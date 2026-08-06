રાજપાલ યાદવની મુશ્કેલીઓમાં વધારો, શાહજહાંપુરમાં સંપત્તિ પર હરાજીની નોટિસ ચોંટાડી
રાજપાલ યાદવે લોન માટે કોલેટરલ તરીકે તેમની પત્ની રાધા યાદવ અને માતા ગોદાવરી યાદવની મિલકતો ગીરવે મૂકી હતી.
Published : August 6, 2026 at 7:16 PM IST
શાહજહાંપુર: ચેક બાઉન્સ કેસમાં એક્ટર રાજપાલ યાદવની મુશ્કેલીઓ ફરી વધી ગઈ છે. શાહજહાંપુરમાં સેન્ટ્રલ બેન્ક ઑફ ઈન્ડિયાએ તેમની સંપત્તિને નિલામ કરવા માટેની નોટિસ લગાવી દીધી છે.
રાજપાલ યાદવે ફિલ્મ 'અતા પતા લાપતા' માટે આ લોન લીધી હતી. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (મુંબઈ શાખા) એ લોન ન ચૂકવવાને કારણે મોટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. શાહજહાંપુરના બાંદામાં આવેલી એક મિલકત - જેને 'યાદવ ભવન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનું મૂલ્ય ₹3 કરોડ 19 લાખ 26 હજાર આંકવામાં આવ્યું છે.
હરાજીમાં ભાગ લેવા માટે, ₹31 લાખની અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ 7 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં જમા કરાવવી પડશે. હરાજી 9 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ઓનલાઈન કરવામાં આવશે.
રાજપાલ યાદવે લોન માટે કોલેટરલ તરીકે તેમની પત્ની રાધા યાદવ અને માતા ગોદાવરી યાદવની મિલકતો ગીરવે મૂકી હતી. પરિણામે, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (મુંબઈ) એ શાહજહાંપુર સ્થિત તેમની એક મિલકતની હરાજી કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જે કંપનીનો ચેક બાઉન્સ થયો હતો તેના માલિક પણ શાહજહાંપુરના રહેવાસી છે. રાજપાલ યાદવ ફરી એકવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે, કારણ કે બેંકે તેમના ઘર પર હરાજીની નોટિસ ચોંટાડી દીધી છે.
નોંધનીય છે કે ફિલ્મ અભિનેતા રાજપાલ યાદવે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પાસેથી ₹16.61 કરોડની લોન લીધી હતી; ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ થયા બાદ, મુંબઈમાં ડેટ રિકવરી ટ્રિબ્યુનલે બાંદા સ્થિત તેમની મિલકત - 'યાદવ ભવન' - ને જપ્ત કરવાનો અને હરાજી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સેન્ટ્રલ બેંકની શાહજહાંપુર શાખાના મેનેજર અનુજ વર્માએ શાહજહાંપુરમાં અભિનેતાના નિવાસસ્થાને હરાજીની નોટિસ લગાવી છે. બેંક મેનેજરે જણાવ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવ, તેમની પત્ની રાધા યાદવ અને તેમની માતા ગોદાવરી દેવી પર સામૂહિક રીતે બેંકનું કુલ ₹16,61,64,638 દેવું છે.
બાકી રકમ વસૂલવા માટે, બાંદા (પુવાયન તહસીલ) ગામમાં જમીનના ટુકડા (ગાતા નંબરો) 1410, 1411, 1412 અને 1413 પર સ્થિત ઇમારતને હરાજી માટે મૂકવામાં આવી છે, જેની અનામત કિંમત ₹3.10 કરોડ નક્કી કરવામાં આવી છે. હરાજીમાં ભાગ લેવા માટે ₹31 લાખની અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ જરૂરી છે.
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