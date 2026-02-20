બિટકોઈન મની લોન્ડરિંગ કેસ: શિલ્પા શેટ્ટીના પતિને જામીન મળ્યા, કોર્ટના નિર્ણય પછી રાજ કુંદ્રાએ કહ્યું - સત્યમેવ જયતે
કોર્ટે કુન્દ્રાને ₹1 લાખની જામીનગીરી આપવા કહ્યું છે, એમ પણ કહ્યું છે કે જો તે દેશ છોડવા માંગતા હોય, તો તેમણે પૂર્વ પરવાનગી લેવી પડશે
Published : February 20, 2026 at 10:40 PM IST
મુંબઈ: મુંબઈની એક ખાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના ઉદ્યોગપતિ પતિ રાજ કુન્દ્રાને ₹150 કરોડના બિટકોઈન કૌભાંડ કેસમાં જામીન આપ્યા છે. કોર્ટે કુન્દ્રાને ₹1 લાખની જામીનગીરી આપવા કહ્યું છે અને એમ પણ કહ્યું છે કે જો તેઓ દેશ છોડવા માંગતા હોય, તો તેમણે પૂર્વ પરવાનગી લેવી પડશે.
રાહત મળ્યા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા રાજ કુન્દ્રાએ કહ્યું, "મને હંમેશા ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. જ્યારે હું જાણતો હતો કે મેં કંઈ ખોટું કર્યું નથી, ત્યારે ન્યાયતંત્રે નોંધ લીધી અને રાહત આપી તે રાહતની વાત હતી. તેથી, હવે હું પ્રક્રિયાનું પાલન કરીશ."
તેમના વકીલ પ્રશાંત પાટીલે પણ આ ઘટનાક્રમ પર વાત કરી. તેમણે કહ્યું, "ED એ રાજ કુન્દ્રા સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. અમારા મતે, ચાર્જશીટ યોગ્યતા વગરની હતી. આજે, અમારી પાસે જામીન અરજી છે. રાજ કુન્દ્રા 2018 થી ED સમક્ષ હાજર થઈ રહ્યા છે. એવું ક્યારેય બન્યું નથી કે જ્યાં તેમણે ED ને સહકાર ન આપ્યો હોય. તેમને 1 લાખ રૂપિયાની સુરક્ષા રકમ પર જામીન આપવામાં આવ્યા છે. વિદેશ જતા પહેલા તેમણે કોર્ટની પરવાનગી લેવી પડશે."
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ કેસ 2018 માં પુણેના નિગડી અને નાંદેડ પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે બિટકોઇન માઇનિંગના નામે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રાજ કુન્દ્રાને ગેઇન બિટકોઇન પોન્ઝી કૌભાંડના કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ અમિત ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઇન મળ્યા હતા.
એજન્સીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાજ કુન્દ્રાએ આ બિટકોઈન સાથે સંકળાયેલા વોલેટ સરનામાની વિગતો શેર કરી ન હતી. વધુમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમણે અને તેમની પત્નીએ પૈસા કાયદેસર દેખાડવા માટે બજાર દર કરતાં ઘણી ઓછી કિંમતે મિલકતો ખરીદી હતી. દરમિયાન, કોર્ટના આદેશ મુજબ, રાજ કુન્દ્રાએ હવે જામીનની શરતોનું પાલન કરવું પડશે, જેમાં દેશ છોડતા પહેલા કોર્ટની પરવાનગી મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે.
