પવન કલ્યાણ હોસ્પિટલમાં દાખલ, સર્જરી કરાઈ: પીએમ મોદીએ ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી

આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અભિનેતા પવન કલ્યાણને શનિવારે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

પવન કલ્યાણ/PM નરેન્દ્ર મોદી (IANS)
Published : April 19, 2026 at 4:27 PM IST

હૈદરાબાદ : આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને તેલુગુ સિનેમાના પાવર સ્ટાર પવન કલ્યાણને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે 18 એપ્રિલ, શનિવારના રોજ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, તેમને સર્જરી કરાઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પવન કલ્યાણ સાથે વાત કરી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી. વડા પ્રધાને તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી.

શુક્રવારે સવારે અધિકારીઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન પવન કલ્યાણ અચાનક ગંભીર રીતે બીમાર પડી ગયા હતા. ડોક્ટરોની સલાહ પર, તેમણે દિવસ માટે તેમના બધા સત્તાવાર કાર્યક્રમો રદ કર્યા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. 18 એપ્રિલના રોજ હૈદરાબાદના જ્યુબિલી હિલ્સની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરો દ્વારા પરીક્ષણો અને MRI સ્કેન કરવામાં આવ્યા હતા.

આ સમાચાર મળતાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ સાથે વાત કરી. સર્જરી પછી સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી. પ્રધાનમંત્રીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચાર શેર કર્યા.

19 એપ્રિલના રોજ, પીએમ મોદીએ તેમના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે, તેમણે પવન કલ્યાણ સાથે વાત કરી છે. પીએમએ તેમની પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ ગરુ સાથે વાત કરી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી. તેઓ ખૂબ જ હિંમતવાન છે, અને મને ખાતરી છે કે તેઓ ખૂબ જ જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જશે. તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું."

પીએમની પોસ્ટ ફરીથી પોસ્ટ કરતા, પવન કલ્યાણે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી અને લખ્યું, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી, મારી સર્જરી પછી મારી સાથે વાત કરવા અને મારા સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરવા માટે સમય કાઢવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તમારી ચિંતા, તમારું પ્રોત્સાહન અને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની તમારી શુભેચ્છાઓ મને વધુ શક્તિ આપશે. હું તમારા સતત માર્ગદર્શન, સમર્થન અને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છાઓ માટે હંમેશા આભારી રહીશ."

પવન કલ્યાણના રાજકીય સચિવ પી. હરિપ્રસાદના એક નિવેદન અનુસાર, પાર્ટીના વડા છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હોવાથી શનિવારે સાંજે તેમની સર્જરી કરવામાં આવી હતી. ડોક્ટરોએ સલાહ આપી છે કે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે, જોકે, તેઓ 10 દિવસના આરામ પછી તેમની સત્તાવાર રીતે ફરીથી કામ શરૂ કરી શકે છે.

પી. હરિપ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે, "જનસેના પાર્ટીના વડા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણની શનિવારે સાંજે સર્જરી કરવામાં આવી હતી. શુક્રવારે સવારે તેમના અધિકારીઓ સાથે વહીવટી બાબતોની ચર્ચા કરતી વખતે, તેમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ. તેઓ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી રહ્યા હતા. તેમના અંગત ડોકટરોની સલાહ પર, તેમણે શુક્રવાર માટેના તેમના સત્તાવાર કાર્યક્રમો રદ કર્યા અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા."

નિવેદનમાં, તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હોસ્પિટલમાં, ડોકટરોએ MRI સહિત અનેક તબીબી પરીક્ષણો કર્યા. રિપોર્ટ્સની સમીક્ષા કર્યા પછી, ડોકટરોની ટીમે નક્કી કર્યું કે સર્જરી જરૂરી છે અને પ્રક્રિયા હાથ ધરી. ડોકટરોએ સલાહ આપી કે તેઓ એક થી દસ દિવસના આરામ પછી તેમની સત્તાવાર રીતે કામ ફરી શરૂ કરી શકે છે. જો કે, તેઓએ એમ પણ કહ્યું કે લાંબા સમય સુધી સાવચેતી જરૂરી રહેશે. સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે."

