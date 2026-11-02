Ramayana Advance Booking: રણબીર કપૂરની ફિલ્મની 11 લાખથી વધુ ટિકિટો વેચાઇ, રિલીઝ પહેલાં જ 50 કરોડની નજીક પહોંચી કમાણી
રણબીર કપૂરની 'રામાયણ'એ દેશમાં એડવાન્સ બુકિંગ દ્વારા 46 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે અને 11 લાખથી વધુ ટિકિટો વેચાઇ છે.
Published : November 2, 2026 at 2:51 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂરની ફિલ્મ 'રામાયણ' બોક્સ ઓફિસ પર ભવ્ય શરૂઆત કરવા તરફ આગળ વધી રહી છે. ભારત અને વિદેશી બજારોમાં ફિલ્મના એડવાન્સ બુકિંગને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે. નિતેશ તિવારી દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મે બ્લોક કરેલી બેઠકો સહિત તમામ દિવસો માટેના એડવાન્સ વેચાણમાં અત્યાર સુધીમાં 46.63 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી લીધી છે.
આ ફિલ્મના 38,855 શોમાં 11.17 લાખથી વધુ ટિકિટો વેચાઇ ચૂકી છે, જે થિયેટરમાં રિલીઝ થાય તે પહેલાં જ પ્રેક્ષકોમાં રહેલો ભારે ઉત્સાહ દર્શાવે છે. 5 નવેમ્બર, 2026ના રોજ થિયેટરમાં આવનારી આ ફિલ્મના એડવાન્સ બુકિંગના આંકડાઓને જોતા, તેની ઓપનિંગ વીકએન્ડ કમાણીમ અંગે મોટી અપેક્ષા બંધાઇ છે. બ્લોક કરેલી બેઠકોને બાદ કરતાં, અત્યાર સુધીમાં કૂલ 8.92 લાખ ટિકિટો વેચાઇ છે અને 37.40 કરોડ રૂપિયાની કૂલ કમાણી થઇ છે.
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
'રામાયણ'નું હિન્દી એડવાન્સ બુકિંગ સૌથી આગળ
સ્થાનિક સ્તરે એડવાન્સ બુકિંગના આંકડાઓમાં 'રામાયણ'નું હિન્દી એડવાન્સ બુકિંગ સૌથી આગળ છે. ફિલ્મના કૂલ પ્રી-સેલ્સમાં હિન્દી બુકિંગનો ફાળો 39.28 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે, જે તમામ ભાષાઓમાં સૌથી વધુ છે. કન્નડ ભાષાને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેમાં એડવાન્સ વેચાણ 4.45 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું છે. તેલુગુ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 2.38 કરોડ રૂપિયાની કમાણી થઇ છે.
બીજી તરફ, તમિલ અને મલયાલમમાં 42.58 લાખ અને 9.20 લાખ રૂપિયાનું એડવાન્સ બુકિંગ થયું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ફિલ્મની રિલીઝ નજીક આવતાની સાથે જ કન્નડ અને તેલુગુ ભાષામાં રામાયણની લોકપ્રિયતા પણ વધી રહી છે. વિવિધ ભાષાઓમાં બુકિંગ ખુલ્લું હોવાથી, નિર્માતાઓ હિન્દી ભાષી બજારો ઉપરાંત અન્ય ક્ષેત્રોના પ્રેક્ષકોને પણ આકર્ષવાની આશા રાખી રહ્યા છે.
Four days until a timeless tale of love, duty and devotion unfolds on the big screens. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/JW2H1NGlA2— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 1, 2026
'રામાયણ'ના ઓપનિંગ ડે પર સૌથી વધુ એડવાન્સ બુકિંગ
ફિલ્મના ઓપનિંગ ડે પર સૌથી વધુ એડવાન્સ બુકિંગ થયું છે, જેની કિંમત 25.73 કરોડ રૂપિયા છે. બીજા દિવસે, એટલે કે 6 નવેમ્બરે, 13.35 કરોડ રૂપિયાનું બુકિંગ થયું છે, જ્યારે ત્રીજા દિવસે, 7 નવેમ્બરે , 7.55 કરોડ રૂપિયાનું બુકિંગ નોંધાયું છે. આ આંકડાઓમાં 'બ્લોક સીટ્સ'નો પણ સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મના કૂલ એડવાન્સ બુકિંગમાં પ્રારંભિક દિવસનો હિસ્સો ઘણો મોટો છે.
રામાયણની ઓવરસીઝ એડવાન્સ બુકિંગ 3 મિલિયન ડૉલરની નજીક પહોંચી
આ ફિલ્મ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં પણ નોંધપાત્ર રસ પેદા કરી રહી છે. ઓપનિંગ વીકેન્ડ માટે તેનું ઓવરસીઝ એડવાન્સ બુકિંગ આશરે 2.85 મિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું છે, જેમાં ઉત્તર અમેરિકાથી 2.15 મિલિયન ડૉલરનો સમાવેશ થાય છે. નોર્થ અમેરિકન માર્કેટ એક મુખ્ય ફાળો આપનાર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જેમાં પ્રીમિયર બુકિંગ ફક્ત 800,000 ડૉલરને વટાવી ગયું છે.
The countdown to a grand cinematic experience is down to 5 days! Book your tickets now. 🏹 Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/Ft94Az4lSN— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 31, 2026
ફિલ્મનો વર્લ્ડ પ્રીમિયર 27 ઓક્ટોબરના રોજ લોસ એન્જલસમાં એકેડેમી મ્યુઝિયમ ઓફ મોશન પિક્ચર્સની અંદર ડેવિડ ગેફેન થિયેટરમાં યોજાયો હતો. ફક્ત આમંત્રણ-પ્રદર્શન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા, પ્રભાવકો અને હોલીવુડના મહેમાનોને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા હતા. મધ્ય પૂર્વનું એડવાન્સ બુકિંગ હજુ ખુલવાનું બાકી છે. રામાયણ વિદેશમાં ઓપનિંગ વીકેન્ડમાં 20 મિલિયન ડોલર તરફ આગળ વધી શકે છે.
Reposted from @Ramayana_Intl A LIFE SIZED EPIC. Sit down with Namit Malhotra, Nitesh Tiwari, and Ranbir Kapoor as they discuss bringing RAMAYANA: RISE OF A LEGEND to the big screen. Exclusively in theatres, IMAX and Premium Large Formats worldwide November 5. Tickets on Sale now.— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 30, 2026
રામાયણ ફિલ્મ વિશે
નમિત મલ્હોત્રાના પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયો દ્વારા ડીએનઇજી અને યશના મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ સાથે મળીને નિર્મિત, રામાયણનું આયોજન હિન્દુ મહાકાવ્યના બે ભાગમાં સિનેમેટિક રૂપાંતરણ તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મમાં ભગવાન રામ તરીકે રણબીર કપૂર, સીતા તરીકે સાઈ પલ્લવી, રાવણ તરીકે યશ, લક્ષ્મણ તરીકે રવિ દુબે અને ભગવાન હનુમાન તરીકે સની દેઓલ છે.
રામાયણ ફિલ્મનું રનટાઇમ 3 કલાક 15 મિનિટ છે. આ ફિલ્મ હિન્દી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલમ ભાષામાં રિલીઝ થશે.
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