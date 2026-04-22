'મને 9 કરોડ રૂપિયાના દેવા માટે જેલ નહોતી થઈ', રાજપાલ યાદવે જણાવ્યું સજાનું અસલ કારણ

છેલ્લા કેટલાક સમયથી કાયદાકીય મુશ્કેલીઓમાં ફસાયેલા કૉમેડિયન એક્ટરે પોતાની સજાના અસલ કારણ વિશે વાત કરી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 4:19 PM IST

હૈદરાબાદ: કરોડો રૂપિયાના દેવાના વિવાદ અને ચેક બાઉન્સ કેસના સંદર્ભમાં જેલની સજાને લગતા વિવાદ પર બોલતા, હિન્દી સિનેમાના હાસ્ય કલાકાર રાજપાલ યાદવે જણાવ્યું કે, પરિસ્થિતિ અંગે મોટાભાગે ગેરસમજ પેદા થઈ છે. અભિનેતાએ એ વાતને નકારી કાઢી કે તેની કાયદાકીય મુશ્કેલીઓ દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થતાને કારણે ઉદ્ભવી હતી. એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન, નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી અંગે વાત શરૂ થઈ જેમાં તેણે રાજપાલની પ્રશંસા કરતા તેને સંઘર્ષ કરતતા અભિનેતાઓને સપોર્ટ કરતો એક 'દયાળુ' વ્યક્તિ ગણાવ્યો હતો.

યાદવે સ્વીકાર્યું કે ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે કે, આટલી લાંબી ફિલ્મ કારકિર્દી ધરાવનાર વ્યક્તિ આવી મુશ્કેલીમાં કેવી રીતે પડી શકે છે. જો કે, તેણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ મામલો ફક્ત નાણાંકીય બાબતોથી ઘણો આગળ છે. તેણે કહ્યું કે, "આ જ તો અસલ પ્રશ્ન છે; જે દિવસે લોકો આને સમજશે, તે દિવસે તેઓ મારા સમગ્ર કેસને સમજી જશે. મને પૈસાની તંગીને કારણે નહોતી થઈ. તે ખૂબ મોટો મુદ્દો હતો અને સિદ્ધાંતોનો મુદ્દો હતો."

તેણે આગળ દાવો કર્યો કે, જો મામલો ફક્ત 5 કરોડ રૂપિયાનો હોત તો તો તે વર્ષો પહેલા ઉકેલાઈ ગયો હોત; પણ વિવાદ ઘણા મોટા નુકસાનમાં ફેરવાઈ ગયો. તેણે કહ્યું, "જો આ ફક્ત 5 કરોડનો મામલો હોત, તો તેનો ઉકેલ 2012 માં જ આવી ગયો હોત. આ 5 કરોડે 17 કરોડ ડૂબાવવાનું કામ કર્યું છે."

રાજપાલે વિવાદ દરમિયાન ચાલી રહેલા ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ્સ વિશે પણ વાત કરી અને જણાવ્યું કે, સમસ્યાઓ શરૂ થાય તે પહેલાં જ કામનો નોંધપાત્ર ભાગ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો. તેણે કહ્યું, "12 કરોડ પહેલા જ ખર્ચ થઈ ગયા હતા... છતાં ફિલ્મ આખરે 22 કરોડના બજેટ સાથે પૂર્ણ થઈ હતી. જો કોઈ દુશ્મન પણ પ્રોજેક્ટમાં શામેલ હોય હોય તો તેને રિલીઝ થવા દેવી જોઈએ, નિર્ણય દર્શકોએ કરવો જોઈએ."

છેતરપિંડીના આરોપોનો જવાબ આપતા, અભિનેતાએ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીનો બચાવ કર્યો. તેણે કહ્યું કે,મોટી સંખ્યામાં ફિલ્મો કૉમર્શિયલી નિષ્ફળ જાય છે અને માત્ર નિષ્ફળતાને ખોટા કામ સાથે સરખાવી ન શકાય.

ચાલુ કાનૂની લડાઈ છતાં, યાદવે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે ભલે તેણે વિવાદ શરૂ કર્યો ન હતો, પરંતુ તે તેને અંત સુધી લઈ જવા માટે તૈયાર છે.

