'પેડ્ડી' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન DAY 2: રામ ચરણની ફિલ્મ ભારતમાં 100 કરોડ રૂપિયાની નજીક, જાણો બીજા દિવસની કમાણી
રામ ચરણની "પેડ્ડી" એ વિશ્વભરમાં શાનદાર કમાણી કરી છે. ચાલો જાણીએ કે "પેડ્ડી" એ તેના બીજા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર કેટલા કરોડની કમાણી કરી.
Published : June 6, 2026 at 10:48 AM IST
હૈદરાબાદ : રામ ચરણની તેલુગુ સ્પોર્ટ્સ-એક્શન ડ્રામા "પેડ્ડી" એ 4 જૂન, 2026ના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થયા પછી બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર શરૂઆત કરી છે. બુચી બાબુ સના દ્વારા દિગ્દર્શિત, બહુવિધ ભાષાઓમાં રિલીઝ થયેલી આ ફિલ્મે થિયેટરોમાં તેના પહેલા સંપૂર્ણ દિવસે નોંધપાત્ર કમાણી કરી. ચાલો જાણીએ કે આ ફિલ્મે બીજા દિવસે પણ તેનું બોક્સ ઓફિસ પ્રદર્શન જાળવી રાખ્યું છે કે નહીં.
"પેડ્ડી" વર્લ્ડવાઇડ કલેક્શન ડે 1
"પેડ્ડી" રામ ચરણની પહેલી સોલો ફિલ્મ બની છે જેણે તેના પહેલા દિવસે રુ.100 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો છે. હવે તેના બીજા દિવસે, તેલુગુ સ્પોર્ટ્સ-એક્શન ડ્રામા ફિલ્મ ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ પર રુ.100 કરોડના આંકડોની નજીક પહોંચી રહી છે. આ કમાણીનો આંકડો "RRR" સ્ટાર માટે મજબૂત પુનરાગમન દર્શાવે છે, કારણ કે તેની પાછલી ફિલ્મ "ગેમ ચેન્જર" નબળી રહી હતી.
શુક્રવારે નિર્માતાઓએ ફિલ્મની વિશ્વવ્યાપી કમાણી અંગે અપડેટ શેર કર્યું. નિર્માતાઓના જણાવ્યા અનુસાર, પેડ્ડીએ તેના શરૂઆતના દિવસે વિશ્વવ્યાપી બોક્સ ઓફિસ પર રુ.135.36 કરોડની કમાણી કરી હતી.
ઘરેલુ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
સેકનિલ્કના મતે, "પેડ્ડી" એ તેના પહેલા દિવસે રુ.51 કરોડની કમાણી કરી હતી. વધુમાં, ફિલ્મે પેઇડ પ્રીવ્યૂમાંથી રુ.18.50 કરોડની કમાણી કરી હતી, જેનાથી તેના પહેલા દિવસના કુલ કલેક્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો.
પ્રિવ્યૂ કલેક્શન સહિત, ભારતમાં 'પેડ્ડી'નું પહેલા દિવસે કુલ નેટ કલેક્શન લગભગ રુ.69.50 કરોડ હતું, જ્યારે ભારતમાં તેનું ગ્રોસ કલેક્શન રુ.82.49 કરોડ સુધી પહોંચ્યું, જે તેને વર્ષની નોંધપાત્ર ઓપનિંગમાંની એક છે.
'પેડ્ડી' બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન દિવસ 2
મજબૂત શરૂઆત પછી, ફિલ્મનો વેગ તેના બીજા દિવસે, 5 જૂને થોડો ધીમો પડ્યો હોય તેવું લાગે છે. આટલો ઘટાડો અપેક્ષિત હતો, કારણ કે શુક્રવાર એક સામાન્ય કાર્યકારી દિવસ છે. મિશ્ર સમીક્ષાઓ છતાં, રમતગમત નાટક મોટી સંખ્યામાં દર્શકોને થિયેટરોમાં આકર્ષવામાં સફળ રહ્યું.
SacNilc ના જણાવ્યા મુજબ, "Peddi" એ શુક્રવારે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં ભારતમાં આશરે રુ.18.97 કરોડની કમાણી કરી છે, જેના કારણે તેનું કુલ બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ₹100 કરોડના મહત્વપૂર્ણ આંકની નજીક પહોંચી ગયું છે. આનો અર્થ એ થયો કે 5 જૂને રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીમાં, "Peddi" ની બે દિવસની ચોખ્ખી કમાણી ₹88.47 કરોડ હતી. આ પ્રારંભિક અંદાજો સાથે, ભારતમાં ફિલ્મની કુલ કમાણી આશરે રુ.98.39 કરોડ છે.
સ્ટાર કાસ્ટ
બુચી બાબુ સના દ્વારા દિગ્દર્શિત, આ સમગ્ર ભારતમાં સ્પોર્ટ્સ ડ્રામા અભિનેતાની મુખ્ય રિલીઝમાંની એક છે અને તેમાં જાહ્નવી કપૂર મુખ્ય મહિલા ભૂમિકામાં છે. આ તેલુગુ સ્પોર્ટ્સ ડ્રામામાં શિવ રાજકુમાર, જગપતિ બાબુ, દિવ્યેન્દુ અને બોમન ઈરાની પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.
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