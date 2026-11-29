થિએટર્સમાં દર્શકોને મોહી લીધા બાદ હવે OTT પર ક્યારે રિલીઝ થશે રામાયણ? પ્રોડ્યૂસરે કર્યો ખુલાસો
રણબીર કપૂર અને યશ સ્ટારર માયથોલૉજિકલ ડ્રામાને રિલીઝના 25 દિવસ થઈ ગયા છે અને તેણે કમાણી મામલે 'ધુરંધર 2'ને પછાડી દીધી છે
Published : November 29, 2026 at 5:16 PM IST
હૈદરાબાદ: નમિત મલ્હોત્રા દ્વારા નિર્મિત પૌરાણિક ફિલ્મ 'રામાયણ' 5 નવેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. તેની રિલીઝને હવે 25 દિવસ થઈ ગયા છે અને આ સમયગાળા દરમિયાન, આ ફિલ્મે 'બાહુબલી 2' અને 'ધુરંધર 2' જેવી ફિલ્મોની કુલ કમાણીના આંકડાને પણ પાછળ છોડી દીધા છે, જેનાથી તે વિશ્વભરમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની ગઈ છે. હાલમાં આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ ઘણા લોકો તેની OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે જેથી તેઓ તેને મફતમાં જોઈ શકે. 'રામાયણ'ના નિર્માતા નમિત મલ્હોત્રાએ આવા દર્શકોને સંબોધતા ફિલ્મની OTT રિલીઝ અંગેની યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે.
'રામાયણ'ની OTT રિલીઝ
તાજેતરમાં એક મીડિયા ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન, નમિત મલ્હોત્રાને એવા ઘણા લોકો વિશે પૂછવામાં આવ્યું જેઓ 'રામાયણ'ના OTT પ્લેટફોર્મ પર આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ તેને મફતમાં જોઈ શકે, અને આવું ક્યારે થઈ શકે. તેના જવાબમાં, નમિત મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે આ ફિલ્મ હજુ સુધી કોઈ સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મને વેચવામાં આવી નથી અને હાલમાં તેની ડિજિટલ રિલીઝ માટે કોઈ યોજના નથી. તેમણે પ્રેક્ષકોને આ ફિલ્મનો અનુભવ મોટા પડદા (સિનેમાઘરો) પર જ માણવા માટે અનુરોધ કર્યો છે.
નમિતે જણાવ્યું, "અમે હાલમાં OTT માટેની પ્રમાણભૂત રિલીઝ પ્રક્રિયાને અનુસરી રહ્યા નથી; આ અંગે હજુ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. મારી હંમેશા એવી ઈચ્છા રહી છે કે દર્શકો આ ફિલ્મનો અનુભવ મોટા પડદા પર કરે—જેથી તેઓ સંગીત અને દ્રશ્યોને ખરા અર્થમાં માણી શકે. તે ઘણા મહિનાઓ પછી જ OTT પ્લેટફોર્મ પર આવશે; હાલમાં આવી કોઈ તાત્કાલિક યોજના નથી."
OTT અધિકારો અંગે નમિત મલ્હોત્રાનું નિવેદન
ફિલ્મના OTT અધિકારોને લઈને વિવિધ અહેવાલો વહેતા થયા હતા. આ અફવાઓ પર પૂર્ણવિરામ મૂકતા, નિર્માતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમણે હજુ સુધી ફિલ્મના ડિજિટલ અધિકારો કોઈ સ્ટ્રીમિંગ સર્વિસને વેચ્યા નથી. તેમણે કહ્યું, "મેં આ ફિલ્મ કોઈ OTT પ્લેટફોર્મને વેચી નથી. મારો દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે જ્યાં સુધી ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં છે, ત્યાં સુધી દર્શકોએ તેનો આનંદ ત્યાં જ લેવો જોઈએ. તે ભવિષ્યમાં OTT પર આવશે ચોક્કસ, પરંતુ અત્યારે આવી કોઈ યોજના નથી. મેં કોઈ કરાર કર્યો નથી, કે નજીકના ભવિષ્યમાં આવો કોઈ કરાર કરવાની મારી કોઈ ઈચ્છા પણ નથી."
'રામાયણ' એ 'ધુરંધર-2'ને પાછળ છોડી દીધી
નમિત મલ્હોત્રાનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે રણબીર કપૂર અભિનીત ફિલ્મ 'રામાયણ' સિનેમાઘરોમાં ચાલી રહી છે અને 24 દિવસમાં તેણે વિશ્વભરમાં ₹1814.55 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. પોતાના 24મા દિવસે, આ ફિલ્મે 'ધુરંધર-2'ની વિશ્વવ્યાપી કુલ કમાણી (₹1813.39 કરોડ)ને વટાવી દીધી છે અને તે વૈશ્વિક સ્તરે બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ભારતીય ફિલ્મ બની ગઈ છે.
આમિર ખાનની ફિલ્મ 'દંગલ' (2016) ₹2070.30 કરોડની કમાણી સાથે આ યાદીમાં મોખરે છે; રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ બંને ફિલ્મોનું નિર્દેશન નિતેશ તિવારીએ કર્યું છે. હવે એ જોવાનું રહે છે કે નિતેશ તિવારીની આ પૌરાણિક ફિલ્મ, તેમની 10 વર્ષ જૂની ફિલ્મ 'દંગલ'ને પાછળ છોડી શકશે કે કેમ.
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