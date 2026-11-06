રામાયણ બોક્સ ઓફિસ: 155 કરોડથી ખાતુ ખૂલ્યું, બની રણબીરની સૌથી બેસ્ટ ઓપનર,'એનિમલ'નો રેકોર્ડ તૂટ્યો
રણબીર કપૂરની 'રામાયણ' ફિલ્મે પ્રથમ દિવસની કમાણીના મામલે રજનીકાંતની તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ 'જેલર 2'ને પણ પાછળ છોડી દીધી છે.
Published : November 6, 2026 at 3:51 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત ફિલ્મ રામાયણે તેની રિલીઝના પ્રથમ દિવસ પૂર્ણ કર્યો છે. આ ફિલ્મ 5મી નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં આવી અને બોક્સ ઓફિસ પર તરત જ પોતાની અસર છોડી દીધી. એવી ઘણી અટકળો હતી કે આ ફિલ્મ તેના શરૂઆતના દિવસે જબરદસ્ત ધૂમ મચાવશે, અને હવે, પ્રથમ દિવસની સત્તાવાર કમાણીના આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. રામાયણએ તેના પ્રથમ દિવસે વિશ્વભરમાં ₹150 કરોડથી વધુની કુલ કમાણી કરી છે. ફિલ્મ નિર્માતાઓએ તેના શરૂઆતના દિવસની કમાણી અંગેની સત્તાવાર વિગતો શેર કરી છે. ચાલો જોઈએ કે આ ફિલ્મે તેના પ્રથમ દિવસના પ્રદર્શન સાથે કયા રેકોર્ડ તોડ્યા છે અને કેટલી કમાણી કરી છે.
'રામાયણ' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: પ્રથમ દિવસ
સૈકનિલ્ક અનુસાર, રામાયણે તેના પ્રથમ દિવસે ભારતમાં 25,200 શો દ્વારા ₹64.85 કરોડનું નેટ કલેક્શન નોંધાવ્યું છે. ભાષાવાર વિગતો આ મુજબ છે: હિન્દીમાં 20,678 શોમાંથી ₹47.50 કરોડ, કન્નડમાં 1,197 શોમાંથી ₹7.25 કરોડ, તેલુગુમાં 1,776 શોમાંથી ₹6 કરોડ, તમિલમાં 992 શોમાંથી ₹2.60 કરોડ અને મલયાલમમાં 557 શોમાંથી ₹1.50 કરોડની કમાણી થઈ છે. આ સાથે ભારતમાં ફિલ્મનું કુલ કલેક્શન ₹77.50 કરોડ થયું છે. આ ઉપરાંત, ફિલ્મે વિદેશી બજારોમાંથી ₹50 કરોડની કમાણી કરી છે. ફિલ્મ નિર્માતાઓના જણાવ્યા અનુસાર, 'રામાયણ'એ તેના શરૂઆતના દિવસે વિશ્વભરમાં કુલ ₹155 કરોડની કમાણી કરી છે.
એનિમલનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
રામાયણ ફિલ્મ સાથે, રણબીર કપૂરે એનિમલના ઓપનિંગ-ડે કલેક્શનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. એનિમલ અગાઉ તેમની સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ હતી. એનિમલનું ભારતમાં નેટ કલેક્શન ₹64.75 કરોડ અને વિશ્વભરમાં કુલ કલેક્શન ₹116 કરોડ નોંધાયું હતું. પરિણામે, રામાયણ 2026ની ત્રીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ફિલ્મ બની ગઈ છે. આ યાદીમાં, રામાયણે જેલર 2 (₹59.70 કરોડ) અને ધ રાજા સાબ (₹53.75 કરોડ)ને પાછળ છોડી દીધા છે. રામાયણ માત્ર ₹5 કરોડના તફાવતથી KGF 2 (વિશ્વભરમાં ₹160 કરોડ)નો રેકોર્ડ તોડવામાં ચૂકી ગઈ. જોકે તે ભારતમાં નેટ કલેક્શનના મામલે KGF 2ને પાછળ છોડી શકી નથી, પરંતુ વિશ્વભરમાં કુલ કમાણીની દ્રષ્ટિએ રામાયણએ દ્રશ્યમ 3 અને પેડ્ડી બંને કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
2026ની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ફિલ્મો
ધુરંધર-2
ભારત ગ્રોસ (પેઇડ પ્રિવ્યૂ સહિત): ₹174.60 કરોડ
વિશ્વભરમાં: ₹240 કરોડ ગ્રોસ કલેક્શન
પેડ્ડી
ભારત ગ્રોસ: ₹82.49 કરોડ
વિશ્વભરમાં ગ્રોસ: ₹110.49 કરોડ
દ્રશ્યમ 3
ભારત ગ્રોસ: ₹80.10 કરોડ
વિશ્વભરમાં ગ્રોસ: ₹95.10 કરોડ
રામાયણ
ભારત ગ્રોસ - ₹77.50 કરોડ
વૈશ્વિક ગ્રોસ - ₹155 કરોડ
જેલર 2
ભારત ગ્રોસ - ₹70.25 કરોડ
વૈશ્વિક ગ્રોસ - ₹125.25 કરોડ
ધ રાજા સાબ
ભારત ગ્રોસ - ₹75.20 કરોડ
વૈશ્વિક ગ્રોસ - ₹100.20 કરોડ
રામાયણ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન: બીજો દિવસ
સૈકનિલ્કના જણાવ્યા અનુસાર, રામાયણ ફિલ્મે તેના બીજા દિવસે (શુક્રવારે) બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં ₹12.13 કરોડની કુલ કમાણી (ગ્રોસ કલેક્શન) કરી છે. આ સાથે, ભારતમાં ફિલ્મનું નેટ કલેક્શન ₹76.98 કરોડ પર પહોંચ્યું છે. સવારના શોમાં દર્શકોની હાજરી 15 ટકા નોંધાઈ હતી.
'રામાયણ' વિશે
'દંગલ'ના દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારીએ 'રામાયણ' ફિલ્મનું નિર્દેશન કર્યું છે. આ ફિલ્મનું નિર્માણ નમિત મલ્હોત્રા અને યશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર, યશ, સઈ પલ્લવી, રવિ દુબે, વિવેક ઓબેરોય, રાઘવ જુયાલ, અરુણ ગોવિલ, લારા દત્તા અને શીબા ચઢ્ઢા મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મનો બીજો ભાગ 2028માં રિલીઝ થનાર છે.
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