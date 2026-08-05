'ગજની'ના વિલન પ્રદીપ રાવતનું કેન્સરથી નિધન, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં માતમ છવાયો; જાણો ક્યા થશે અંતિમ સંસ્કાર
પ્રદીપ રાવતે આમિર ખાન સાથે લગાન, ગજની અને સરફરોશ જેવી ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું.
Published : August 5, 2026 at 10:17 AM IST
હૈદરાબાદ: લગાન અને ગજની જેવી મેગા બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મમાં પોતાના રોલથી દિલ જીતનારા એક્ટર પ્રદીપ રાવતનું કેન્સરને કારણે નિધન થયું છે. પ્રદીપ રાવતે 74 વર્ષની ઉંમરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. પ્રદીપ માત્ર બોલિવૂડ જ નહીં પણ સાઉથ સિનેમામાં પણ એટલા જ જાણીતા હતા. પ્રદીપે ફિલ્મી કરિયરમાં મોટાભાગે વિલનનો જ રોલ કર્યો છે અને સાથે જ કેટલીક ફિલ્મમાં પોતાની કોમેડીથી લોકોને હસાવ્યા પણ હતા. પ્રદીપ રાવતનું નિધન ભારતીય ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે મોટો લોસ છે. પ્રદીપના નિધનથી માત્ર બોલિવૂડ જ નહીં સાઉથ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ માતમ છવાઇ ગયો છે.
પ્રદીપ રાવતના મેનેજર સિદ્ધાર્થ આર તિવારીએ જણાવ્યુ હતું કે અભિનેતાને મુંબઇના કોકિલાબેન ધીરૂભાઇ અંબાણી હોસ્પિટલમાં એક મહિના સુધી દાખલ રાખવામાં આવ્યા હતા અને તે બાદ તેમણે ભિવંડી કેન્સર હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, તેમના પરિવારમાં તેમના પત્ની કલ્યાણી રાવત અને પુત્ર વિક્રમાદિત્ય રાવત છે.
Om Shanti Om Shanti— Gajendra Chauhan (@Gajjusay) August 4, 2026
Our friend and a colleague Pradeep Rawat who played Ashwathama in Mahabharat passed away. pic.twitter.com/WnBb0BQLxa
પ્રદીપ રાવતના મોતના સમાચારથી ફિલ્મ અને ફેન્સમાં શોકની લહેર જોવા મળી રહી છે. રાવતની સાથે કામ કરી ચુકેલા અભિનેતાઓએ તેમણે માત્ર તેમની હાજરી માટે જ નહીં પણ સહકર્મીઓ પ્રત્યે તેમના સ્નેહપૂર્ણ વ્યવહાર માટે પણ યાદ કર્યા હતા. લગાનમાં રાવતના સહ-કલાકાર અને લાંબા સમયથી મિત્ર રહેલા યશપાલ શર્મા શ્રદ્ધાંજલિ આપનારાઓમાં સૌથી પહેલા હતા. પોતાનું દુ:ખ વ્યક્ત કરતા યશપાલ શર્માએ લખ્યુ, પ્રદીપ રાવત, 'લગાન'માં અમારા ગજની દેવા. તમારી આત્માને શાંતિ મળે.
અભિનેતા ગજેન્દ્ર ચૌહાણે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો છે. રાવતના શરૂઆતના ટીવી કાર્યોને યાદ કરતા તેમણે લખ્યુ, 'ઓમ શાંતિ ઓમ! અમારા મિત્ર પ્રદીપ રાવત, જેમણે મહાભારતમાં અશ્વત્થામાની ભૂમિકા ભજવી હતીનું નિધન થયું છે.'
પ્રદીપ રાવતની કરિયર ત્રણ દાયકા કરતા વધુ લાંબી હતી અને તેમણે હિન્દી, તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને મલયાલમ સિનેમામાં કામ કર્યું હતું. જોકે, તેમણે નકારાત્મક રોલથી ઓળખ મળી. પ્રદીપ રાવતે પોતાના કરિયરની શરૂઆત ટેલીવિઝનથી કરી હતી. બીઆર ચોપડાના જાણીતા ટીવી શો મહાભારતમાં અશ્વત્થામાની ભૂમિકામાં તે ઘર ઘરમાં જાણીતા બન્યા હતા.
1985માં પ્રદીપ રાવતે મેરી જંગથી હિન્દી સિનેમામાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું જેમાં તેમણે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની ભૂમિકા ભજવી હતી. તે બાદ તે સમુંદર અને અગ્નિપથ જેવી ફિલ્મમાં પણ જોવા મળ્યા હતા. આમિર ખાન સાથે તેમણે યાદગાર ભૂમિકા આપી હતી. સરફરોશ (1999)માં તેમણે સુલતાનની ભૂમિકા ભજવી હતી, જે એક મુખ્ય ગુંડો હતો. બે વર્ષ બાદ તે લગાનમાં દેવા સિંહ સોઢીના રૂપમાં જોવા મળ્યા હતા. જે તે ગ્રામીણોમાંથી એક હતો જે અંગ્રેજો વિરૂદ્ધ ભુવનની ક્રિકેટ ટીમની મેચમાં સામેલ થાય છે.
પ્રદીપ રાવતે આમિર ખાન અભિનીત 2008ની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ગજનીમાં ખલનાકય ગજની ધર્માત્માની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ભૂમિકા તેમના સૌથી યાદગાર પ્રદર્શનમાંથી એક બની ગઇ હતી અને ભારતીય સિનેમાના યાદગાર ખલનાયકોમાંથી એકના રૂપમાં છબીને મજબૂત કરી હતી.
પ્રદીપ રાવતે તેલુગુ ફિલ્મમાં અભિનય કરવાની સાથે સાથે તમિલ, કન્નડ, મલયાલમમાં પણ કામ કર્યું છે. પ્રદીપ રાવતની ફિલ્મી કરિયર પર નજર કરીએ તો સઇ, નાયક, સ્ટાલિન, વીરમ, 1:નેનોક્કડાઇન, લોક્યમ, નેનુ શૈલજા, સરાઇનાડુ, નેને રાજુ નેને મંત્રી, આયિરથિલ ઇરૂવર, માર્કેટ રાજા એમબીબીએસ અને મિસ મેચ સામેલ છે.
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