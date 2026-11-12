Ramayan Box Office: પ્રથમ અઠવાડિયે 934 કરોડની કમાણી, ભારતમાં 500 કરોડનો આંકડો પાર
રામાયણની કમાણી દિવાળી બાદ અચાનક વધી હતી અને હવે થોડી ઘટી રહી છે. ભાઇબીજના પ્રસંગે પણ ફિલ્મની કમાણીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
Published : November 12, 2026 at 1:38 PM IST
હૈદરાબાદ: રામાયણે 11 નવેમ્બરે પોતાની રિલીઝનું પ્રથમ અઠવાડિયું પૂર્ણ કર્યું છે. રામાયણ 5 નવેમ્બરે રિલીઝ થઇ હતી. આજે 12 નવેમ્બરે રણબીર કપૂર અને રોકિંગ સ્ટાર યશ સ્ટારર માઇથોલોજી એપિક ફિલ્મ પોતાની રિલીઝના આઠમા દિવસમાં આવી ગઇ છે. રામાયણની કમાણી દિવાળી બાદ અચાનક વધી હતી અને હવે થોડી ઘટી રહી છે. ભાઇબીજના પ્રસંગે પણ ફિલ્મની કમાણીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.
રામાયણથી રણબીર કપૂરે પોતાની સૌથી કમાણી કરતી ફિલ્મ એનિમલના લાઇફટાઇમ કલેક્શનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. સાથે જ બાહુબલીને પણ પાછળ છોડી છે.
રામાયણનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
સૈકનિલ્ક અનુસાર, રામાયણે સાતમા દિવસે ભારતમાં 27,239 શોમાંથી 70.65 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું છે. ફિલ્મે સૌથી વધુ હિન્દીમાં 58 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. કન્નડમાં 4.50 કરોડ રૂપિયા, મલયાલમમાં 2.75 કરોડ રૂપિયા, તેલુગુમાં 2.75 કરોડ રૂપિયા અને તમિલનામાં 2.65 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. સાતમા દિવસની કમાણીમાં 24.9 કરોડનો ઘટાડો થયો છે. સમાચાર લખાવા સુધી રામાયણે આઠમા દિવસે 3 કરોડ કરતા વધુનું નેટ કલેક્શન કરી લીધુ છે.
રામાયણનું ડે વાઇઝ કલેક્શન (ઇન્ડિયા નેટ-સૈકનિલ્ક)
- પ્રથમ દિવસ, ગુરૂવાર: 64.85 કરોડ રૂપિયા
- બીજો દિવસ, શુક્રવાર: 48.05 કરોડ રૂપિયા
- ત્રીજો દિવસ, શનિવાર: 69.80 કરોડ રૂપિયા
- ચોથો દિવસ, રવિવાર: 56.15 કરોડ રૂપિયા
- પાંચમો દિવસ, સોમવાર: 107.50 કરોડ રૂપિયા
- છઠ્ઠો દિવસ, મંગળવાર: 94.10 કરોડ રૂપિયા
- સાતમો દિવસ, બુધવાર: 70.65 કરોડ રૂપિયા
ભાઇબીજની રજાનો મળ્યો ફાયદો?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 11 નવેમ્બરે ઉત્તર ભારતમાં ભાઇબીજની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેમ છતા આ ફિલ્મની કમાણીમાં વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો નહતો પરંતુ થોડો ઘટાડો જરૂર થયો છે. ફિલ્મ 100 કરોડ રૂપિયાના માઇલસ્ટોન તરફ ઝડપથી વધી રહી છે. આગામી દિવસોમાં બીજા વીકેન્ડમાં રામાયણ 1500 કરોડ રૂપિયાનો આંકડો પાર કરવા જઇ રહી છે.
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