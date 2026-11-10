Ramayana Box Office Collection Day 5: ભારતમાં 300 કરોડનો આંકડો પાર, મંડે ટેસ્ટમાં ફિલ્મે મચાવી ધમાલ
ફિલ્મે મહજ 4 દિવસમાં વર્લ્ડવાઈડ 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો છે.
Published : November 10, 2026 at 7:09 AM IST
હૈદરાબાદઃ 'રામાયણ' સોમવારે પોતાના મંડે ટેસ્ટમાં ચાલી રહી હતી. ફિલ્મ મંડે ટેસ્ટમાં પાસ થતી જોવા મળી રહી છે. 'રામાયણે' 9 નવેમ્બર સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ડોમેસ્ટિક બૉક્સ ઑફિસ પર 50 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનો બિઝનેસ કરી લીધો છે. જ્યારે ફિલ્મે ભારતમાં 300 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો સરળતાથી પાર કરી લીધો છે. ફિલ્મે આ સિદ્ધિ ત્યારે પ્રાપ્ત કરી છે, જ્યારે ફિલ્મે મહજ 4 દિવસમાં વર્લ્ડવાઈડ 500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. કહેવાય છે કે ફિલ્મ મંડે ટેસ્ટમાં 100 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કરી શકે છે.
રામાયણ બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન ડે 5
Sacnilkના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં, 'રામાયણ' ફિલ્મે દેશભરમાં 14,053 શો દ્વારા ₹57 કરોડની કમાણી કરી છે. આ ફિલ્મની કમાણીમાં હિન્દીમાં 12,134 શો દ્વારા ₹48.04 કરોડ, કન્નડમાં 579 શો દ્વારા ₹4.22 કરોડ, તેલુગુમાં 858 શો દ્વારા ₹2.63 કરોડ અને તમિલમાં 482 શો દ્વારા ₹2.08 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે, ભારતમાં ફિલ્મની કુલ કમાણી (ગ્રોસ કલેક્શન) ₹307.50 કરોડ થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, ભારતમાં કુલ ગ્રોસ કલેક્શન ₹352.42 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. આ ફિલ્મે તેના પ્રથમ દિવસે વિશ્વભરમાં ₹155 કરોડની કમાણી સાથે શરૂઆત કરી હતી અને હવે તે વૈશ્વિક સ્તરે ₹500 કરોડનો આંકડો વટાવી ગઈ છે.
રામાયણ વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન
સોની પિક્ચર્સે આ ફિલ્મનું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન કર્યું અને તેને વિશ્વભરમાં 59,000 સ્ક્રીન્સ પર રજૂ કરી, જે અન્ય કોઈપણ મુખ્ય ભારતીય ફિલ્મની રજૂઆતની સરખામણીમાં લગભગ છ ગણી વધુ હતી. આમ છતાં, ઉત્તર અમેરિકામાં આ ફિલ્મની શરૂઆત 12.2 મિલિયન ડોલરની કમાણી સાથે થઈ, જ્યારે અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં તેનું પ્રદર્શન માંડ 11 મિલિયન ડોલરને પાર કરી શક્યું. પરિણામે, ફિલ્મે તેના પ્રથમ ચાર દિવસમાં વૈશ્વિક સ્તરે 23.7 મિલિયન ડોલરની કમાણી કરી. 'રામાયણ' ફિલ્મે અત્યાર સુધીમાં વિશ્વભરમાં 507 કરોડ રૂપિયાની કુલ કમાણી કરી છે.
સૌથી ઝડપથી 500 કરોડનો આંકડો પાર કરનારી ફિલ્મોની યાદીમાં સામેલ
સૌથી ઝડપથી ₹500 કરોડની કમાણી કરનારી ફિલ્મોની યાદીમાં 'પુષ્પા 2', 'ધુરંધર 2' અને 'બાહુબલી 2' મોખરે છે, જેમણે માત્ર ૩ દિવસમાં વિશ્વભરમાં ₹500 કરોડની કમાણી કરી લીધી હતી. દરમિયાન, 'રામાયણ' ફિલ્મે હવે માત્ર ૪ દિવસમાં ₹500 કરોડની કમાણી કરવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, આવો જ મુકામ અગાઉ 'RRR', 'KGF 2' અને 'જવાન' દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાથે, 'રામાયણ' આ યાદીમાં 'પઠાણ' (5 દિવસ) અને 'ધુરંધર' (6 દિવસ) કરતાં આગળ નીકળી ગઈ છે.
આ પણ વાંચોઃ
VIDEO: દિવાળી પાર્ટીમાં છવાયા Aishwarya-Abhishek, લવ-કેમિસ્ટ્રી જોઈને ફેન્સ બોલ્યા: બ્યૂટીફૂલ
આલિયા ભટ્ટે કર્યો 'રામાયણ'નો રિવ્યૂ, કહ્યું - તારા પર ગર્વ છે રણબીર, શેર કરી ફિલ્મના સેટ પરથી પિતા-પુત્રીની સુંદર તસવીર