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'રામાયણ'નું ટ્રેલર જોઈ ખુશ થયા રામાનંદ સાગરના પૌત્ર, દિલથી કર્યા ફિલ્મની ટીમના વખાણ

દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારી રામાયણની વાર્તાને નવી અને ભવ્ય શૈલીમાં મોટા પડદા પર લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે

દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારી રામાયણની વાર્તાને નવી અને ભવ્ય શૈલીમાં મોટા પડદા પર લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે
દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારી રામાયણની વાર્તાને નવી અને ભવ્ય શૈલીમાં મોટા પડદા પર લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે (Special Arrangement/POSTER)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 4:28 PM IST

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હૈદરાબાદ: 'રામાયણ' ભારતીય સિનેમાની સૌથી મોટી અને મહત્વાકાંક્ષી ફિલ્મોમાંની એક છે. બે ભાગના વૈશ્વિક પ્રોજેક્ટ તરીકે નિર્મિત, આ ફિલ્મ આ મહાકાવ્યને મોટા પડદા પર લાવવાની છે, જેમાં અદભુત દ્રશ્યો, આકર્ષક વાર્તા અને શાનદાર સ્ટાર કાસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલા ફિલ્મના ટ્રેલરની દેશભરમાં ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે અને ચારે તરફથી પ્રશંસા મળી રહી છે. આ વચ્ચે, રામાનંદ સાગરના પૌત્ર શિવ સાગરે પણ ટ્રેલરની ખુલીને પ્રશંસા કરી છે.

એક મુલાકાતમાં, શિવ સાગરે કહ્યું, "સાચું કહું તો, મને તે ખરેખર ગમ્યું. અગાઉ જે પ્રમોશનલ એસેટ આવ્યું હતું તે જોતા મને લાગ્યું કે ગ્રાફિક્સ ફિલ્મના બજેટ સાથે મેળ ખાતા નથી; જોકે, ટ્રેલર જોયા પછી અને સંપૂર્ણ સ્ટાર કાસ્ટ જોયા પછી, હું સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થયો છું. મને લાગ્યું કે યશ રાવણ તરીકે ભવ્ય દેખાઈ રહ્યો છે. સાઈ પલ્લવી પણ સીતાની ભૂમિકામાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ બેસે છે, ખાસ કરીને તેની બોલવાની રીત અને ડાયલોગ ડિલિવરી. એકંદરે, ફિલ્મ ખરેખર ભવ્ય લાગે છે."

શિવે વધુમાં ટિપ્પણી કરી, "મને લાગે છે કે આ ફિલ્મ વૈશ્વિક દર્શકોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે. જો તે ભારતીય પૌરાણિક કથાઓ, સંસ્કૃતિ અને કાલ્પનિકતાને દુનિયા સમક્ષ લઈ જવામાં સફળ થાય છે, તો તે એક અદ્ભુત સિદ્ધિ હશે જે સમગ્ર ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગને લાભ કરશે."

તેમણે ઉમેર્યું, "પુષ્પક વિમાન નું ચિત્રણ ખરેખર પ્રશંસનીય છે. શૂર્પનખા (રકુલ પ્રીત સિંહ) વાઘથી ખેંચાયેલા રથ પર જે રીતે એન્ટ્રી કરે છે તે મને ખૂબ ગમ્યું."

દિગ્દર્શક નિતેશ તિવારી 'રામાયણ' વિશ્વની મહાન વાર્તાઓમાંની એકની વાર્તાને ભવ્ય, તાજી શૈલીમાં મોટા પડદા પર લાવવા માટે તૈયાર છે. રામાયણનો ઉદ્દેશ્ય આ મહાકાવ્યની ભાવનાઓ અને ભવ્યતાને પ્રેક્ષકો સુધી પહેલા ક્યારેય ન જોયેલા સ્કેલ પર પહોંચાડવાનો છે. રણબીર કપૂર ભગવાન શ્રી રામ તરીકે દેખાશે, જ્યારે સાઈ પલ્લવી માતા સીતાની ભૂમિકા ભજવશે. દરમિયાન, યશ રાવણની શક્તિશાળી ભૂમિકામાં જોવા મળશે; સની દેઓલ હનુમાનનું પાત્ર ભજવશે, અને રવિ દુબે લક્ષ્મણનું પાત્ર ભજવશે.

નિતેશ તિવારી દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ ફિલ્મનું નિર્માણ નમિત મલ્હોત્રાના પ્રાઇમ ફોકસ સ્ટુડિયો દ્વારા આઠ વખતના ઓસ્કાર વિજેતા સ્ટુડિયો DNEG અને યશના મોન્સ્ટર માઇન્ડ ક્રિએશન્સ સાથે મળીને કરવામાં આવ્યું છે. બે ભાગની ફિલ્મ તરીકે આયોજન કરાયેલ, તે વૈશ્વિક સ્તરે IMAX માં રિલીઝ થશે. 'રામાયણ: ભાગ 1' દિવાળી 2026 દરમિયાન રિલીઝ થવાનો છે, જ્યારે 'રામાયણ: ભાગ 2' દિવાળી 2027 માં સિનેમાઘરોમાં આવશે.

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