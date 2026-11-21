Ramayana Box Office Collection: 16મા દિવસે 'છાવા'ને પછાડી 'રામાયણ' બની 3rd ફ્રાઈડે હિન્દી ફિલ્મ કલેક્શન; WW કલેક્શન ₹1575 કરોડને પાર
નિતેશ તિવારીના ડાયરેક્શનમાં બનેલી આ એપિક દુનિયાભરની ફિલ્મ બૉક્સ ઑફિસ પર સારુ પરફૉર્મ કરી રહી છે, ભલે તેના ડેલી કલેક્શનમાં ધીરે-ધીરે ઘટાડો આવી રહ્યો છે.
Published : November 21, 2026 at 8:52 AM IST
હૈદરાબાદઃ રણબીર કપૂર અને યશની 'રામાયણઃ રાઈઝ ઑફ અ લેજેન્ડ' સિનેમાઘરોમાં પોતાના ત્રીજા સપ્તાહમાં ચાલી રહી છે. નિતેશ તિવારીના ડાયરેક્શનમાં બનેલી આ એપિક દુનિયાભરની ફિલ્મ બૉક્સ ઑફિસ પર સારુ પરફૉર્મ કરી રહી છે, ભલે તેના ડેલી કલેક્શનમાં ધીરે-ધીરે ઘટાડો આવી રહ્યો છે. પોતાના પહેલા બે સપ્તાહમાં ઘણા માઈલસ્ટોન પાર કર્યા બાદ, આ ફિલ્મ હવે દુનિયાભારમાં 1600 કરોડ રૂપિયાના આંકડાની નજીક પહોંચી રહી છે.
'રામાયણ' ઈન્ડિયા સિનેમાની સૌથી મોંઘી રિલીઝમાંથી એક રહી છે, જેનું બજેટ 2000 કરોડ રૂપિયા છે. આ ફિલ્મથી રણબીર ત્રણ વર્ષ બાદ મોટા પળદા પર વાપસી કરી રહ્યા છે અને તેમણે ચિલ્લર પાર્ટીમાં કેમિયો બાદ બીજીવાર નિતેશ તિવારી સાથે કામ કર્યું છે.
ઈન્ડિયામાં રણબીરની સૌથી વધારે કમાણી કરનારી ફિલ્મ બનવા અને 1000 કરોડ રૂપિયાનું ગ્રૉસ કલેક્શન પાર કર્યા બાદ 'રામાયણ' ઈન્ડિયામાં ધીમી પડતી જોવા મળી રહી છે. ધીમી રફ્તાર છતા ફિલ્મ ડબલ ડિજિટમાં કમાણી કરી રહી છે.
'રામાયણ' બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન ડે 16
ટ્રેડ ટ્રેકર સૈકલનિલ્ક પ્રમાણે, 'રામાયણે' 16મા દિવસે (શુક્રવાર) ભારતમાં 10.24 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું છે, જે સાંજે 8 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ ડાટાના અનુસાર છે. આ સાથે જ તેનું કૂલ ઘરેલુ નેટ કલેક્શન 873.33 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.
સૈકનિલ્ક રિપોર્ટ પ્રમાણે, રિલીઝના 15મા દિવસે 'રામાયણ'ના કલેક્શનમાં 16%નો ઘટાડો નોંધાયો અને તેણે 19.35 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું, જેમાં હિન્દીમાં 14 કરોડ રૂપિયા, મલયાલમમાં 1.75 કરોડ રૂપિયા, તમિલમાં 1.5 કરોડ રૂપિયા, કન્નડમાં 1.4 કરોડ રૂપિયા અને તેલુગુમાં 70 લાખ રૂપિયા સામેલ છે.
તેનાથી કૂલ કલેક્શન 1032.15 કરોડ રૂપિયા ગ્રૉસ અને 863.75 કરોડ રૂપિયા નેટ થઈ ગયું. આ સાથે 'રામાયણ'ના 'KGF CHAPTER 2'ના લાઈફટાઈમ કલેક્શન 859.7 કરોડ રૂપિયાને પાછળ છોડી દીધું. પરિણામે, 'રામાયણ' ભારતમાં યશની સૌથી વધારે કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
'રામાયણ' વર્લ્ડવાઈડ બૉક્સ ઑફિસ કલેક્શન
આ દરમિયાન, 'રામાયણ'એ 15મા દિવસે ઓવરસીઝમાં 5 કરોડ રૂપિયાનું કલેક્શન કર્યું, જેનાથી કૂલ કલેક્શન 515 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું. 15 દિવસ બાદ ફિલ્મનું ટોટલ વર્લ્ડવાઈડ કલેક્શન 1547.15 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું. અત્યાર સુધીમાં સામે આવેલા આંકડા અનુસાર, 'રામાયણ'એ દુનિયાભરમાં 1550 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરી લીધો છે અને તે 1600 કરોડ રૂપિયા તરફ વધી રહી છે.
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