ માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, ત્યારે નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મ પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં પણ ભારે ચર્ચા જગાવી રહી છે. કરાંચીના એક યુટ્યુબરે એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં ત્યાંના સ્થાનિક હિન્દુ સમુદાયના લોકો આગામી 'રામાયણ' ફિલ્મની ઉજવણી કરતા અને ફિલ્મ પ્રત્યે પોતાનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા જોવા મળે છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં કેટલાક લોકો રણબીર, સાઈ અને નિતેશને 'રામાયણ' માટે શુભકામનાઓ પાઠવતા જોવા મળે છે. તેમણે કરાંચીના એક મંદિરમાં ફિલ્મનું પોસ્ટર પણ લગાવ્યું છે. આ પોસ્ટરમાં મુખ્ય કલાકારો, રણબીર કપૂર, સાઈ પલ્લવી અને યશ—અનુક્રમે ભગવાન રામ, સીતા અને રાવણની ભૂમિકામાં જોવા મળે છે.
લોકો ફિલ્મ માટે ઉજવણી કરતા અને શુભકામનાઓ પાઠવતા જોવા મળે છે. કેટલાક લોકો "જય શ્રી રામ"ના નારા પણ લગાવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક લોકોએ એવી આશા પણ વ્યક્ત કરી છે કે આ ફિલ્મ કદાચ આવતા વર્ષે ઓસ્કાર પુરસ્કાર જીતી શકે છે.
Hindus from Pakistan are celebrating the arrival of Ramayana in Karachi, Also Requesting the makers to release the movie in their country. Jai Shree Ram chants all over🤯🤯 https://t.co/4V5bSCMIwY— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 29, 2026
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજકીય અને સૈન્ય તણાવને કારણે, પાકિસ્તાનમાં ભારતીય ફિલ્મોના પ્રદર્શન પર હાલમાં પ્રતિબંધ છે. પરિણામે, આ પડોશી દેશમાં 'રામાયણ' રિલીઝ થશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું.
તાજેતરમાં, 'રામાયણ'ના નિર્માતાઓએ લોસ એન્જલસમાં ફિલ્મનું ભવ્ય પ્રીમિયર યોજ્યું હતું, ત્યારબાદ પ્રેક્ષકોએ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી. ફિલ્મને મોટાભાગે સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે; દર્શકોએ તેના વિશાળ સ્કેલ, વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ, ઈમોશનલ મોમેન્ટ્સ અને મુખ્ય કલાકારોના અભિનયના વખાણ કર્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, 'રામાયણ' તેના ઓપનિંગ ડે પર ગ્લોબલ બોક્સ ઓફિસ પર લગભગ ₹200 કરોડની કમાણી કરી શકે છે.
'રામાયણ' બે ભાગમાં રિલીઝ થવાની છે. પ્રથમ ભાગ આ વર્ષે 5 નવેમ્બરે રિલીઝ થવાનો છે, જ્યારે બીજો ભાગ આવતા વર્ષે દિવાળી દરમિયાન રિલીઝ થવાનું આયોજન છે. જોકે, એવા અહેવાલો પણ છે કે ફિલ્મની રિલીઝ 2028 સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે, પરંતુ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
નિતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત અને નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત આ પૌરાણિક ફિલ્મ વાલ્મીકિના 'રામાયણ' પર આધારિત છે. આ ફિલ્મમાં કલાકારોની એક પ્રભાવશાળી ટુકડી જોવા મળશે, જેમાં ભગવાન રામના રૂપમાં રણબીર કપૂર, સીતાના રૂપમાં સઈ પલ્લવી અને રાવણના રૂપમાં યશનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ફિલ્મમાં સની દેઓલ, રવિ દુબે, રકુલ પ્રીત સિંહ, અરુણ ગોવિલ, લારા દત્તા, વિવેક ઓબેરોય અને અનુપમ ખેર જેવા કલાકારો પણ જોવા મળશે.
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