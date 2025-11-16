અઠવાડિયાથી હોસ્પિટલમાં એડમિટ પ્રેમ ચોપરાને ડિસ્ચાર્જ કરાયા, શરમન જોશીએ કહ્યું - બધું સારું છે
પીઢ અભિનેતા પ્રેમ ચોપરાને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. તેમને એક અઠવાડિયા પહેલા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 16, 2025 at 4:44 PM IST
મુંબઈ : બોલિવૂડના પીઢ અભિનેતા પ્રેમ ચોપરાને 8 નવેમ્બરની સાંજે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં લગભગ એક અઠવાડિયા રહ્યા બાદ, 15 નવેમ્બર, શનિવારના રોજ તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી.
બોલિવૂડના સૌથી ખૂંખાર વિલનોમાંના એક ગણાતા પ્રેમ ચોપરાને 8 નવેમ્બરના રોજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 90 વર્ષીય અભિનેતાને છાતીમાં ભાર લાગતા સારવાર આપવામાં આવી હોવાનું કહેવાય છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, હોસ્પિટલના ડોકટરોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે પ્રેમ ચોપરાને પહેલાથી જ હૃદયની બીમારી અને ફેફસાનો વાયરલ ચેપ હતો. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમની સ્થિતિ ક્યારેય ગંભીર નહોતી.
પ્રેમ ચોપરાને તેમની ઉંમર અને એકંદર સ્વાસ્થ્યને કારણે ઘણા દિવસો સુધી તબીબી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમની સારવારનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો અને તેમની સ્થિતિ એટલી સ્થિર થઈ ગઈ હતી કે તેમને રજા આપીને ઘરે મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
થોડા દિવસો પહેલા બોલિવૂડ અભિનેતા શરમન જોશીએ કહ્યું હતું કે, "બધું બરાબર છે, આભાર, ફક્ત થોડા ટેસ્ટ બાકી છે, હું કાલે પાછો આવીશ." તમને જણાવી દઈએ કે, શરમન જોશી પ્રેમ ચોપરાની પુત્રી પ્રેરણા ચોપરાના પતિ છે.
પ્રેમ ચોપરાએ 23 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ તેમનો 90મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. છ દાયકાની કારકિર્દીમાં તેમણે 380થી વધુ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો. તેમની પાવરફુલ સ્ક્રીન પ્રેઝન્સ અને યાદગાર સંવાદો સાથે, પ્રેમ ચોપરા બોલિવૂડના સૌથી પ્રખ્યાત ખલનાયકોમાંના એક બની ગયા.
"બોબી" માં તેમના સંવાદો, "પ્રેમ નામ હૈ મેરા, પ્રેમ ચોપરા," હિન્દી સિનેમામાં સૌથી વધુ બોલાતા સંવાદોમાંના એક છે. તેમણે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર વિજેતા ફિલ્મ ચૌધરી કરનૈલ સિંહથી પંજાબી સિનેમામાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.
