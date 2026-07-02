વરસાદે મુંબઈમાં મચાવ્યો હાહાકાર: અમિતાભ બચ્ચન, અજય દેવગણ, સની દેઓલ સહિતના સ્ટાર્સના ઘરમાં ઘૂસ્યા પાણી
મુંબઈમાં વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદથી ફક્ત સામાન્ય લોકો જ નહીં સેલિબ્રિટીઝ પણ અસરગ્રસ્ત થયા છે
Published : July 2, 2026 at 3:46 PM IST
હૈદરાબાદ: મુંબઈમાં અવિરત વરસાદથી સમગ્ર શહેરમાં સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે અને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ પણ તેનાથી અછૂતા નથી. બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન, અજય દેવગણ અને બિગ બોસ 19 ના સ્પર્ધક અશનૂર કૌરના ઘરમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા છે. અશનૂરે એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે જેમાં વરસાદી પાણી તેના એપાર્ટમેન્ટમાં ઘૂસી રહ્યું છે અને રહેવાની જગ્યાના કેટલાક ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. આ ઘટના ફેન્સને તેના વૈભવી ઘરની ઝલક આપ્યાના થોડા મહિનાઓ પછી બની છે.
અમિતાભ બચ્ચનના ઘરની બહાર પૂર જેવી સ્થિતિ
મુંબઈના ભારે વરસાદના ઘણા ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા છે. એક કન્ટેન્ટ ક્રિએટરે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પર મુંબઈમાં વરસાદના વીડિયો શેર કર્યા છે. આ વીડિયો અમિતાભ બચ્ચન અને અજય દેવગણના ઘરની ઝલક જોવા મળે છે.
એક વીડિયોમાં, એક કન્ટેન્ટ ક્રિએટર અમિતાભ બચ્ચનના ઘરની બહાર પાણી ભરાઈ ગયાની ઝલક બતાવે છે. મેગાસ્ટારના પાર્કિંગ એરિયામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું છે. વીડિયોમાં બિગ બીના બંને બંગલાની ઝલક પણ દેખાય છે, જે પાણીથી ભરાઈ ગયા છે.
અજય દેવગણ અને સની દેઓલના ઘરની બહાર વરસાદી પાણી ભરાયું
બીજા વીડિયોમાં, કન્ટેન્ટ ક્રિએટર અજય દેવગણનું ઘર પણ બતાવે છે, જ્યાં અભિનેતાના ઘરની બહાર પૂર જેવી સ્થિતિ જોઈ શકાય છે. સની દેઓલનો બંગલો પણ અજય દેવગણના બંગલાની સામે આવેલો છે, જ્યાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું છે.
અશનૂર કૌરના લિવિંગ રૂમમાં પાણી પહોંચી ગયું
બુધવારે સાંજે, ટીવી અભિનેત્રી અશનૂર કૌરે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું કે વરસાદને કારણે તેનું ઘર કેવી રીતે પાણીથી ભરાઈ ગયું હતું. વરસાદી પાણી તેના ઘરના કેટલાક ભાગોમાં ઘૂસી ગયું, જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ.
Actress Ashnoor Kaur shared an Instagram story showing rainwater entering her home during Mumbai’s heavy rainfall.— Chota Don (@choga_don) July 1, 2026
But the bigger question is: if she doesn’t live on the ground floor, where did the water come from?
She lives on the fourth floor, so it seems unlikely that her… pic.twitter.com/kZvHIe0z4K
વીડિયોમાં તેની બાલ્કની, લિવિંગ રૂમ અને ઘરના અન્ય ભાગોમાં પાણી ફેલાયેલું દેખાય છે. ક્લિપ શેર કરતા, અશનૂરે લખ્યું, "મારે એક કાર્યક્રમ માટે જવું પડશે અને આ ઘરની સ્થિતિ છે." તેણે આંખો ફેરવતા અને ચહેરા પર હાથ ફેરવતા ઇમોજી પણ ઉમેર્યા.
વીડિયોમાં તેના બાલ્કની પાસેના ફ્લોર પર પાણી ફેલાયેલું દેખાઈ રહ્યું છે અને લિવિંગ એરિયામાં આવતું દેખાય છે. હાઉસિંગ સ્ટાફના સભ્યો પાણી કાઢવા માટે વાઇપરનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળે છે. પાણીથી બચાવવા માટે એક મોટો કાર્પેટ પણ પાથરવામાં આવ્યો હતો. અશનૂરે આગળ કહ્યું, "મારા પર લાગેલી બધી 'ખરાબ નજર' ખુશી, સફળતા અને પ્રગતિમાં ફેરવાઈ જાય."
મુંબઈમાં 'રેડ નોકાસ્ટ એલર્ટ'
ગુરુવારે સવારે મુંબઈ ફરી એકવાર ભારે વરસાદથી પ્રભાવિત થયું હતું. શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં 200 મીમીથી વધુ વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને ટ્રાફિક નોંધપાત્ર રીતે ધીમો પડી ગયો હતો.
આ અઠવાડિયામાં સતત ચોથા દિવસે, મુંબઈ અને તેની આસપાસના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહ્યો. ગુરુવારે સવારે 7 વાગ્યે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આ પ્રદેશ માટે 'રેડ નોકાસ્ટ એલર્ટ' જારી કર્યું હતું, જેમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
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