કૃતિ સેનન રક્ષાબંધન ડ્રેસ વિવાદ: જ્વેલેરી બ્રાન્ડે હટાવી જાહેરાત, આપી સ્પષ્ટતા
રક્ષાબંધન એડ વિવાદ પર જ્વેલેરી બ્રાન્ડનું રિએક્શન આવ્યું છે. તેમણે એક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે એડ હટાવી દેવાઈ છે.
Published : August 26, 2026 at 5:40 PM IST
હૈદરાબાદ: એક જ્વેલરી બ્રાન્ડે કૃતિ સેનન દર્શાવતી તેની રક્ષાબંધન એડવર્ટાઈઝમેન્ટ પાછી ખેંચી લીધી છે. આ એડને સોશિયલ મીડિયા પર કૃતિના પોશાક અંગે ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ એક્શન કૃતિએ તેના કપડાંની પસંદગી પર સવાલ ઉઠાવનારાઓને જવાબ આપ્યાના એક દિવસ પછી આવી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર તીવ્ર ટીકા બાદ જ્વેલરી બ્રાન્ડે અભિનેત્રી કૃતિ સેનન દર્શાવતી જાહેરાત દૂર કરી. 26 ઓગસ્ટના રોજ, બ્રાન્ડે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું કે તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને તહેવારોના સન્માનમાં આ જાહેરાત દૂર કરી છે.
બ્રાન્ડના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને તહેવારોનો ખૂબ આદર કરીએ છીએ. એક બ્રાન્ડ તરીકે, અમે હંમેશા આ આનંદદાયક ક્ષણોને આખા પરિવાર સાથે ઉજવવામાં માનતા આવ્યા છીએ, અને આ વખતે, અમે અમારા પાલતુ પ્રાણીઓને પણ તે જ પ્રેમ અને ઉજવણી આપવા માંગતા હતા. જો અમારી તાજેતરની જાહેરાતથી અજાણતામાં સમાજના કેટલાક લોકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચી હોય, તો તે અમારો હેતુ ક્યારેય નહોતો. આદરથી, અમે બધા મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી જાહેરાત પાછી ખેંચી લીધી છે. આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તમને બધાને પ્રેમ અને સકારાત્મકતાની શુભેચ્છાઓ."
બ્રાન્ડના નિવેદન પહેલાં, કૃતિ સેનને તેના પોશાક પર સવાલ ઉઠાવનારા ટીકાકારોને સણસણતો જવાબ આપ્યો હતો. તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર એક પોસ્ટ શેર કરતી વખતે, કૃતિએ પ્રશ્ન કર્યો કે શા માટે સ્ત્રીના કપડાંની પસંદગીને સંસ્કૃતિ પ્રત્યેના તેના આદરનું માપદંડ માનવામાં આવે છે.
તેણે પોતાની સ્ટોરીમાં લખ્યું છે કે, "તહેવારો તમે પહેરો છો તે કપડાં દ્વારા નહીં, પરંતુ પરંપરાઓ સાથે તમે જે ભાવનાઓ અને અર્થ જોડો છો તેના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થાય છે." કૃતિ સેનને આ તહેવાર કેવી રીતે ઉજવે છે તે શેર કર્યું, તેની પોસ્ટ દ્વારા ખુલાસો કર્યો કે તે અને તેની બહેન એકબીજાને 'રાખી' બાંધે છે.
તેણે આગળ લખ્યું, "રક્ષા બંધન એ રક્ષણનું બંધન છે. હું અને મારી બહેન એકબીજાને રાખી બાંધીએ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે જેમ એક ભાઈ કરે છે તેમ આપણે એકબીજાનું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. અમે એકબીજાના સ્વાસ્થ્ય, ખુશી અને દીર્ધાયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા માટે, આ પ્રાર્થના અને વચન અમારા કૂતરાઓ સુધી પણ વિસ્તરે છે; છેવટે, તેઓ પણ પરિવાર છે."
કંગના રનૌતનું નામ લીધા વિના વળતો પ્રહાર કરતાં તેણે લખ્યું, "આપણે મહિલાઓને શું પહેરવું તે કહેવાનું ક્યારે બંધ કરીશું? વર્ષોથી વંશીય ફેશનનો વિકાસ થયો છે, છતાં પણ સ્ત્રીનો તેની સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનો આદર હજુ પણ ફક્ત તેના પોશાક દ્વારા માપવામાં આવે છે. સંસ્કૃતિ અને પરંપરા તેના હૃદયમાં રહે છે, તેના ગળામાં નહીં."
કૃતિ સેનન રક્ષાબંધનની જાહેરાતમાં હાથીદાંતનો લહેંગા અને ડીપ-નેક બ્લાઉઝ અને કેપ પહેરેલી જોવા મળી હતી. જ્યારે ઘણા લોકોએ તેના દેખાવની પ્રશંસા કરી હતી, ત્યારે અન્ય લોકોએ તેની ટીકા કરી હતી અને સંસ્કૃતિ અને પરંપરાના નામે આ પોશાક પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, જેના કારણે બ્રાન્ડે સોશિયલ મીડિયા પરથી જાહેરાત પાછી ખેંચી લીધી હતી.
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