પવન કલ્યાણના ખભાની સફળ સર્જરી; પત્નીએ લખી ભાવનાત્મક પોસ્ટ, આંધ્રના CM ચંદ્રબાબુ નાયડુ મળવા પહોંચ્યા
પવન કલ્યાણની મુંબઇની કોકિલાબેન ધીરૂભાઇ અંબાણી હોસ્પિટલમાં જમણા ખભા પર સર્જરી કરવામાં આવી હતી.
Published : July 12, 2026 at 8:11 PM IST
હૈદરાબાદ: આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અભિનેતા પવન કલ્યાણ મુંબઇની કોકિલાબેન ધીરૂભાઇ અંબાણી હોસ્પિટલમાં જમણા ખભા પર સફળ સર્જરી કરાવ્યા બાદ સ્વસ્થ થઇ રહ્યા છે. પવન કલ્યાણના પત્ની અન્ના કોનિડાલાએ તેમના સ્વાસ્થ્યને લઇને અપડેટ શેર કર્યું છે. બીજી તરફ આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ તેમણે મળવા માટે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
ઇંન્સ્ટાગ્રામ પર અન્નાએ એક હૃદયસ્પર્શી મેસેજ પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "જીવનમાં તેમનો બોજ હંમેશા તેમના શારીરિક પીડા કરતાં ઘણો ભારે રહ્યો છે. તે ભાગ્યે જ ફરિયાદ કરે છે. જ્યારે દુખાવો ખૂબ વધી જાય છે, ત્યારે જ ફરિયાદ કરે છે. મારૂં એકમાત્ર કામ તેમની સારી સંભાળ રાખવાનું છે અને ખાતરી કરવાનું છે કે તેઓ જાણે છે કે તેઓ સુરક્ષિત હાથમાં છે." આ પોસ્ટ પર અનેક પ્રતિક્રિયા આવી હતી જેમાં ફેન્સે તેમના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી હતી.
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણને મળવા પહોંચ્યા
આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રબાબુ નાયડુ રવિવારે હોસ્પિટલમાં પવન કલ્યાણની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને તેમના સ્વાસ્થ્યની જાણકારી મેળવી હતી. જનસેના પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પર મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી હતી અને કહ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રીએ નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે સમય વિતાવ્યો હતો અને પ્રક્રિયા પછી તેમના સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
ముంబయిలో కుడి భుజానికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న గౌరవ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ @PawanKalyan గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ @ncbn గారు పరామర్శించి, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) July 12, 2026
ఈ సందర్భంగా గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రులు శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, శ్రీ… pic.twitter.com/d7Qsmv3NC4
જનસેના પાર્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રખ્યાત ઓર્થોપેડિક સર્જન અને સ્પોર્ટ્સ મેડિસિન નિષ્ણાત ડૉ. દિનશા પાર્થીવાલાના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ દ્વારા આ સર્જરી કરવામાં આવી હતી. પવન કલ્યાણના જમણા ખભામાં એવલ્શન ફ્રેક્ચર સાથે રોટેટર કફની ઇજાની સારવાર માટે આ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું, અને પ્રક્રિયા સફળ રહી હતી.
નાયબ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયે પાછળથી ખુલાસો કર્યો કે પવન કલ્યાણ 2016થી ખભાની ઇજાથી પીડાઈ રહ્યા છે. શરૂઆતમાં તેમની સારવાર ચાલી હતી, પરંતુ 2019માં આ સમસ્યા ફરી ઉભી થઈ અને વર્ષોથી ધીમે ધીમે વધતી ગઈ. તીવ્ર પીડા હોવા છતાં, તેમણે જાહેર સભાઓમાં હાજરી આપવાનું, લોકો સાથે વાતચીત કરવાનું અને પ્રચાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, ઘણીવાર હજારો સમર્થકો સાથે હાથ પણ મિલાવ્યા.
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