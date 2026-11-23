'પંચાયત સીઝન 5'માં મોર્ડન જોવા મળશે ફૂલેરા, ટ્રેલર પહેલા બનરાકસે વધાર્યું દર્શકોનું એક્સાઇટમેન્ટ
'પંચાયત સીઝન 5'ના નવા વીડિયોમાં ફૂલેરાના વિકાસની નવી બ્લૂપ્રિન્ટ તૈયાર થતી જોવા મળે છે.
Published : November 23, 2026 at 2:35 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશની સૌથી પોપ્યુલર સિરીઝમાંથી એક પંચાયત પોતાની 5માં સીઝનમાં આવી ગઇ છે અને હવે દર્શકો પંચાયત સીઝન 5ના ટ્રેલરની રાહ જોઇ રહ્યા છે. આજે પંચાયત સીઝન 5નું ટ્રેલર રિલીઝ થવા જઇ રહ્યું છે. આ પહેલા અમે તેમને દર્શન કરાવીશું પંચાયતના પોપ્યુલર ગામ ફૂલેરા જે હવે પહેલા કરતા ઘણુ બદલાઇ ગયું છે.
ફૂલેરામાં હવે કંઇક મોટું થવાનું છે. આ લાઇન વાંચીને તમે જરૂર વિચારશો કે અંતે એવું તો શું થવાનું છે? તો અમે તમને જણાવી દઇએ કે બનરાકસ એટલે કે દુર્ગેશ કુમાર દ્વારા નવા વહીવટની કમાન પોતાના હાથમાં લીધા બાદ, એવું લાગી રહ્યું છે કે સમગ્ર ગામનું રૂપ રંગ બદલવાનું છે. પ્રાઇમ વીડિયો દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવેલા નવા વીડિયોમાં બનરાકસને ટ્રાન્સફોર્મ થતા જોઇ શકાય છે, સાથે જ મોર્ડન અવતારમાં જોવા મળી રહેલું ફૂલેરાનો લુક, દર્શકોને ગામ સારૂ લાગી રહ્યું છે.
આ રીતના વીડિયોમાં ફૂલેરાના વિકાસની નવી બ્લૂપ્રિન્ટ તૈયાર થતી જોવા મળે છે. ગામમાં હવે કેટલાક નવા અને મોર્ડન બદલાવ થવાના છે અને ગામને એક નવું રૂપ મળતું જોવા મળશે. એવામાં ,બનરાકસ એક નવા તબક્કાની શરૂઆત કરવા માટે કમર કસી ચુક્યો છે અને તેને જાહેરાત કરી છે કે, "હવે શરૂ થશે અમારૂ રાજ!" એવામાં સવાલ ઉભો થાય છે કે અંતે બનરાકસનો પ્લાન ફૂલેરા માટે શું છે?
દીપક કુમાર મિશ્રા, ચંદન કુમાર અને અરૂણાભ કુમાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આ શોનું ડાયરેક્શન દીપક કુમાર મિશ્રાએ કર્યું છે, જ્યારે તેની વાર્તાને ચંદન કુમાર દ્વારા લખવામાં આવી છે. આ સિરીઝને ધ વાયરલ ફીવર (TVF)એ પ્રોડ્યૂસ કરી છે.
આ સિરીઝમાં જિતેન્દ્ર કુમાર, રઘુબીર યાદવ, નીના ગુપ્તા, સુનીતા રાજવર, ફૈજલ મલિક, ચંદન રોય, સાંવિકા, દુર્ગેશ કુમાર અને અશોક પાઠક સહિત કેટલાક કલાકાર સ્ક્રીન શેર કરતા જોવા મળવાના છે. 'પંચાયત'ની સીઝન 5 ભારત સિવાય વિશ્વના 240થી વધુ દેશ અને ક્ષેત્રમાં 3 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ એક્સક્લૂઝિવ તરીકે પ્રાઇમ વીડિયો પર સ્ટ્રીમ થવા માટે તૈયાર છે.
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