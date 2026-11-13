'રામાયણ' બની રણબીર કપૂરની પહેલી 1000 કરોડ કમાણી કરનારી ફિલ્મ; 8 દિવસમાં બૉક્સ ઓફિસ પર બનાવ્યા આ રેકૉર્ડ્સ
રામાયણ ઈન્ડિયન સિનેમાની 11મી ફિલ્મ બની ગઈ છે, જેણે વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર 1000 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું છે.
Published : November 13, 2026 at 12:28 PM IST
હૈદરાબાદઃ રામાયણે બૉક્સ ઑફિસ પર એ મુકામ હાંસલ કરી લીધો છે, જે ઈન્ડિયન ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ ઓછી ફિલ્મોએ કર્યો છે. રામાયણે મહજ 8 દિવસમાં વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર 1000 કરોડી ક્લબમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. રામાયણ સૌથી ઝડપી 1000 કરોડ રૂપિયા કમાનારી ફિલ્મોની લિસ્ટમાં ત્રીજા નંબરે આવી છે. તેમાં પુષ્પા 2 અને ધુરંધર 2 જ આગળ છે.
રામાયણ ઈન્ડિયન સિનેમાની 11મી ફિલ્મ બની ગઈ છે, જેણે વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ પર 1000 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન ક્રૉસ કર્યું છે. રામાયણ આજે પોતાની રિલીઝના 9મા દિવસે ચાલી રહી છે અને ફિલ્મે 8મા દિવસે પોતાની કમાણીથી ભારતમાં હાફ સેન્ચુરી લગાવી છે.
રામાયણ બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન ડે 8 અને 9
રામાયણે આજે 13 નવેમ્બરે 9મા દિવસે ખબર લખાય છે ત્યાં સુધી ભારતમાં 2.28 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ કરી લીધો છે. તેમાં સૌથી વધારે 1.82 કરોડ રૂપિયા હિન્દી ભાષામાં કમાયા છે. ફિલ્મે આઠમા દિવસે 24 ટકાના ઘટાડા સાથે દેશભરમાં 24,042 શૉ સાથે 53.50 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું હતું, જેમાં હિન્દી ભાષાનું દૈનિક કલેક્શન 43 કરોડ રૂપિયા છે.
આ સાથે ફિલ્મનું ભારતમાં કૂલ નેટ કલેક્શન 566.88 કરોડ રૂપિયા અને ગ્રૉસ 677.74 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. જ્યારે, ફિલ્મનું કૂલ વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 1033.55 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. ફિલ્મે આઠમા દિવસે ઓવરસીઝથી 25 કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર કર્યો અને કૂલ ઓવરસીઝ કલેક્શન 358.50 કરોડ રૂપિયા થયો.
1000 કરોડી રામાયણના રેકૉર્ડ
રણબીર કપૂર માટે રામાયણ પહેલી 1000 કરોડી ફિલ્મ છે.
રામાયણ રણબીર કપૂરની અત્યાર સુધીની સૌથી વધારે કમાનાર ફિલ્મ બની ગઈ છે.
રણબીર કપૂરની પાછલી સૌથી કમાઉ ફિલ્મ એનિમલ (917 કરોડ રૂપિયા) હતી
રામાયણ ઈન્ડિયન સિનેમાની 11મી 1000 કરોડી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
-રામાયણ ત્રીજી સૌથી ફાસ્ટ 1000 કરોડ કમાનારી ફિલ્મ (8 દિવસમાં 1000 કરોડ રૂપિયા કમાયા)
પુષ્પા 2એ (6 દિવસ) અને ધુરંધર 2એ (7 દિવસ)માં આ કારનામુ કર્યું હતું.
900 કરોડી ક્લબમાં રામાયણે એનિમલ અને બજરંગી ભાઈજાનને પછાડી છે.
રામાયણ રૉકિંગ સ્ટાર યશની કેજીએફ 2 બાદ બીજી 1000 કરોડી ફિલ્મ છે.
રામાયણ ડાયરેક્ટર નિતેશ તિવારીની બીજી 1000 કરોડી ફિલ્મ છે.
નિતેશ તિવારીની સૌથી વધુ કમાનાર ફિલ્મ દંગલ (2070 કરોડ રૂપિયા) છે.
દંગલ ઈન્ડિયાની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાનારી ફિલ્મ છે.
-હિન્દી ભાષામાં સૌથી વધારે કમાનારી 5 ફિલ્મો
1 ધુરંધર 2 (2026) - ₹1186.32 કરોડ
2 ધુરંધર (2025) - ₹894.49 કરોડ
3 પુષ્પા 2 (હિન્દી) (2024) - ₹836.09 કરોડ
4 જવાન (2023) - ₹640.42 કરોડ
5 સ્ત્રી 2 (2024) - ₹627.5 કરોડ
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