172 એક્ટર, 11 કરોડનું બજેટ અને કમાણી માત્ર 38 લાખ, આ ફિલ્મને કારણે રાજપાલ યાદવે જેલમાં જવું પડ્યું
14 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થયેલી રાજપાલ યાદવની આ ફિલ્મે કૉમેડિયન અને વિલન બનનારા તમામ એક્ટર તેમાં જોવા મળ્યા હતા
Published : February 12, 2026 at 2:59 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય સિનેમાના એક શાનદાર અભિનેતા રાજપાલ યાદવે પોતાના ફિલ્મી કરિયરમાં લગભગ 150 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. આજે તે એક ફિલ્મને કારણે દેવામાં ડુબી ગયો છે જેને કારણે તિહાર જેલમાં બંધ છે. રાજપાલના જેલની સજા સાંભળીને, બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ મદદ કરી રહ્યા છે. સલમાન ખાન, અજય દેવગણ, મિકા સિંહ, ગુરૂ રંધાવા, નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી અને સોનુ સૂદ સહિત અનેક સ્ટાર્સે ટેકો જાહેર કર્યો છે. રાજપાલ યાદવ પર 10 કરોડ હોવાથી, અભિનેતાએ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી છે. હવે, તે ફિલ્મ વિશે વાત કરીએ જે આજે રાજપાલ યાદવ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઇ રહ્યો છે.
રાજપાલની 'મનહૂસ' ફિલ્મ
રાજપાલ યાદવે આ ફિલ્મને ₹11 કરોડના બજેટમાં બનાવી હતી, પરંતુ તે ફ્લોપ સાબિત થઈ હતી. આ ફિલ્મે માત્ર 38 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. અતા પતા લાપતા નામની આ ફિલ્મ એક મ્યુઝિકલ કોમેડી-ડ્રામા ફિલ્મ છે. 2012માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મને IMDb પર 10માંથી 5.4 રેટિંગ મળ્યું હતું. આ ફિલ્મને રાજપાલ યાદવે ડાયરેક્ટ કરી હતી અને તેની પત્ની રાધા યાદવ તેની પ્રોડ્યૂસર હતી. આ ફિલ્મમાં આશુતોષ રાણા, દારા સિંહ, વિજય રાજા, ગોવિંદ નામરાજ, ઓમ પુરી, મુશ્તાક ખાન, રઝાક ખાન, શરત સક્સેના, વિવેક શૌક, નીરજ સૂદ, મુકેશ તિવારી, મનોજ જોશી, વિક્રમ ગોખલે, સત્યદેવ દુબે, અરુણ શેખર, યશપાલ શર્મા અને અસરાની જેવા અગ્રણી કલાકારો હતા. તેમ છતાં, ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ખરાબ રીતે ફ્લોપ રહી હતી. આ ફિલ્મમાં કુલ 175 કલાકારો હતા, જેમાં રાજપાલ યાદવ પોતે પણ સામેલ હતા.
ફિલ્મની વાર્તા શું હતી?
રાજપાલ યાદવે માનવ ચતુર્વેદીની ભૂમિકા ભજવી હતી, જેનો બંગલો ચોરાઈ ગયો છે. ત્યારબાદ તે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવે છે. માનવ પર વીમાના પૈસા એકત્રિત કરવા માટે આખું કાવતરું ઘડવાની શંકા છે. જોકે, જ્યારે આ મામલો મીડિયાનું ધ્યાન ખેંચે છે, ત્યારે આરોપી ચોરીની કબૂલાત કરે છે. આ ફિલ્મ સરકારી વ્યવસ્થા, અમલદારશાહી અને સત્તામાં રહેલા લોકોના વલણમાં રહેલી ખામીઓને સ્પષ્ટપણે ઉજાગર કરે છે. રાજપાલ યાદવે "શ્રી નૌરંગ ગોદાવરી એન્ટરટેઈનમેન્ટ લિમિટેડ" ના બેનર હેઠળ આ ફિલ્મનું નિર્માણ કર્યું હતું, જેણે આખરે અભિનેતાને બરબાદ કરી દીધો હતો. તમે આ ફિલ્મ YouTube પર મફતમાં જોઈ શકો છો. તેને YouTube પર લગભગ 200,000 વ્યૂઝ મળ્યા છે.
This is the movie Ata Pata Laapata, Rajpal Yadav’s directorial venture now back in focus for a tough reason. ₹2.5 cr cheque bounce case from 2010 swells to ₹9 cr with interest, lands him in Tihar Jail 😔 #RajpalYadav #AtaPataLaapata pic.twitter.com/AmO7hdLYuA— pallob Das (@pallobdas2000) February 11, 2026
ફેન્સની ફિલ્મને રી-રિલીઝ કરવાની માંગ
સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સ રાજપાલ યાદવને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. સાથે જ તેની આ ફ્લોપ ફિલ્મ પણ જોઇ રહ્યા છે. કેટલાકે ફિલ્મને રી-રિલીઝ કરવાની માંગ કરી છે. હવે યૂ ટ્યુબ પર લોકો આ ફિલ્મને જોઇ રહ્યા છે.
Rajpal Yadav is a gifted actor who has given years of unforgettable work to our industry. Sometimes life turns unfair, not because of talent, but because timing can be brutal. He will be part of my film, and I believe this is the moment for all of us..producers, directors,…— sonu sood (@SonuSood) February 10, 2026
