ઈનકમ ટેક્સ રેડ મામલે રકુલ પ્રીત સિંહે તોડી ચુપ્પી, પોસ્ટ કરીને કહ્યું- "મારે આની સાથે કોઈ લેવાદેવા.."
રકુલ પ્રીત સિંહે આવકવેરાના દરોડાના મામલે એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરી અને ખોટા સમાચાર ફેલાવા અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી.
Published : October 5, 2026 at 2:55 PM IST
હૈદરાબાદઃ ઈનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે તાજેતરમાં ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા લોકો અને કેટલીક કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ અભિયાનમાં 12 જગ્યાઓ પર રેડ મારવામા આવી હતી. આ સમગ્ર મામલો મની લોન્ડરિંગ અને છેતરપિંડી દ્વારા ભંડોળ મેળવવા સાથે સંબંધિત હતો. આ કેસમાં બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ રકુલ પ્રીત સિંહ અને તેમના ફિલ્મ પ્રોડ્યૂસર સસરા વાશુ ભગનાનીનું પણ નામ આવ્યું હતું. ગઈ 28 સપ્ટેમ્બરે આ ખબર ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાઈ અને હડકંપ મચ્યો હતો. હવે આ ખબર મામલે એક્ટ્રેસ રકુલ પ્રીત સિંહે ચુપ્પી તોડી છે. એક્ટ્રેસે આ દરોડાને લઈને પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટ જારી કરી છે. એક્ટ્રેસે પોસ્ટમાં પોતાને આ મામલાથી અલગ રાખી છે અને મીડિયાને તથ્યોની પુષ્ટિ કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે.
રકુલ પ્રીત સિંહની પોસ્ટ
પોતાની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં અભિનેત્રીએ લખ્યું, "હકીકતોની ચકાસણી કર્યા વિના સમાચારને સનસનીખેજ બનાવવાની જે વધતી જતી વૃત્તિ સ્વઘોષિત ઓનલાઇન રિપોર્ટરો અને મુખ્ય પ્રવાહના કેટલાક પત્રકારોમાં જોવા મળે છે, તે ખરેખર નિરાશાજનક છે. તેથી, હું આ બાબતને એકવાર અને હંમેશ માટે સ્પષ્ટ કરી દેવા માંગુ છું: તે દરોડા સાથે મારે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. હું એ પણ જણાવવા માંગુ છું કે, હું આર્મ્ડ ફોર્સેસ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવું છું અને આ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં મારો કોઈ 'ગોડફાધર' નહોતો. મેં સખત મહેનતથી આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને એક જવાબદાર તથા કાયદાનું પાલન કરનાર નાગરિક તરીકે, હું 20 વર્ષની ઉંમરથી મારા ટેક્સ ભરી રહી છું."
અભિનેત્રીએ પોતાની પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું છે, "હું કોઈપણ પ્રકારના ગેરકાયદેસર વિદેશી નાણાકીય વ્યવહારમાં સામેલ નથી- પછી ભલે તે વ્યક્તિગત રીતે હોય કે કોઈ પ્રોડક્શન હાઉસ વતી. હું એ પણ સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે દેશમાં કે વિદેશમાં મારા નામે કોઈ 'બેનામી' સંપત્તિ નથી. મને કોઈએ ક્યારેય કોઈ સંપત્તિ ભેટમાં આપી નથી, અને હું પોતે પણ સિદ્ધાંત તરીકે આવી મોંઘી ભેટો સ્વીકારતી નથી."
અભિનેત્રીએ આગળ લખ્યું, "હું એ તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું જેમણે આ ખોટા, દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને અટકળો પર આધારિત અહેવાલો પ્રકાશિત કર્યા છે, તેઓ તેને પાછા ખેંચે અને હકીકતો સ્પષ્ટ કરે. હું સમજું છું કે મીડિયા વ્યવસાય ચલાવનાર દરેક વ્યક્તિ—ભલે તે વ્યવસાય ગમે તેટલો મોટો હોય—વ્યાવસાયિક દબાણોનો સામનો કરતી હોય છે, પરંતુ આ હકીકતોના ભોગે ન થવું જોઈએ, અને ચોક્કસપણે કોઈની પ્રતિષ્ઠા કે આજીવિકાના ભોગે તો બિલકુલ નહીં."
ઉલ્લેખનીય છે કે, ફિલ્મ-સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સમાં કરચોરી અને મની લોન્ડરિંગની શંકાના આધારે આવકવેરા વિભાગે આ મામલા સાથે સંકળાયેલા 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગના અહેવાલો અનુસાર, ફિલ્મ શૂટિંગ, પ્રોજેક્ટ્સ અને વિદેશી ડિસ્ટ્રીબ્યૂશનના નામે લાંબા સમયથી વિદેશમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.
જણાવી દઈએ કે, રકુલે 2024માં અભિનેતા-નિર્માતા જેકી ભગનાની સાથે લગ્ન કર્યા હતા. રકુલે ઘણી તેલુગુ, હિન્દી અને તમિલ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે અને SIIMA એવોર્ડ સહિત અનેક પુરસ્કારો મેળવ્યા છે. હવે, રકુલ ભારતીય સિનેમાના ઈતિહાસની સૌથી વધુ બજેટ ધરાવતી ફિલ્મ 'રામાયણ: પાર્ટ 1'માં શૂર્પણખાની ભૂમિકા ભજવતી જોવા મળશે.
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