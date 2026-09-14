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હનુમાન અંશની સફળતા બાદ કૈંચી ધામ પહોંચી પ્રોડ્યુસર, મેળવ્યા નીમ કરોલી બાબાના આશીર્વાદ

અનુપ્રિયા નાગરે મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી બાબાના આશીર્વાદ લીધા અને કૈંચી ધામની આધ્યાત્મિક મહિમાને લઈને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી.

અનુપ્રિયા નાગરે
અનુપ્રિયા નાગર (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 12:46 PM IST

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હલ્દવાની: દેશ-વિદેશમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બનેલી ફિલ્મ 'હનુમાન અંશ'ની 21 વર્ષીય યુવા પ્રોડ્યુસર અનુપ્રિયા નાગર નૈનીતાલ પહોંચી હતી. અહીં તેમણે પ્રખ્યાત કૈંચી ધામની મુલાકાત લીધી અને બાબા નીમ કરોલી મહારાજના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે કૈંચી ધામ ખાતેની પોલીસ વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે નૈનીતાલના એસએસપી (SSP) મંજુનાથ ટીસી સાથે પણ સૌજન્ય મુલાકાત કરી હતી. એસએસપીએ અનુપ્રિયા નાગર, તેમના પરિવાર અને સહયોગીઓનું સન્માન કર્યું હતું અને ફિલ્મની સફળતા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

નૈનીતાલનું વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કૈંચી ધામ, બાબા નીમ કરોલી મહારાજની ભક્તિ અને અસ્થાનું એવું કેન્દ્ર છે, જ્યાં દેશ જ નહીં પણ દુનિયાભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચે છે. આ આસ્થા વચ્ચે દેશ-વિદેશમાં ચર્ચિત ફિલ્મ 'હનુમાન અંશ'ના યુવા પ્રોડ્યુસર અનુપ્રિયા નાગર પણ કૈંચી ધામ પહોંચ્યા. મહજ 21 વર્ષની ઉંમરમાં ફિલ્મ નિર્માણના ક્ષેત્રમાં ઓળખ બનાવનાર અનુપ્રિયા નાગરે પોતાના પરિવાર અને સહયોગીઓ સાથે બાબા નીમ કરોલી મહારાજના દર્શન કર્યા.

અનુપ્રિયા નાગરે મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના કરી બાબાના આશીર્વાદ લીધા અને કૈંચી ધામની આધ્યાત્મિક મહિમાને લઈને પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી. દર્શન દરમિયાન અનુપ્રિયા નાગરે શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા અને સુવિધા માટે નૈનીતાલ પોલીસ અને ઉત્તરાખંડ પોલીસ દ્વારા કરાઈ રહેલી વ્યવસ્થાઓના પણ વખાણ કર્યા. તેમણે કહ્યું આટલી મોટી સંખ્યામાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓને વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળવા પોલીસ માટે મોટી જવાબદારી છે.

દર્શન બાદ અનુપ્રિયા નાગરે નૈનીતાલના વરિષ્ઠ પોલીસ અધીક્ષક ડૉ. મંજૂનાથ ટીસી સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન તેમણે ફિલ્મ 'હનુમાન અંશ'ની સફળતા, તેની વિષયવસ્તુ અને ઉદ્દેશ્ય વિશે જાણકારી શેર કરી. ફિલ્મ મારફતે ભગવાન હનુમાનની ભક્તિ, આસ્થા અને સંસ્કારો સાથે બાબા નીમ કરોલી મહારાજની મહિમાને લોકો સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસ પર પણ ચર્ચા થઈ. આ દરમિયાન એસએસપી ડૉ. મંજૂનાથ ટીસીએ યુવા પ્રોડ્યુસર અનુપ્રિયા નાગર, તેમના પરિવારજનો અને સહયોગીઓને શૉલ ઓઢાડીને અને મોમેન્ટો આપીને સન્માનિત કર્યા. તેમણે ફિલ્મની સફળતા અને અનૂપ્રિયા નાગરના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના કરી.

એસએસપીએ કહ્યું કૈંચી ધામ દેશ-વિદેશના લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું પ્રમુખ કેન્દ્ર છે. અહીં આવતા દરેક શ્રદ્ધાળુ અને પર્યટકની સુરક્ષા અને સુવિધા સુનિશ્ચિત કરવી નૈનીતાલ પોલીસની પ્રાથમિકતા છે. સાથે જ તેમણે કહ્યું બાબા નીમ કરોલી મહારાજની પાવન ભૂમિ પર આવીને દર્શન કરવું પોતાનામા જ સૌભાગ્યની વાત છે.

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