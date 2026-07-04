OTT પર પેદ્દી: જાણો, રામ ચરણની સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ ક્યાં અને ક્યારે થશે સ્ટ્રીમ
4 જૂને રિલીઝ થયેલી રામ ચરણની 'પેદ્દી'એ બોક્સ ઓફિસ પર 400 કરોડની કમાણી કરી અને હવે 9 જુલાઈએ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.
Published : July 4, 2026 at 3:12 PM IST
હૈદરાબાદ: રામ ચરણની સ્પોર્ટ્સ એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ 'પેદ્દી' ગત 4 જૂનના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને આજે 4 જુલાઈએ તેની OTT સ્ટ્રીમિંગ તારીખની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દુનિયાભરના બોક્સ ઓફિસ પર લગભગ 400 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી ચૂકેલી આ ફિલ્મ 9 જુલાઈથી નેટફ્લિક્સ પર ઉપલબ્ધ થશે.
ક્યારે અને ક્યાં જોવી 'પેદ્દી'?
ફિલ્મ તેલુગુ, હિન્દી, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ સહિત 5 ભાષાઓમાં સ્ટ્રીમ થશે. નેટફ્લિક્સે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ અને એક્સ હેન્ડલ પર આ અંગેની માહિતી શેર કરતાં લખ્યું, 'રમત બદલાઈ શકે છે, પરંતુ ચેમ્પિયન એ જ રહે છે.' નેટફ્લિક્સ પર 9 જુલાઈથી આ ફિલ્મ દર્શકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જેની રામ ચરણના ચાહકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
સ્ટારકાસ્ટ અને ક્રિએટિવ ટીમ
બુચી બાબુ સનાના દિગ્દર્શનમાં બનેલી 'પેદ્દી'માં રામ ચરણ લીડ રોલમાં છે. તેમની સાથે જાહ્નવી કપૂર મુખ્ય અભિનેત્રી છે, જ્યારે શિવ રાજકુમાર, દિવ્યેન્દુ, બોમન ઇરાની, જગપતિ બાબુ અને તારક પોનપ્પા જેવા કલાકારો પણ અગત્યની ભૂમિકામાં છે. શ્રુતિ હાસન એક આઇટમ સોંગમાં જોવા મળી રહ્યાં છે. ફિલ્મનું સંગીત એ.આર. રહેમાને આપ્યું છે.
શું છે કહાની?
ફિલ્મની કહાની એક દૂરના આદિવાસી ગામમાં રહેતા પેદ્દી (રામ ચરણ)ની આસપાસ ફરે છે, જ્યાં લોકો પાયાની સુવિધાઓ અને સત્તાવાર ઓળખથી વંચિત છે. પોતાના લોકોનું સન્માન અપાવવા અને ગામ માટે એક કાયદેસરનું રેલવે સ્ટેશન બનાવવાના સંકલ્પ સાથે પેદ્દી અનેક રમતોમાં પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરે છે.
હિન્દી વર્ઝનની સ્ટ્રીમિંગ અને વિવાદ
જોકે ફિલ્મ ચાર દક્ષિણ ભારતીય ભાષાઓમાં 9 જુલાઈએ સ્ટ્રીમ થશે, પરંતુ તેના હિન્દી વર્ઝનનું પ્રીમિયર સંભવતઃ ઓગસ્ટમાં થશે. આ પહેલાં જાહ્નવી કપૂરના એક સીનને લઈને વિવાદ ઊભો થયો હતો. દર્શકોના વાંધા બાદ દિગ્દર્શકે સોશિયલ મીડિયા પર માફી માંગી તે સીન ફિલ્મમાંથી હટાવી દીધો હતો.
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