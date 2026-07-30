રામાયણ ટ્રેલર રિલીઝ: રાવણ બનીને યશે મચાવ્યો હાહાકાર, રામના પાત્રમાં રણબીર અને સીતાના પાત્રમાં સાઇ પલ્લવી છવાયા
બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સવારે 4.15 વાગ્યે ફિલ્મના ટ્રેલરને રિલીઝ કરાયું જેમાં રામ-રાવણ વચ્ચેનો મુખ્ય સંઘર્ષ બતાવાયો છે.
Published : July 30, 2026 at 9:47 AM IST
હૈદરાબાદ: નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ રામાયણની દર્શકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ 30 જુલાઈના રોજ પહેલું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે, જેમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામ, યશ રાવણ અને સાઈ પલ્લવી સીતા તરીકે છે. ગુરુવારે સવારે 4:15 વાગ્યે બ્રહ્મ મુહૂર્ત દરમિયાન ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલરમાં રામ અને રાવણ વચ્ચેના મુખ્ય સંઘર્ષને દર્શાવાયું છે અને ફિલ્મ નિર્માતાઓએ મોટા પડદા માટે તૈયાર કરેલા મહાકાવ્ય ગાથાની ઝલક આપી છે.
ચાર મિનિટ નવ સેકન્ડના ટ્રેલરની શરૂઆત એક દ્રશ્ય સાથે થાય છે જેમાં યશ દ્વારા અભિનીત રાવણ માથું ઢાંકીને દરવાજામાંથી પસાર થતો દેખાય છે, ત્યારબાદ તે કહે છે, "તમારો નવો રાજા." ત્યારબાદ, ઝડપી એક્શન સિક્વન્સ વચ્ચે, રાવણ જાહેર કરે છે કે, દેવ લોક, પૃથ્વી લોક અને પાતાળ લોક, ત્રણેયમાં એક જ રાજા હશે. પછી તે વિશાળ મહેલના દરવાજા પર ઊભો રહીને નાટકીય રીતે પોતાનું નામ જાહેર કરે છે.
ટ્રેલરમાં લંકા, રાવણના પુષ્પક વિમાન અને સત્તામાં તેના ઝડપી ઉદયની ઝલક બતાવાઈ છે, જેનાથી લંકાના રાજાને ત્યાંના સૌથી પ્રભાવશાળી અને મુખ્ય વ્યક્તિઓમાંથી એક તરીકે દર્શાવવાની ઝલક મળે છે.
તેના થોડા સમય પછી, ટ્રેલરમાં બતાવાયું છે કે, જ્યારે પણ સારા અને ખરાબ વચ્ચે અસંતુલન સર્જાય છે, ત્યારે સંતુલન પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે વિષ્ણુનો અવતાર જન્મે છે. આ વખતે, વિષ્ણુ રામ (રણબીર કપૂર)ના રૂપમાં એક માનવ રાજકુમાર છે જે રાવણનો સામનો કરીને દુનિયામાં વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તૈયાર છે.
રણબીર કપૂરને ભગવાન રામ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, જેમાં ઘોડા પર સવારી કરતા અને પોતાના પિતા, રાજા દશરથ (અરુણ ગોવિલ) અને કૈકેયી (લારા દત્ત) સાથે ક્ષણો શેર કરતા દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સાઈ પલ્લવી સીતા તરીકે દેખાય છે, અને તેમના લગ્નના દ્રશ્યો બતાવવામાં આવે છે. પછી વાર્તા અયોધ્યામાં આગળ વધે છે, જ્યાં, કૈકેયી દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને કારણે, રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ વનવાસના માર્ગ પર નીકળે છે.
સાઈ પલ્લવીએ સીતા તરીકે પણ ઊંડી છાપ છોડી છે. પોતાની સહજ શાલીનતા અને સ્નેહથી તેણે ઠ્રેલરના મહત્વના પળોમાં પોતાના પાત્ર સાથે ન્યાય કર્યો છે. તેની હિન્દી ભાષાએ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલાં જિજ્ઞાસા જગાવી હતી, અને તે આ સંદર્ભમાં પણ અસાધારણ સાબિત થાય છે. તે સંવાદો ખૂબ જ સરળતાથી રજૂ કરે છે, જેનાથી તેનો અભિનય વધુ વિશ્વાસપાત્ર બને છે અને, હા સીતાના શસ્ત્ર ચલાવતા સીનને જોવાનું ચૂકતા નહીં.
રવિ દુબે ભગવાન રામના ભાઈ લક્ષ્મણ તરીકે દેખાય છે. રાજા દશરથનું પાત્ર ભજવતા અરુણ ગોવિલને પણ એક ભાવનાત્મક ક્ષણમાં બતાવવામાં આવ્યા છે જ્યારે તેઓ રામ અને લક્ષ્મણ અયોધ્યાથી વિદાય લેતી વખતે તેમની પાછળ દોડે છે.
જોકે ટ્રેલરમાં સની દેઓલ દેખાતા નથી, પરંતુ તેમાં વિવેક ઓબેરોય, સૌરભ સચદેવ અને અન્ય કલાકારોની ટૂંકી ઝલક દેખાય છે.
ટ્રેલરમાં રાવણની બહેન, શૂર્પણખા તરીકે અભિનેત્રી રકુલ પ્રીત સિંહની ઝલક પણ દર્શાવવામાં આવી છે, જે તેની સુંદરતાથી રામને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો કે, તેની પત્ની સીતા પ્રત્યેની ભક્તિમાં અડગ રામ, તેને નકારી કાઢે છે. ત્યારપછીના એક દ્રશ્યમાં લક્ષ્મણ તેનું નાક કાપી નાખતો દેખાય છે.
ફિલ્મનું બીજું એક મુખ્ય આકર્ષણ તેનું સંગીત છે. એ.આર. રહેમાન દ્વારા હંસ ઝિમર સાથે મળીને રચિત, આ ગીત અયોધ્યાથી લંકા સુધીની વાર્તા અને રામ અને રાવણ વચ્ચેના મુકાબલા તરફ આગળ વધતા દ્રશ્યો સાથે સુમેળ સાધે છે.
ટ્રેલરમાં ઘણા મુખ્ય પાત્રોનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે મુખ્યત્વે મહાકાવ્યના બે કેન્દ્રીય પાત્રોની આસપાસ ફરે છે. તે રાવણના આગમન સાથે શરૂ થાય છે અને ભગવાન રામ દ્વારા ત્રણ લોક સમક્ષ તેને હરાવવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે સમાપ્ત થાય છે, જે વાર્તાને આગળ ધપાવતા સંઘર્ષનો પાયો નાખે છે.
ટ્રેલર મૂળ 24 જુલાઈના રોજ રિલીઝ થવાનું હતું પરંતુ નિર્માતાઓએ સોની પિક્ચર્સ એન્ટરટેઈનમેન્ટ સાથે ગ્લોબલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાર્ટનરશીપને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી તેને મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું.
નિતેશ તિવારી દ્વારા દિગ્દર્શિત, રામાયણ એ એક મહાકાવ્ય છે જે નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા ડીએનઇજી અને પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયોના બેનર હેઠળ બે ભાગમાં બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં યશ પણ સહ-નિર્માતા તરીકે છે. રણબીર કપૂર, સાઈ પલ્લવી અને યશ ઉપરાંત, ફિલ્મમાં રવિ દુબે, સની દેઓલ, રકુલ પ્રીત સિંહ (શૂર્પણખા તરીકે), વિવેક ઓબેરોય, કુણાલ કપૂર, શોબાના, સૌરભ સચદેવા, ફૈઝલ મલિક અને લારા દત્તા છે.
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