સુપ્રીમ કોર્ટમાં ભાવુક થયો રાજપાલ યાદવ, કહ્યું - તમે મને જ્યાં, જ્યારે ઈચ્છો મોકલી દો, હું તૈયાર છું
સુપ્રીમ કોર્ટે ફરી એકવાર રાજપાલ યાદવને ફિલ્મો અને પોતાની છબી સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સલાહ આપી છે
Published : October 7, 2026 at 4:57 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે ચેક-બાઉન્સના એક કેસની સુનાવણી કરી હતી. કોર્ટે લાંબા સમયથી પડતર ચેક-બાઉન્સ કેસોના સંદર્ભમાં અભિનેતા દ્વારા કરવામાં આવેલી ₹1.15 કરોડની ચુકવણીની નોંધ લીધી હતી. આ ઉપરાંત, કોર્ટે અભિનેતા રાજપાલ યાદવને સારી ફિલ્મ બનાવવા, ફરી એકવાર લોકોનું મનોરંજન કરવા અને પોતાની છબી સુધારવાની સલાહ આપી હતી.
પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમાલ્યા બાગચી તથા વી. મોહનાની બનેલી ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવે કોર્ટના અગાઉના આદેશનું પાલન કરીને ₹1.15 કરોડ જમા કરાવ્યા છે. રાજપાલ યાદવના વકીલે કોર્ટને એ પણ જાણ કરી હતી કે તેમની મિલકત માટે એક સંભવિત ખરીદદાર મળી આવ્યો છે; આ ખરીદદાર 12 ઓક્ટોબર સુધીમાં ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા રજિસ્ટ્રીમાં ₹85 લાખ જમા કરાવવા તૈયાર છે.
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તે રાજપાલ યાદવના વર્તનથી સંતુષ્ટ નથી, પરંતુ અભિનેતાને થોડી છૂટછાટ આપી રહી છે. કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેલા રાજપાલ યાદવે જણાવ્યું હતું કે તેમને તેમની ફિલ્મ 'અતા પતા લાપતા'માં આર્થિક નુકસાન થયું હતું.
WHEN THE COURTROOM SPEAKS BEYOND LAW When CJI Surya Kant reportedly told Rajpal Yadav, “Koi nayi movie banao,” the moment instantly travelled beyond the courtroom. But beneath the humour lies a harder truth: a court case may involve a celebrity, but justice cannot become celebrity theatre. The Bench may speak lightly. The law must still speak precisely. A courtroom can smile—but its final language must always be law, reason and due process. Because in a constitutional court, personality may create the headline; principle must decide the case. #RajpalYadav #CJISuryaKant #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #RuleOfLaw #DueProcess #Constitution #LegalNews #Courtroom #NKGoswami— Narendra Goswami (@NarendraGoswami) October 7, 2026
કોર્ટ સમક્ષ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરતા રાજપાલ યાદવે કહ્યું, "સાહેબ, હું આપને નમન કરું છું. મેં લગભગ 200 થી 250 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. છેલ્લા 13 વર્ષોમાં મને ₹200-250 કરોડનું નુકસાન થયું છે. મને 'અતા પતા લાપતા' ફિલ્મમાં નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું; તેમાં ₹17 કરોડનું નુકસાન થયું હતું. આપ મને જ્યારે અને જ્યાં ઈચ્છો ત્યાં મોકલી શકો છો; હું તૈયાર છું. હું એક રૂપિયો પણ કમાઈ શક્યો નહોતો."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મારી વિરુદ્ધ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી. મારી ફિલ્મ અટકાવી દેવામાં આવી હતી. તે 1200 થિયેટરોમાં રિલીઝ થવાની હતી, છતાં તે એક પણ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ શકી નહીં."
ત્યારબાદ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) એ પૂછ્યું, "શું કોઈ નવી ફિલ્મ આવી રહી છે? એક સારી ફિલ્મ બનાવો અને ફરીથી લોકોનું મનોરંજન કરો; તમારી છબી સુધરી જશે. અહીં કેટલાક વકીલો છે જે સારા અભિનેતાઓ પણ છે, તેમને લઈને ફિલ્મ બનાવો." હાલ પૂરતું, આ મામલાની સુનાવણી આવતા અઠવાડિયે થશે.
આ કાનૂની વિવાદ વર્ષ 2010ના એક નાણાકીય કરારમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે, જે અંતર્ગત રાજપાલ યાદવે તેમની દિગ્દર્શક તરીકેની પ્રથમ ફિલ્મ *'અતા પતા લાપતા'* માટે 'મુરલી પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ' પાસેથી ₹5 કરોડ મેળવ્યા હતા. ફરિયાદીનો આરોપ છે કે વર્ષ 2010માં ફિલ્મ માટે મળેલી ₹5 કરોડની નાણાકીય સહાયની ચુકવણી કરવા માટે રાજપાલ યાદવે 2013માં કુલ ₹1.05 કરોડના મૂલ્યના સાત ચેક આપ્યા હતા. કંપનીનો વધુમાં આરોપ છે કે આ ચેક બાઉન્સ થયા હતા.
ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર, 2012માં બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલા કરારમાં એવી શરત રાખવામાં આવી હતી કે રાજપાલ યાદવ, તેમના પત્ની અને તેમની કંપની વ્યાજ સહિત અંદાજે ₹11 કરોડની રકમ પરત કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમના આત્મસમર્પણની સમયમર્યાદા, જે મૂળરૂપે 15 સપ્ટેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી, તેને લંબાવીને 5 ઓક્ટોબર કરી હતી.
8 સપ્ટેમ્બરના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે યાદવની અરજી પર નોટિસ જારી કરી અને જણાવ્યું હતું કે કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં ₹5 કરોડ જમા કરાવવાની શરતે તેમને આત્મસમર્પણ કરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. 10 જુલાઈના રોજ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે ચેક-બાઉન્સના અનેક કેસોમાં યાદવની દોષિત ઠરાવવાની સજાને યથાવત રાખી હતી અને તેમને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા સંભળાવી હતી.
હાઈકોર્ટે દોષિત ઠેરવવાના નિર્ણય સામે અપીલ દાખલ કરવામાં થયેલા 1894 દિવસ (એટલે કે પાંચ વર્ષથી વધુ)ના અસાધારણ વિલંબને માફ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને યાદવને સાતેય ફરિયાદોમાંની દરેક માટે ફરિયાદીને ₹1 કરોડથી વધુની રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે અભિનેતા દ્વારા અગાઉ ચૂકવવામાં આવેલી આશરે ₹2 કરોડની રકમ આ રકમ સામે જમા ગણવામાં આવશે અને યાદવને અપીલ કોર્ટમાં જવાનો સમય આપવા માટે સજાને બે મહિના માટે સ્થગિત કરી હતી.
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