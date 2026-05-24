રામચરણથી થઈ ગયું મોટું બ્લન્ડર; બુમરાહ વિશે કહી દીધી આવી વાત, હવે જાહેરમાં ભૂલ સ્વીકારી, માફી માંગી
પોતાની આગામી ફિલ્મ 'પેદ્દી'ની એક પ્રમોશનલ ઈવેન્ટ દરમિયાન રામચરણે બુમરાહને ફૂટબોલર કહી દીધો
Published : May 24, 2026 at 1:23 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલુગુ સુપરસ્ટાર રામ ચરણ હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ, 'પેદ્દી' માં વ્યસ્ત છે. તાજેતરમાં, ફિલ્મનું એક ગીત લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોન્ચ ઇવેન્ટમાં 'પેદ્દી'ની આખી ટીમ હાજર હતી. જોકે, ઈવેન્ટ દરમિયાન થયેલી કેટલીક અણધારી ભૂલોને કારણે, અભિનેતા રામ ચરણ અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયા; ત્યારબાદ, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર આવીને સાર્વજનિક રીતે માફી માંગી.
24 મેની રાત્રે લગભગ 1:00 વાગ્યે, રામ ચરણે તેમના X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરી, જેમાં કાર્યક્રમ દરમિયાન થયેલી ભૂલ માટે સાર્વજનિક રીતે બધાની માફી માંગી. તેમની પોસ્ટમાં, તેમણે ભૂલ કેવી રીતે થઈ તે અંગે સ્પષ્ટતા પણ આપી.
RRR સ્ટારે તેમની X પોસ્ટમાં લખ્યું: "અરેરે... ક્યારેક નામ યાદ રાખવાની વાત આવે ત્યારે હું ખરેખર ભુલક્કડ માણસ છું. આ ગડબડ માટે હું જસપ્રીત બુમરાહજીની માફી માંગુ છું. તે એક વાસ્તવિક માનવીય ભૂલ હતી જે ઉત્તેજના અને ભીડ વચ્ચે થઈ હતી. મને ખરેખર તમારા માટે ખૂબ માન છે."
Uff… I’m genuinely so forgetful with names sometimes.— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) May 23, 2026
Apologies to @Jaspritbumrah93 Ji for the mix-up - it was a genuine human error in the middle of all the excitement and the crowd 🙏🏼
I truly respect you and I am a huge fan of your game. You make every Indian feel proud when…
રામ ચરણે એમ પણ કહ્યું કે, તે બુમરાહના ખૂબ મોટા ફેન છે. પોતાની પોસ્ટમાં, તેમણે આગળ લખ્યું, "અને હું તમારી રમતનો ખૂબ મોટો ચાહક છું. જ્યારે તમે બેટ્સમેનોને સતત બેકફૂટ પર ધકેલી દો છો, ત્યારે તમે દરેક ભારતીયને ગર્વની અનુભૂતિ કરાવો છો."
રામ ચરણની બુમરાહવાળી ભૂલ
Season so bad he made jasprit Bumrah a footballer 😭😭 pic.twitter.com/gh6RY09yVy— Pushkar (@Musafirr_hu_yar) May 23, 2026
#Sachin - Long Legendary Run #MSD - Calm and Cool#RohitSharma - Everyone Owns Him#ViratKohli - Fire#JaspritBumrah - I am your biggest fan. I love football and you've taking it more forward. Love you sir..🤣🤣#PeddiKiAawaz pic.twitter.com/JMPIXcYYhJ— 𝐁𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡𝐦𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 (@BheeshmaTalks) May 23, 2026
રામ ચરણે તેમની આગામી સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા ફિલ્મ, 'પેદ્દી' ના મ્યુઝિક લોન્ચમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં એ.આર. રહેમાન, જાહ્નવી કપૂર અને દિવ્યેન્દુ સહિત અનેક પ્રખ્યાત સ્ટાર્સ હાજર હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન, RRR સુપરસ્ટારને પ્રખ્યાત ક્રિકેટરોનું એક જ શબ્દમાં વર્ણન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. રામ ચરણે સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને એમ.એસ. ધોની માટે સચોટ વર્ણન આપ્યું, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહની વાત આવી ત્યારે તે ચૂકી ગયા.
Season so bad he made jasprit Bumrah a footballer 😭😭— Sunil Bishnoi 🇮🇳 (@MSunilBishnoi) May 24, 2026
When ram charan realised that he made a mistake immediately apologized pic.twitter.com/6xsbz1YZex
બધાને સંબોધતા રામ ચરણે કહ્યું, "જસપ્રીત બુમરાહજી, હું તમારો સૌથી મોટો ચાહક છું. મને ફૂટબોલ ગમે છે, અને તમે જે રીતે આ રમતને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છો - હું ખરેખર તેની પ્રશંસા કરું છું, સર." આ વાતચીતની ક્લિપ્સ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ. ચાહકોએ મનોરંજક પ્રતિક્રિયાઓ આપી, ટિપ્પણી વિભાગ જોક્સ અને મીમ્સથી ભરાઈ ગયો. આ રમુજી વાતચીતે 'પેદ્દી' ના પ્રમોશનમાં વધુ એક વાયરલ ક્ષણ ઉમેરી, જેણે ક્રિકેટ અને સિનેમા બંને દુનિયાના ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
'પેદ્દી' વિશે
'પેદ્દી' એક સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા છે જે રમતગમત દ્વારા પોતાની ઓળખ શોધતા માણસની વાર્તા કહે છે. 'પેદ્દી' બુચી બાબુ સના દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે. ફિલ્મ વેંકટ સતીશ કિલારુ દ્વારા વૃદ્ધિ સિનેમાના બેનર હેઠળ બનાવવામાં આવી છે.
આ ફિલ્મમાં રામ, જાહ્નવી કપૂર, શિવ રાજકુમાર, દિવ્યેન્દુ અને જગપતિ બાબુ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મમાં રામ ક્રિકેટ, કુસ્તી અને દોડમાં ભાગ લેતા જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 4 જૂને સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
