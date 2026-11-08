'રામાયણ' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનઃ ત્રીજા દિવસે ભારતમાં ₹150 કરોડથી વધુની કમાણી
'રામાયણ'ની શરૂઆત વિશ્વભરમાં ₹155 કરોડના કલેક્શન સાથે થઈ હતી અને સપ્તાહના અંતે તેમાં મોટો ઉછાળો આવવાની અપેક્ષા છે.
Published : November 8, 2026 at 9:16 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:22 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂર અને યશ અભિનીત ફિલ્મ 'રામાયણ' ફિલ્મએ વિશ્વભરમાં ₹155 કરોડની પ્રારંભિક કમાણી નોંધાવી છે. ભારતમાં આ ફિલ્મે ₹60 કરોડથી વધુની કમાણી સાથે શરૂઆત કરી હતી. આ ફિલ્મ હાલમાં તેની રિલીઝના ત્રીજા દિવસે છે અને તેના પ્રથમ વીકએન્ડના અંત તરફ આગળ વધી રહી છે.
5મી નવેમ્બરે રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મ માટે આવનારા શનિવાર અને રવિવાર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ફિલ્મ પ્રથમ વીકએન્ડના અંત સુધીમાં ₹300 કરોડનો આંકડો પાર કરી લે તેવું જણાય છે. ત્રીજા દિવસે એટલે કે શનિવારે સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધીના ફિલ્મના કલેક્શન પર એક નજર કરીએ, જેમાં ભારત અને વિશ્વભરની કુલ કમાણીનો સમાવેશ થાય છે.
'રામાયણ' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન - ત્રીજો દિવસ
'સેકનિલ્ક' (Sacnilk)ના અહેવાલ મુજબ, 'રામાયણ'એ તેના ત્રીજા દિવસે 16,311 શો દ્વારા ₹42.57 કરોડની કમાણી કરી છે. હિન્દીમાં 13,964 શોમાંથી ₹32.88 કરોડ, કન્નડમાં 693 શોમાંથી ₹4.57 કરોડ, તેલુગુમાં 1,160 શોમાંથી ₹3.48 કરોડ અને તમિલમાં 494 શોમાંથી ₹1.64 કરોડ. આ સાથે ભારતમાં ફિલ્મનું કુલ ગ્રોસ કલેક્શન ₹155.47 કરોડ પર પહોંચ્યું છે. દરમિયાન આ અહેવાલ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં 'રામાયણ'નું વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ₹221 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે.
એક 'બ્લોક બસ્ટર' વીકએન્ડની અપેક્ષા
એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે, 'રામાયણ' તેના પ્રથમ પાંચ દિવસના વીકએન્ડમાં ભારતમાં સરળતાથી ₹300 કરોડનો આંકડો પાર કરી લેશે. આજે શનિવાર હોવાથી, ફિલ્મનું દૈનિક કલેક્શન તેના ઓપનિંગ ડે (પ્રથમ દિવસ) ના આંકડાને વટાવી જવાની શક્યતા છે, અને રવિવારે દૈનિક કમાણીમાં વધુ વધારો થવાનો અંદાજ છે. પરિણામે, 'રામાયણ' એક ભવ્ય ઓપનિંગ વીકએન્ડ (શરૂઆતી સપ્તાહના અંત) માટે સજ્જ છે.
'રામાયણ' વિશે
'રામાયણ'નું નિર્દેશન 'દંગલ' માટે જાણીતા નિતેશ તિવારીએ કર્યું છે અને તેનું નિર્માણ નમિત મલ્હોત્રા તથા યશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર, યશ, સાઈ પલ્લવી, રવિ દુબે, વિવેક ઓબેરોય, રાઘવ જુયાલ, અરુણ ગોવિલ, લારા દત્તા અને શીબા ચઢ્ઢા સહિતના કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં જોવા મળશે. ફિલ્મનો બીજો ભાગ ૨૦૨૮માં રિલીઝ થનાર છે.
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