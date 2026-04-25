ETV Bharat / entertainment

ચેક બાઉન્સ કેસ: રાજપાલ યાદવનો સમાધાન કરવાનો ઈનકાર, કહ્યું - અંતિમ શ્વાસ સુધી લડીશ

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, અભિનેતાએ એ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો કે, દેવું ન ચૂકવી શકવાને કારણે તેને જેલમાં જવું પડ્યું હતું

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, અભિનેતાએ એ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો કે, દેવું ન ચૂકવી શકવાને કારણે તેને જેલમાં જવું પડ્યું હતું
તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, અભિનેતાએ એ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો કે, દેવું ન ચૂકવી શકવાને કારણે તેને જેલમાં જવું પડ્યું હતું (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવે ફરી એકવાર તેના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા ચેક બાઉન્સ કેસ પર વાત કરી છે અને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેમનો આ મામલાનો ઉકેલ લાવવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. હાલમાં પોતાની તાજેતરમાં આવેલી ફિલ્મ 'ભૂત બંગલા'ની બોક્સ ઓફિસ સફળતાનો આનંદ માણી રહેલા અભિનેતાએ જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દો ફક્ત પૈસાનો નહોતો અને તે જીવનભર તેની સામે લડવા માટે તૈયાર છે.

આ વિવાદ 2010 નો છે, જ્યારે રાજપાલ યાદવે તેની ફિલ્મ 'અતા પતા લાપતા' માટે કથિત રીતે 5 કરોડ રૂપિયા ઉધાર લીધા હતા. 2012 માં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ ગઈ હતી અને લોન ચૂકવી શકાઈ નહોતી; જેના કારણે તેને આખરે કાનૂની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો અને જેલ જવું પડ્યું.

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, અભિનેતાએ એ દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો કે, દેવું ન ચૂકવી શકવાને કારણે તેને જેલમાં જવું પડ્યું હતું. આ દાવાને ફગાવી દેતા, રાજપાલે કહ્યું, "મારા કેસનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે તે 5 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જવાનો પ્રશ્ન નથી. આ તબક્કે મારે જેલમાં કેમ જવું પડ્યું અથવા મારી પાસે ફંડ છે કે નહીં તે અંગે કહેવું ઉતાવળીયું ગણાશે."

રાજપાલે કહ્યું કે, આ મામલો ફક્ત નાણાંકીય વિવાદ કરતાં ઘણો ગંભીર હતો. તેણે ટિપ્પણી કરી, "જો આ ફક્ત 5 કરોડ રૂપિયાનો મામલો હોત, તો તે 2012 માં ઉકેલાઈ ગયો હોત." તેણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ પરિસ્થિતિના પરિણામે, તેને ઘણું મોટું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. તેના મતે, લોનની આસપાસના વિવાદે તેની ફિલ્મ કારકિર્દી અને તેની નાણાકીય સ્થિતિ બંનેને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું.

તેણે ખુલાસો કર્યો કે, આ બાબતના પરિણામે, તેને કુલ રૂપિયા 22 કરોડનું નુકસાન થયું. તેણે કહ્યું, "ફિલ્મની રિલીઝ પર 5-7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થવાના હતા, જ્યારે ફિલ્મનું કુલ નિર્માણ બજેટ 22 કરોડ રૂપિયા હતું." ત્યારબાદ તેની સામે લેવાયેલા પગલાં પાછળના હેતુઓ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા, તેણે ટિપ્પણી કરી, "જો તમે દુશ્મન હોત, તો પણ તમે આ પ્રોજેક્ટને રિલીઝ થતો અટકાવ્યો ન હોત - ખાસ કરીને જ્યારે 10 અન્ય લોકોએ પણ તેમાં પોતાના પૈસા રોક્યા હોત. મારા ઇરાદા ઉમદા હતા. મારી ભૂલ શું હતી?"

અભિનેતાએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે, ફિલ્મની રિલીઝ સાથે ગંભીર ચેડા કરવામાં આવ્યા હતા. તેણે જણાવ્યું કે ફિલ્મ - જે 1,000 થી વધુ સ્ક્રીનો પર રિલીઝ થવાની હતી, તે યોગ્ય રીતે ચાલી પણ ન શકી. તેણે કહ્યું, "એક ફિલ્મ જે 1,000 થી વધુ સ્ક્રીનો પર રિલીઝ થવાની હતી અને જેનું મ્યુઝિક આલ્બમ અમિતાભ બચ્ચન દ્વારા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને ત્રણ દિવસ પણ ચાલવા દેવામાં આવ્યું નહોતું."

રાજપાલે ધિરાણકર્તા પર આરોપ લગાવ્યો કે, તેણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી છે, જેનાથી ફિલ્મની સંભાવનાઓને નુકસાન થયું છે. તેણે ભારપૂર્વક કહ્યું, “ફક્ત એક જ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને તેણે 22 કરોડ બરબાદ કરી દીધા, તેમના ઇરાદા ખરાબ હતા, અને પરિણામે, મને 22 કરોડનું નુકસાન થયું.”

પોતાના વલણને સ્પષ્ટ કરતા, અભિનેતાએ જાહેર કર્યું કે, તે કોઈપણ પ્રકારના સમાધાન માટે સંમત નહીં થાય. રાજપાલે કહ્યું, “હું મારા બાકીના જીવનભર આ સંકલ્પ સાથે તેમની સામે લડતો રહીશ; હું સમાધાન નહીં કરું.”

મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થવા છતાં, રાજપાલે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં તેની સાથે ઉભા રહેલા દરેક વ્યક્તિનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેણે ખાસ કરીને સોનુ સૂદનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેણે તેને ટેકો આપ્યો. તેણે ટિપ્પણી કરી, “ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં એવું કોઈ નહોતું જે મારી સાથે ન ઊભું રહે,” તેણે ઉમેર્યું કે, આમાંથી કેટલાક લોકોનું સમર્થન શાંતિથી, કોઈપણ ધામધૂમ વિના મળ્યું.

અભિનેતાએ એ પણ જણાવ્યું કે, આ સમયગાળા દરમિયાન તેનું કામ ક્યારેય અટક્યું નહીં. તેમણે કહ્યું કે, "મેં 25 વર્ષના ગાળામાં 250 ફિલ્મો કરી છે," અને સતત તકો પૂરી પાડવા બદલ તેણે ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

TAGGED:

RAJPAL YADAV CHEQUE BOUNCE CASE
RAJAPAL YADAV ON SETTLEMENT
RAJPAL YADAV CASE
RAJPAL YADAV NEWS
RAJPAL YADAV CHEQUE BOUNCE CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.