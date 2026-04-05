4000 કરોડની ફિલ્મ 'રામાયણ': ભારતની મોટા બજેટની ફિલ્મો, નિર્માતાઓએ વિઝ્યુઅલ પર પાણીની જેમ પૈસા ખર્ચ્યા
"રામાયણ"નું બજેટ 4000 કરોડ રૂપિયા છે. રામાયણના નિર્માણમાં ફક્ત ભારતીય જ નહીં પરંતુ વિદેશી ટેકનિકલ ટીમો પણ સામેલ હતી.
Published : April 5, 2026 at 11:05 AM IST
હૈદરાબાદ : નમિત મલ્હોત્રા અને નિતેશ તિવારીની પૌરાણિક કથા પર આધારિત ફિલ્મ રામાયણ ભાગ 1નું ટીઝર રિલીઝ થયું ત્યારથી, આ ફિલ્મ સતત ચર્ચામાં છે. નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રા અને નિતેશ તિવારીએ તેમના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ વિશે અનેક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા કર્યા છે. આ બે ભાગની ફિલ્મનું બજેટ રુ.4,000 કરોડ છે, જે હકીકતે સિનેમાપ્રેમીઓને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે.
રામાયણના નિર્માણમાં ફક્ત ભારતીય જ નહીં, પરંતુ વિદેશી ટેકનિકલ ટીમો પણ સામેલ હતી. ફિલ્મના વિઝ્યુઅલ્સ પર નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી. રણબીર કપૂરે ભગવાન રામનું પાત્ર ભજવવા માટે પણ ઘણી મહેનત કરી છે. રામાયણ 2026ની દિવાળી પર રિલીઝ થશે. તે પહેલાં, ચાલો જાણીએ ભારતની સૌથી મોંઘી અને મોટા બજેટની ફિલ્મો વિશે.
રામાયણ પર ટેકનિકલ કાર્ય
આ ફિલ્મનું નિર્માણ પ્રીમિયમ વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ અને હાઇ-એન્ડ ટેકનોલોજી પર ખૂબ આધાર રાખે છે, અને તેની સરખામણી ઘણીવાર ધ લોર્ડ ઓફ ધ રિંગ્સ અને ગ્લેડીયેટર જેવી ફિલ્મો સાથે કરવામાં આવી છે. ઓસ્કાર વિજેતા કાર્ય માટે જાણીતી વૈશ્વિક કંપની DNEG (નમિત મલ્હોત્રાના નેતૃત્વ હેઠળ) દ્વારા વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. રામાયમના ફર્સ્ટ-લુક ટીઝરના રિલીઝ પછી, તેને સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશંસા અને ટીકા બંને મળી. નોંધપાત્ર બજેટ હોવા છતાં, મલ્હોત્રાએ હોલીવુડની તુલનામાં બજેટ મેનેજમેન્ટ માટે "જવાબદાર" છતાં "મહત્વાકાંક્ષી" અભિગમ પર ભાર મૂક્યો, જેનો હેતુ ફિલ્મની વૈશ્વિક પહોંચને વિસ્તૃત કરવાનો હતો. તેના બજેટ અને પ્રારંભિક ફૂટેજની આસપાસ ગરમાગરમ ચર્ચા છતાં, આ પ્રોજેક્ટ પ્રેક્ષકોને આકર્ષવા માટે મોટા પાયે અને પ્રભાવશાળી વિઝ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ અનુભવ પ્રદાન કરે તેવી અપેક્ષા છે.
રામાયણની સ્ટારકાસ્ટ
આ પ્રોજેક્ટમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, સાઈ પલ્લવી સીતા અને યશ રાવણ તરીકે છે. ફિલ્મમાં સની દેઓલ, વિવેક ઓબેરોય, લારા દત્તા, કાજલ અગ્રવાલ, અરુણ ગોવિલ અને રવિ દુબે જેવા કલાકારો પણ પૌરાણિક ભૂમિકાઓમાં છે.
ટોચની 10 સૌથી મોંઘી ભારતીય ફિલ્મો
1. કલ્કી 2898 એડી - 600 કરોડ રૂપિયા
2. RRR - રૂ. 550 કરોડ
3. આદિપુરુષ - 550 કરોડ રૂપિયા.
4. 2.0 - 500 કરોડ રૂપિયા
5. પુષ્પા 2: ધ રૂલ - 500 કરોડ રૂપિયા
6. બકરી - 350 કરોડ રૂપિયા
7. બ્રહ્માસ્ત્ર - 350 કરોડ રૂપિયા
8. ગેમ ચેન્જર -350 કરોડ રૂપિયા
9. કુલી - 350 કરોડ રૂપિયા
10. વોર 2 - 350 કરોડ રૂપિયા
આ ફિલ્મોના નિર્માતાઓએ વિઝ્યુઅલ્સ પર ખૂબ ખર્ચ કર્યો. આદિપુરુષ સૌથી મોટી આપત્તિ સાબિત થઈ. આદિપુરુષ, ગેમ ચેન્જર, કુલી અને વોર 2 ના કારણે નિર્માતાઓને આશરે રુ.1600 કરોડનું નુકસાન થયું. આ બધી ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર અપેક્ષા મુજબ સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
