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એટલીને જન્મદિવસે મળી મોટી ગિફ્ટ; રિલીઝ પહેલાં જ 'Raaka'એ બનાવ્યો Guinness World Record

એટલીના બર્થડે પર 'રાકા'એ ઈતિહાસ રચ્યો છે. રિલીઝ પહેલા જ ફિલ્મે પોતાનું નામ ગિલિસ વર્લ્ડ રેકૉર્ડ નોંધાવ્યો છે.

'રાકા'
'રાકા' (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 10:26 AM IST

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હૈદરાબાદઃ 'જવાન'ના ડાયરેક્ટર એટલી કુમારનો ગઈકાલે (21 સપ્ટેમ્બર)એ જન્મદિવસ હતો. આ ખાસ અવસરે તેમને ગિનિસ બુક દ્વારા ખાસ ભેટ મળી હતી. જી હાં, એટલીની આવનારી ફિલ્મ 'રાકા'એ રિલીઝ પહેલા ગિનિસ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. જેનાથી એટલીનો દિવસ ખાસ બની ગયો.

સોમવારે સન પિક્ચર્સે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ કરી છે અને 'રાકા' ફેન્સને જણાવ્યું છે કે ફિલ્મે ગિનિસ વર્લ્ડ રેકૉર્ડ્સ બુકમાં એક નવો રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે. મેકર્સે જણાવ્યું કે 'રાકા'એ રિયલ-ટાઈમમાં સૌથી વધારે લોકોના મોશન-કેપ્ચરનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકૉર્ડ બનાવ્યો છે.

પોસ્ટના કેપ્શનમાં મેકર્સે લખ્યું છે, 'ઈતિહાસ રચાઈ ગયો. એક એવી વૈશ્વિક જીત જે ભારતીય સિનેમાને વિશ્વ મંચ પર લઈ જાય છે. 'રાકા'એ રિયલ-ટાઈમમાં મોસ્ટ પીપલ મોશન-કેપ્ચરનો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેમાં એક સાથે 37 કલાકારોને કેપ્ચર કરવામા આવ્યા છે. આ ઐતિહાસિક ઉપલબ્ધિ માટે અલ્લૂ અર્જુન અને એટલીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સનું સર્ટિફિકેટ મળ્યું.'

આ પોસ્ટ બાદ મેકર્સે આ રેકૉર્ડને બનાવવા માટે કેટલી મહેનત લાગી છે, તેની એક ઝલક રજૂ કરી છે. વીડિયોમાં તેમાં વિદેશી ટીમ સાથે નાના બાળકો પણ જોવા મળી રહ્યા છે, જે કોઈ એક્શન માટે શૂટ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. બીટીએસ વીડિયોથી લઈને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકૉર્ડ સુધીના સફરે ફેન્સનું દિલ જીતી લીધું છે. તમામ ફેન્સ આ સફળતા માટે એટલી, અલ્લૂ અર્જુન અને બાકી ટીમને શુભકામનાઓ આપી રહ્યા છે.

'પુષ્પા' એક્ટરે એટલી સાથે એક બ્લેક-એન્ડ-વ્હાઈટ તસ્વીર પોતાના ઑફિશિયલ એક્સ હેન્ડલ પર શેર કરી, જેમાં બન્ને હસતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ખાસ પળને શેર કરતા અલ્લૂ અર્જૂને કેપ્શનમાં લખ્યું, મારા ડાયરેક્ટર એટલી ગારુને હેપ્પી બર્થડે. તમારી વિચારસરણી અને ક્ષમતાવાળા ડાયરેક્ટર સાથે કામ કરવા પર મને ખૂબ જ ગર્વ છે. આગળ પણ કંઈક સારુ કરવા માટે ઉત્સુક છું.'

અલ્લુ અર્જુનના 44મા જન્મદિવસ નિમિત્તે, ફિલ્મ નિર્માતાઓએ અભિનેતાનો ફિલ્મમાંથી 'ફર્સ્ટ લુક' જાહેર કર્યો હતો. આ ફર્સ્ટ લુકમાં ટાલવાળા અલ્લુ અર્જુનનો એક ક્લોઝ-અપ શોટ જોવા મળ્યો હતો. જેમાં વરુના પંજા જેવી કોઈ વસ્તુથી તેમનો ચહેરો થોડો ઢંકાયેલો હતો. આખી તસવીર એક આદિમ, યોદ્ધા જેવી ફીલ આપે છે.

'આયર્ન મેન 2' અને 'ટ્રાન્સફૉર્મર્સઃ રાઈઝ ઑફ ધ બીસ્ટ્સ' જેવી ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂકેલા જાણીતા વીએફએક્સ સુપરવાઈઝર જેમ્સ મેડિગને કહ્યું હતું કે, 'મેં સ્ક્રિપ્ટ વાંચી છે અને મારે કહેવું પડશે કે મારુ મગજ હજું પણ ચકરાઈ રહ્યું છે.'

એકેડમી એવૉર્ડ વિજેતા અને ફ્રેક્ચર્ડ એફએક્સના આર્ટિસ્ટિક ડાયરેક્ટર અને સીઈઓ જસ્ટિન રેલએ કહ્યું, 'સ્ક્રિપ્ટને વાંચ્યા બાદ, હું તમામ ક્રિએચર (જીવો)ની શક્યતાઓ અને અલગ-અલગ પાત્રોની શક્યતાઓને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું.' મેકર્સનો દાવો છે કે આ ફિલ્મ એવી હશે જે દરેક પ્રકારના દર્શકોને પસંદ આવશે.

જણાવી દઈએ, એટલીની નિર્દેશિત ફિલ્મમાં બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ દીપિકા પાદુકોણ પણ મહત્ત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.

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