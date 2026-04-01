'રામાયણ'ના ટીઝર પહેલા રણબીર કપૂરને 'રામ મંદિર' તરફથી મળી મોટી ગિફ્ટ, જોઈને ખુશ થઈ ગયો એક્ટર
અભિનેતાને એક ખાસ ચાહક તરફથી એક સુંદર ભેટ મળી, જેની એક ઝલક સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે
Published : April 1, 2026 at 6:58 PM IST
હૈદરાબાદ: રણબીર કપૂર તેની આગામી પૌરાણિક ફિલ્મ, 'રામાયણ'ને કારણે ચર્ચામાં છે. ચાહકો તેને નિતેશ તિવારીના દિગ્દર્શનમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની ભૂમિકા ભજવતા જોવા માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ફિલ્મમાં સાઈ પલ્લવી અને રવિ દુબે સહિત અન્ય કલાકારો પણ છે. નિર્માતાઓએ તાજેતરમાં લોસ એન્જલસમાં એક ખાસ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં રણબીર કપૂરે હાજરી આપી હતી. કાર્યક્રમ પછી, અભિનેતાને એક ખાસ ચાહક તરફથી એક સુંદર ભેટ મળી, જેની એક ઝલક સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં, એક ચાહક રણબીર કપૂરને ભેટ આપતો જોવા મળે છે. અભિનેતા ચાહકનું નામ પૂછે છે અને ભેટ માટે આભાર માને છે. વીડિયોમાં પાછળથી, રણબીર ભેટને અનબોક્સ કરતો જોઈ શકાય છે. તેને અયોધ્યા રામ મંદિરથી પ્રેરિત જટિલ ભરતકામવાળી લાલ શાલ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.
રણબીર ચાહકની ડિઝાઇનર શાલથી ખુશ થયો. તેણે જેકેટની કારીગરીનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કર્યું. ભગવાન રામની પ્રતિમા જોઈને, તેણે સ્મિત કર્યું અને કહ્યું, "આ ખૂબ સુંદર છે." તે તેની પાછળના વિચાર અને કલાત્મકતાથી સ્પષ્ટપણે પ્રભાવિત થયો.
બાદમાં, તેણે તેની ટીમના સભ્યોને જેકેટ બતાવ્યું, જેમાં તેની જટિલ ભરતકામ અને ડિઝાઇનની ખાસિયતો દેખાડી. જેકેટના નીચેના ભાગમાં અયોધ્યા રામ મંદિર જટિલ રીતે ભરતકામ કરેલું હતું, જ્યારે પાછળ ભગવાન રામની સંપૂર્ણ છબી કોતરેલી હતી. લાલ કાપડ પર સોનાના દોરાનું કામ સુંદર દેખાતું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં, ચાહકો રણબીર સાથે હાથ મિલાવતા અને તેને જેકેટ રજૂ કરતા જોવા મળે છે. ચાહકો કહે છે કે આ જેકેટ અયોધ્યા મંદિરથી પ્રેરિત છે અને તેને રજૂ કરવા માટે આનાથી સારો સમય બીજો કોઈ ન હોઈ શકે.
નિતેશ તિવારીની 'રામાયણ'ને ભારતીય સિનેમાના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાંની એક માનવામાં આવે છે. આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર સાથે સાઈ પલ્લવી, યશ, સની દેઓલ, રવિ દુબે અને લારા દત્તા છે. ફિલ્મનું ટીઝર 2 એપ્રિલે ભારતમાં રિલીઝ થશે.
નિતેશ તિવારી તેમની પૌરાણિક ફિલ્મ 'રામાયણ' બે ભાગમાં બનાવવાની યોજના છે. પહેલો ભાગ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થશે. જ્યારે બીજો ભાગ 2027 માં દિવાળી પર રિલીઝ થવાની ધારણા છે. જ્યારે વિલંબની અટકળો ચાલુ છે, ત્યારે નિર્માતાઓએ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.
આ પણ વાંચો: