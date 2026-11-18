ધર્મા પ્રોડક્શન્સની મુલાકાતે પહોંચ્યા પ્રિન્સ વિલિયમ, કરણ જોહર, સૈફ-કરીનાએ કર્યું સ્વાગત
વેલ્સના રાજકુમાર ધર્મા પ્રોડક્શન્સની મુલાકાતે પહોચ્યા હતા, તેમણે આને પોતાનું સૌભાગ્ય ગણાવ્યું
Published : November 18, 2026 at 4:14 PM IST
મુંબઈ: પ્રિન્સ ઑફ વેલ્સ, પ્રિન્સ વિલિયમ મુંબઈમાં 'ધર્મા પ્રોડક્શન્સ' ખાતે પહોંચ્યા, જ્યાં ફિલ્મ નિર્માતા કરણ જોહર તથા અભિનેતાઓ સૈફ અલી ખાન અને કરીના કપૂર ખાને તેમનું સ્વાગત કર્યું. કરણ જોહરે પ્રિન્સ વિલિયમની 'ધર્મા પ્રોડક્શન્સ'ની મુલાકાતને એક "મોટું સૌભાગ્ય" ગણાવી અને ભારતીય સિનેમામાં તેમની રુચિના વખાણ કર્યા.
આ મુલાકાત અંગે મીડિયા સાથે વાત કરતા, કરણ જોહરે પોતાના પ્રોડક્શન હાઉસમાં પ્રિન્સ વિલિયમનું આગમન થવા બદલ આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સને અત્યંત મિલનસાર વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવ્યા.
Mumbai, Maharashtra: Prince of Wales, Prince William, meets Bollywood actors Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, and filmmaker Karan Johar at the Dharma Productions office during his visit https://t.co/TalBag8LRn— IANS (@ians_india) November 18, 2026
મીડિયા સાથે વાત કરતા કરણ જોહરે કહ્યું, "આ ખરેખર એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. અમે ફિલ્મો અને ફિલ્મ નિર્માણ પ્રક્રિયા સહિત વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી. અમારી ફિલ્મો વિદેશમાં ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરે છે અને યુનાઇટેડ કિંગડમમાં અમારો મોટો પ્રેક્ષક વર્ગ છે. આજકાલ, અમારી ફિલ્મો સતત દરેક જગ્યાએ ટોચના દસ ચાર્ટમાં સ્થાન મેળવી રહી છે. તાજેતરમાં આપણે જોયું છે તેમ, અમારી ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર ભારત અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર એમ બંને જગ્યાએ ઉલ્લેખનીય પ્રદર્શન કરી રહી છે."
કરણ જોહરે 'કભી ખુશી કભી ગમ' ફિલ્મ સાથે યુકેના જોડાણ વિશે પણ વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું, "યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે અમારો એક ખાસ સંબંધ છે. અમે 'કભી ખુશી કભી ગમ' વિશે વાત કરી, જે આ ડિસેમ્બરમાં તેની 25મી વર્ષગાંઠ ઉજવશે. આ ફિલ્મનો મોટો ભાગ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં શૂટ કરવામાં આવ્યો હતો, તેથી તે પણ અમારી ચર્ચાના વિષયોમાંનો એક હતો. અમે તેમને ફિલ્મની કેટલીક ક્લિપ્સ અને તસવીરો પણ બતાવી. આ પ્રસંગે કરીના અને સૈફ પણ હાજર હતા, તેમજ મારા સીઈઓ અપૂર્વ મહેતા પણ ત્યાં હતા. અમે અમારી વાતચીતમાં ઘણા વિવિધ વિષયો આવરી લીધા."
VIDEO | Prince William, who is in Mumbai, visits Dharma Productions office. Filmmaker Karan Johar says, "It was a wonderful experience. We had discussions about many things, including films and the filmmaking process. Our films perform very well overseas too, and we have such a large diaspora market in the United Kingdom. These days, our films are making it into the top ten charts everywhere. As we have recently seen, our films are earning impressive box-office collections both in India and internationally. We also share a special connection with the United Kingdom. We spoke about Kabhi Khushi Kabhie Gham, which will complete 25 years this December. We had shot so much of the film in the United Kingdom, so that was one of the topics we discussed. We also showed them some clips and images from the film. Kareena herself was there, along with Saif. My CEO, Apoorva Mehta, was also present. We had many conversations. There was a lot of discussion about cricket as well, particularly because Saif comes from such a strong cricketing lineage. We had so many things in common, and there were several interesting discussions. It was a wonderful experience. We can proudly say that a man of his prestige, reputation and warm heart chose our office, Dharma Productions, to visit. He came to our office, and we felt truly honoured and very proud." #PrinceWiliiam #DharmaProductions #KaranJohar— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
ફિલ્મ નિર્માતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ફિલ્મ ઉપરાંત તેમણે ક્રિકેટ વિશે પણ વાત કરી, જે એક એવો વિષય છે જેમાં બંનેને વિશેષ રસ છે, કારણ કે સૈફ એક એવા પરિવારમાંથી આવે છે જેનો ક્રિકેટ સાથે મજબૂત નાતો રહ્યો છે. "અમારી વચ્ચે ઘણી સમાનતાઓ જોવા મળી અને અમે અનેક રસપ્રદ ચર્ચાઓ કરી. આ એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. અમને ખરેખર ગર્વ છે કે તેમના જેવી ઉચ્ચ કક્ષાની વ્યક્તિ, જેમને આટલું સન્માન, ખ્યાતિ અને લોકોનો પ્રેમ પ્રાપ્ત છે, તેમણે અમારી ઓફિસ, 'ધર્મા પ્રોડક્શન્સ'ની મુલાકાત લેવાનું પસંદ કર્યું. તેમની હાજરીથી અમે અત્યંત સન્માનિત અને ગૌરવપૂર્ણ અનુભવ્યું."
'ધર્મા પ્રોડક્શન્સ'ની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રિન્સ વિલિયમે બોલિવૂડના વિશિષ્ટ નૃત્ય અને નાટ્યાત્મક શૈલીની ઝલક માણી. તેમણે કલાકારોને ફિલ્મ 'કભી ખુશી કભી ગમ'ના લોકપ્રિય ગીત 'શાવા શાવા' પર ડાન્સ કરતા નિહાળ્યા. પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ નૃત્યકારો દ્વારા પ્રસ્તુત આ શાનદાર ડાન્સે શાહી મુલાકાતમાં જાણે સિનેમાનો જાદુ ભરી દીધો અને આ આઇકોનિક ગીતને ફરી જીવંત કરી દીધું.
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