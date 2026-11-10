'Ramayana'એ રચ્યો રેકૉર્ડ: 'ધુરંધર 2', 'હનુમાન અંશ' અને 'દૃશ્યમ 3'ને પાછળ છોડી; માત્ર 5 દિવસમાં કરી આટલી કમાણી
'રામાયણ'એ તેની પાંચમા દિવસની કમાણી સાથે ભારતીય અને વૈશ્વિક સ્તરે કયા બોક્સ ઓફિસ રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા?
Published : November 10, 2026 at 1:48 PM IST
હૈદરાબાદઃ રણબીર કપૂર અને યશ સ્ટારર ફિલ્મ રામાયણે બૉક્સ ઑફિસ પર ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ફિલ્મે બૉક્સ ઑફિસ પર પોતાની રિલીઝના 5 દિવસ પુરા કરી લીધા છે અને આજે 10 નવેમ્બરે રિલીઝના છઠ્ઠા દિવસે ચાલી રહી છે. રામાયણે પાંચમા દિવસ એટલે કે પહેલા સોમવારે ભારતમાં 100 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે
ઈન્ડિયન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઈતિહાસમાં આજ સુધી કોઈ પણ ફિલ્મે પહેલા સોમવારે આટલી કમાણી નથી કરી. રામાયણનો અત્યાર સુધીનો આ સૌથી મોટો રેકૉર્ડ બની ગયો છે, જે ઈન્ડિયન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવાનો છે.
-મંડે ટેસ્ટમાં સૌથી વધારે કમાણી કરનારી (ઈન્ડિયા નેટ - Sacnilk)
• રામાયણ: ₹107 કરોડ
• બાહુબલી 2: ₹80 કરોડ
• પુષ્પા 2: ₹66 કરોડ
• ધુરંધર 2: ₹64 કરોડ
• ટાઈગર 3: ₹59.25 કરોડ
• બોર્ડર 2: ₹59 કરોડ
- 2026ની ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની
'રામાયણ' ચાલુ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મોની યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. આ સાથે, તેણે 'ટોક્સિક' (₹320 કરોડ), 'મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી' (₹325 કરોડ), 'બેથલેહેમ કુદુમ્બા યુનિટ' (₹330 કરોડ), 'હનુમાન અંશ' (₹440.76 કરોડ), 'બોર્ડર 2' (₹464.50 કરોડ) અને 'દૃશ્યમ 3' (₹573.26 કરોડ) જેવી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, શું તે ચાલુ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મો - 'ધુરંધર 2' (₹1852 કરોડ) અને 'જેલર 2' (₹821 કરોડ) ના રેકોર્ડ તોડી શકે છે કે કેમ.
ભારતની 21મી સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ
'રામાયણ' વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ પર ભારતની 21મી સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ બની ગઈ છે. ₹600 કરોડની ક્લબમાં પ્રવેશવાની સાથે, તેણે 'સુલતાન' (₹615.71 કરોડ), 'સાલાર: પાર્ટ 1' (₹614 કરોડ) અને 'જેલર' (₹605 કરોડ)ના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. 'સેકનિલ્ક' (Sacnilk) અનુસાર, 'રામાયણ'એ રિલીઝના 5 દિવસમાં ₹663 કરોડની કમાણી કરી છે. આ સાથે તે બોલિવૂડની 15મી સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ પણ બની ગઈ છે.
રણબીરની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મો
•એનિમલ (2023)- ₹917–918 કરોડ
•રામાયણ (2026) – ₹663 કરોડ
•સંજુ (2018) – ₹586–587 કરોડ
•બ્રહ્માસ્ત્ર ભાગ 1: શિવા (2022) – અંદાજે ₹418–430 કરોડ
•યે જવાની હૈ દીવાની (2013) – અંદાજે ₹318–319 કરોડ
•એ દિલ હૈ મુશ્કિલ (2016) – અંદાજે ₹239–242 કરોડ
•તુ જૂઠી મેં મક્કાર (2023) - અંદાજે ₹221–224 કરોડ
-'રામાયણ' અને યશનું બોક્સ ઓફિસ રેકોર્ડ્સ
રામાયણમાં યશ રાવણના રોલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. રામાયણમાં તેમનો રોલ વધારે પસંદ કરવામા આવી રહ્યો છે. યશ રાવણના રોલમાં બધાને પસંદ આવી રહ્યા છે. જ્યારે, બૉક્સ ઑફિસ પર રામાયણ તેમની બીજી સૌથી વધારે કમાનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
•કેજીએફ ચેપ્ટર 2 (2022) — 1,200 - ₹1,250 કરોડ રૂપિયા (વર્લ્ડવાઈડ)
-રામાયણ- 663 કરોડ રૂપિયા (કમાણી ચાલુ...)
ટૉક્સિક (2026) — 310 કરોડ રૂપિયા (વર્લ્ડવાઈડ)
• કેજીએફ ચેપ્ટર 1 (2018) — 220 કરોડ રૂપિયા (વર્લ્ડવાઈડ)
શું 'કિંગ' આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શકશે?
આવતા મહિને, વર્ષ 2026ની સૌથી મોટી ફિલ્મોમાંની એક, 'કિંગ' (King) રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. શાહરૂખ ખાન અભિનીત આ એક્શન-થ્રિલર ફિલ્મ 'કિંગ' 24મી ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં આવશે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, શાહરૂખે 'પઠાણ', 'જવાન' અને 'ડંકી' એમ સતત ત્રણ સુપરહિટ ફિલ્મો આપીને સાબિત કરી દીધું છે કે બોક્સ ઓફિસ પર તેમનું વર્ચસ્વ અકબંધ છે.
હવે એ જોવાનું રહે છે કે શું 'કિંગ'ને 'પઠાણ', 'જવાન' અને 'ડંકી'ની જબરદસ્ત સફળતાનો લાભ મળે છે કે કેમ. શું 'કિંગ' હાલના રેકોર્ડ તોડી શકશે અને શું તે શાહરૂખ ખાનની એવી ત્રીજી ફિલ્મ બનશે જે 1000 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લે? સૌ કોઈ આના જવાબની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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