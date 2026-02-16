ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવને મળ્યાં વચગાળાના જામીન, જમા કરાવ્યા 1.5 કરોડ રૂપિયા
હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવને 18 માર્ચ સુધી વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો
Published : February 16, 2026 at 4:09 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ચેક બાઉન્સ કેસમાં જેલમાં રહેલા બોલીવુડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને 18 માર્ચ સુધી વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે આગામી સુનાવણી 18 માર્ચ માટે નક્કી કરી છે.
આજે સવારે સુનાવણી શરૂ થઈ ત્યારે, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવ બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં પૈસા જમા કરાવે તો તેમના જામીન પર વિચાર કરવામાં આવશે. બપોરે 3 વાગ્યે, કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી કે આ કેસના ફરિયાદી મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતામાં ₹1.5 કરોડ જમા થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ કોર્ટે રાજપાલ યાદવને ₹1 લાખની જામીન પર 18 માર્ચ સુધી જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો.
નોંધનીય છે કે 12 ફેબ્રુઆરીએ સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે રાજપાલ યાદવના વર્તન પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને નોંધ્યું હતું કે હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કોઈ રાહત મળી ન હતી. અગાઉ, 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ, હાઇકોર્ટે રાજપાલ યાદવને કોઈ રાહત આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તાત્કાલિક શરણાગતિનો આદેશ આપ્યો હતો, જેના પગલે તેમણે જેલમાં શરણાગતિ સ્વીકારી હતી.
રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સ કેસમાં કરકરડૂમા કોર્ટ દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા અને સજા ફટકારવામાં આવી હતી. જોકે, જૂન 2024માં હાઇકોર્ટે તેમની સજા સ્થગિત કરી હતી. હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવ કોઈ રીઢો ગુનેગાર નહોતો, અને તેથી, તેમની સજા સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. હકીકતમાં, ચેક બાઉન્સ કેસમાં તેમને દોષિત ઠેરવ્યા પછી, કરકરડૂમા કોર્ટે રાજપાલ યાદવ પર ₹1.60 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો હતો. કરકરડૂમા કોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવની પત્ની રાધા પર પણ કેસ દીઠ ₹10 લાખનો દંડ ફટકાર્યો હતો. બંનેને સાત ચેક બાઉન્સ કેસમાં સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
ફરિયાદી, મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે રાજપાલે એપ્રિલ 2010 માં ફિલ્મ "આતા પતા લાપતા" પૂર્ણ કરવા માટે કંપની પાસેથી મદદ માંગી હતી. 30 મે, 2010 ના રોજ, બંને કંપનીઓ વચ્ચે એક કરાર થયો હતો, અને કંપનીએ રાજપાલ યાદવની કંપનીને ₹5 કરોડની લોન આપી હતી. કરાર મુજબ, રાજપાલને વ્યાજ સાથે ₹8 કરોડ (આશરે $80 મિલિયન) ચૂકવવાની જરૂર હતી. જોકે, તે પહેલી વાર રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ત્યારબાદ, કરાર ત્રણ વખત રિન્યૂ કરવામાં આવ્યો. 9 ઓગસ્ટ, 2012 ના રોજ હસ્તાક્ષર કરાયેલા અંતિમ કરારમાં, આરોપી રાજપાલ યાદવે ફરિયાદીને ₹11,106,350 ચૂકવવા સંમતિ આપી હતી. રાજપાલ યાદવની કંપની આ રકમ પણ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ.
પોતાના બચાવમાં, રાજપાલ યાદવે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેણે મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી કંઈ ઉધાર લીધું નથી. રાજપાલ યાદવના મતે, પૈસા મુરલી પ્રોજેક્ટની કંપનીમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, કરકરડૂમા કોર્ટે તેમની દલીલને ફગાવી દીધી અને તેમને ચેક બાઉન્સ થવાનો દોષી ઠેરવ્યા.
