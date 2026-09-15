ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવને સુપ્રીમ કોર્ટની છેલ્લી તક, 2 કરોડ જમા કરાવવા પડશે
સુપ્રીમ કોર્ટે ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવની વચગાળાની રાહત લંબાવી છે અને બે અઠવાડિયામાં રજિસ્ટ્રીમાં 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : September 15, 2026 at 8:23 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સના એક કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહત મળી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજપાલ યાદવને ચેક બાઉન્સ કેસમાં સરેન્ડરમાંથી મળેલી વચગાળાની રાહત લંબાવી દીધી છે, સાથે જ તેમને બે અઠવાડિયાની અંદર રજિસ્ટ્રીમાં 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનું કહ્યું છે.
ANI અનુસાર, ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચે કહ્યું કે, આ કેસમાં યાદવના અગાઉના વર્તનને કારણે કોર્ટને તેમના પર વધારે ભરોસો નથી. જો કે, જ્યારે તેમના વકીલે બેન્ચને ભરોસો અપાવ્યો કે તેઓ નક્કી કરેલા સમયમાં ઓછામાં ઓછા 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવી દેશે અને બાકીની રકમ માટે જામીન આપશે, ત્યારે કોર્ટે તેમને બે અઠવાડિયાનો વધુ સમય આપવાનો નિર્ણય કર્યો.
Rajpal Yadav Cheque Bounce case | The Supreme Court grants last opportunity to Bollywood actor Rajpal Yadav to deposit at least Rs 2 crores to the Supreme Court Registry within two weeks time as part of his ongoing dispute with a private complainant, the owner of Murali Productions to whom Yadav owes a total of Rs 5 crores. A bench led by CJI Surya Kant noted that Yadav’s past conduct in this regard does not inspire confidence. However, the Court granted him a final two weeks time after his counsel ensured that his client will deposit atleast Rs 2 crores within the said time along with a surety of the remaining amount owed by Yadav. “Looking at his past conduct.. how can anybody trust him? He’s perfect in doing drama and acting in Bollywood, he’s doing same thing in Court also”, the CJI remarked. The Court has continued protection granted to Yadav from being arrested until the next date of hearing - October 5. It has however directed him to surrender his passport. (File photo)— ANI (@ANI) September 15, 2026
સુનાવણી દરમિયાન, સીજેઆઈ સૂર્યકાંતે સવાલ ઉઠાવ્યો કે, શું યાદવ પર પોતાના વાયદાને પૂરો કરવા માટે ભરોસો કરી શકાય છે, કારણ કે આ કેસમાં તેમનું અગાઉનું વર્તન યોગ્ય રહ્યું નથી. ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું, 'તેમના અગાઉના વર્તનને જોતા કોઈ તેમના પર કેવી રીતે ભરોસો કરી શકે? તેઓ બોલિવૂડમાં ડ્રામા અને એક્ટિંગ કરવામાં માહિર છે, અને કોર્ટમાં પણ તે જ કરી રહ્યા છે.'
રાજપાલ યાદવના વકીલ ભાસ્કર ઉપાધ્યાયે સુપ્રીમ કોર્ટથી મળેલી રાહત પર મીડિયા સાથે વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું, 'સુપ્રીમ કોર્ટે આજે રાજપાલને થોડી રાહત આપી છે અને બે અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે. અમારે સિક્યુરિટી તરીકે રજિસ્ટ્રીમાં 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાના રહેશે. અમે કોર્ટના આદેશનું પાલન કરીશું. ખરેખર, અમે અમારો પક્ષ કોર્ટ સામે રાખવા આવ્યા છીએ. અમે વિનંતી કરી છે કે કેસની સુનાવણી મેરિટના આધારે થાય. પહેલા 5 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનો નિર્દેશ હતો, પરંતુ કોર્ટે થોડી નરમાશ દાખવી છે અને તેને ઘટાડીને 2 કરોડ રૂપિયા કરી દીધા છે. અમે આદેશનું પાલન કરીશું જેથી અમારા કેસની સુનાવણી મેરિટના આધારે થઈ શકે અને અમે સત્ય સામે લાવી શકીએ.'
કોર્ટે આગામી સુનાવણી, જે 5 ઓક્ટોબરના રોજ થવાની છે, ત્યાં સુધી યાદવની ધરપકડ પર લાગેલી રોકને પણ યથાવત રાખી છે. જોકે, કોર્ટે અભિનેતાને પોતાનો પાસપોર્ટ સરેન્ડર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
VIDEO | Delhi: Advocate Bhaskar Upadhyay, counsel for actor Rajpal Yadav, on the relief granted by the Supreme Court, says, " the supreme court has given rajpal some relief today and granted two weeks' time. we have to deposit rs 2 crore with the registry as security. we will comply with the court's order. basically, we have come to place our case before the court. we have requested that the matter be heard on merit. earlier, there was a direction to deposit rs 5 crore, but the court has shown some leniency and reduced it to rs 2 crore. we will comply with the order so that our case can be heard on merit and we can bring the truth out." (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) September 15, 2026
આ વિવાદ 2010નો છે, જ્યારે યાદવે ડિરેક્ટર તરીકે પોતાની પહેલી ફિલ્મ 'અતા પતા લાપતા' બનાવવા માટે દિલ્હીની એક કંપની પાસેથી લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. આ કોમેડી ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરી શકી ન હતી અને કહેવાય છે કે તે પોતાની લાગત પણ કાઢી શકી ન હતી. ત્યારબાદ રાજપાલ યાદવને લોન ચૂકવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જીસના કારણે બાકી રકમ વર્ષો સુધી વધતી ગઈ અને કહેવાય છે કે તે લગભગ 9 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ. બાદમાં આ વિવાદને કારણે અભિનેતા વિરુદ્ધ ચેક બાઉન્સનો કેસ દાખલ થયો હતો. હાલ ચાલી રહેલી કાર્યવાહી તે રકમ સાથે જોડાયેલી છે જેનો દાવો પ્રાઇવેટ ફરિયાદી, એટલે કે મુરલી પ્રોડક્શન્સના માલિકે કર્યો છે.
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