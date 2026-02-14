બિગ બોસમાં ભાગ લઈ ચૂકેલી જાણીતી એક્ટ્રેસ-મોડેલને ઈન્ટરનેશનલ ગેંગની ધમકી, 10 કરોડની ખંડણી માગી
એક્ટ્રેસને વિદેશમાં સ્થિત એક ગેંગ દ્વારા ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ મળ્યો છે
Published : February 14, 2026 at 10:46 PM IST
મોહાલી: પંજાબી અભિનેત્રી હિંમાસી ખુરાનાએ મોહાલી પોલીસ પાસે ફરિયાદ નોંધાવી છે કે તેને વિદેશમાં સ્થિત એક ગેંગસ્ટર તરફથી ₹10 કરોડની ખંડણીની ધમકી મળી છે, એવી માહિતી અધિકારીઓએ આપી. મોહાલી પોલીસે જણાવ્યું કે અભિનેત્રીની ફરિયાદના આધારે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે કહ્યું કે ખુરાનાએ પોતાના ઈમેલ આઈડી પર મળેલા ખંડણીભર્યા ઈમેલ અંગે ફરિયાદ કરી હતી.
ફરિયાદ મળતા જ તરત જ કાર્યવાહી કરીને, ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 308(4) (ખંડણી) અને 351(3) (ફોજદારી ધમકી) હેઠળ શનિવારે સોહાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધાઈ, એમ તેમણે જણાવ્યું.
તપાસ વિભાગના પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સૌરવ જિંદલે કહ્યું, “ફરિયાદ મુજબ, ઈમેલમાં એક વોઇસ નોટ પણ સામેલ હતી, જે કથિત રીતે વિદેશમાં સ્થિત ગેંગસ્ટર દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી અને તેમાં ₹10 કરોડની ખંડણીની માંગ કરવામાં આવી હતી.” પોલીસે ઈમેલ અને વોઇસ મેસેજનો સ્ત્રોત શોધવા સહિત સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસે જણાવ્યું કે કાયદા મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અભિનેત્રી અને મોડેલ તરીકે જાણીતી છે. તેઓ 2013ની પંજાબી ફિલ્મ 'સાડ્ડા હક'માં પોતાના કામ માટે પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે અનેક મ્યુઝિક વીડિયો કર્યા છે અને લોકપ્રિય રિયાલિટી શો Bigg Bossના 13મા સીઝનમાં પણ ભાગ લીધો હતો.
ગયા મહિને પંજાબી ગાયક દિલનૂરે પણ મોહાલી પોલીસ પાસે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેને એક કોલ મળ્યો હતો, જેમાં લોકપ્રિય ગાયક બી પ્રાકને ધમકી આપી ₹10 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી.
