રજત દલાલે પહાડો વચ્ચે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કર્યા, સુંદર તસવીરો શેર કરી, જાણો કોણ છે તેની દુલ્હન?
બિગ બોસ 18 અને ધ-50 ના સ્પર્ધક રજત દલાલે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. તેમણે લગ્નના ફોટા શેર કર્યા છે.
Published : March 29, 2026 at 5:51 PM IST
હૈદરાબાદ : "બિગ બોસ 18" અને "ધ-50"થી ખ્યાતિ મેળવનાર રજત દલાલે આખરે લગ્ન કરી લીધા છે. રજત દલાલે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. રિયાલિટી ટીવી સ્ટારે 29 માર્ચ, રવિવારના રોજ તેના લગ્નના કેટલાક સુંદર ફોટા શેર કરીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા.
આજે (29 માર્ચ), રજત દલાલે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર લગ્નના ફોટા મૂકીને ચાહકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. ફિટનેસ ઉત્સાહી અને બોડીબિલ્ડર રજતે પોતાના ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લગ્ન કર્યા. અગાઉ, તેમણે તેમના સંબંધની જાહેરાત કરી હતી કે તે ટૂંક સમયમાં તેની પત્ની બની શકે છે.
પોતાના લગ્નની ઝલક શેર કરતા, રજતે પોસ્ટને કેપ્શન આપ્યું, "જીવનના નવા તબક્કાની શરૂઆત." તેણે તેને નોટબુક ઇમોજી સાથે જોડી. સુંદર શેરવાની પહેરેલો રજત, જ્યારે તેની દુલ્હન પણ તેનાથી સંપૂર્ણપણે ખુશ દેખાય છે. જો કે, રજતે હાલ પૂરતું તેની દુલ્હનની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાનું નક્કી કર્યું છે. ફોટામાં, આ દંપતી નદી અને પર્વતોના શાંત બેકગ્રાઉન્ડ સામે પોઝ આપતા જોવા મળે છે.
મિત્રોએ રજતને અભિનંદન આપ્યા
રજતની આ પોસ્ટ પછી, કોમેન્ટમાં અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ આવી રહી છે. લોકોએ નવદંપતીને તેમની નવી સફર માટે અભિનંદન આપ્યા. બિગ બોસ-19ના સ્પર્ધક મૃદુલે મજાકમાં લખ્યું, "અરે ભાઈ, શું આ વાસ્તવિક છે કે શૂટિંગ? જો એમ હોય, તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ભાઈ." રજતના નજીકના મિત્ર મુનાવર ફારુકીએ લખ્યું, "મિત્ર, જો કારની સ્પીડ કંટ્રોલ કરનાર આવી ગઈ, મારા ભાઈ અને ભાભીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન."
"ધ-50" માં તેની સહ-સ્પર્ધક નિક્કી તંબોલીએ રજતને અભિનંદન આપ્યા અને લખ્યું, "અભિનંદન રજત દલાલ, હું તમારા માટે ખૂબ ખુશ છું. હંમેશા ખુશ રહો." ફૈઝલ શેખે ટિપ્પણી કરી, "ખૂબ ખૂબ અભિનંદન મારા ભાઈ." ઉર્વશી ધોળકિયાએ લખ્યું, "તમને બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન."
રજતે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર એક વિડીયો સંદેશ પણ શેર કર્યો, જેમાં તેણે કહ્યું, "હું મારા જીવનમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છું, તમે મને આપેલા પ્રેમ અને સમર્થન માટે અને મને જીવનમાં આટલા આગળ લાવવા બદલ આભારી છું. મારા બધા નાના ભાઈઓ અને મોટા ભાઈઓ, કૃપા કરીને મને આશીર્વાદ આપો."
રજત દલાલની પત્ની કોણ છે?
લગ્નના ફોટા સામે આવતાની સાથે જ રજતના ચાહકો તેની દુલ્હન વિશે જાણવા માટે ગૂગલ પર સર્ચ કરી રહ્યા છે. જોકે, રજતે હજુ સુધી તેની ગર્લફ્રેન્ડની ઓળખ જાહેર કરી નથી.
તેણે થોડાક સમય પહેલા એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેની "ગર્લફ્રેન્ડ" ટૂંક સમયમાં તેની "પત્ની" બની શકે છે. જોકે તેણે પાછળથી કહ્યું કે તે મજાક કરી રહ્યો હતો, તેની ટિપ્પણીએ તેના ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું, જેમણે તેના સંબંધની સ્થિતિ વિશે અટકળો શરૂ કરી.
