Pawan Kalyan અને Anna Konidelaએ લગ્નના 13 વર્ષ બાદ લેશે છૂટાછેડા! સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કર્યું
આ યુગલે વિનંતી કરી કે લોકો તેમની અંગત ગોપનીયતાનું સન્માન કરે, અને જેઓ તેમની પડખે ઊભા રહ્યા છે તે સૌનો આભાર માન્યો
Published : November 10, 2026 at 9:40 AM IST
હૈદરાબાદ: આંધ્રપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અભિનેતા પવન કલ્યાણ તથા તેમના પત્ની અન્ના કોનિડેલાએ લગ્નના ૧૩ વર્ષ બાદ અલગ થવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે.
સોમવારે મોડી રાત્રે જારી કરાયેલા એક સંયુક્ત નિવેદનમાં દંપતીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય "પરસ્પર સમજણ અને સન્માન" સાથે લેવામાં આવ્યો છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે, "અમારા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ સમય સાથે વિતાવ્યા બાદ, અમે પરસ્પર સમજણ અને સન્માન સાથે અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભલે અમારા લગ્નજીવનનો અંત આવ્યો હોય, પરંતુ અમે સારા મિત્રો તરીકે રહીશું અને અમારા અદ્ભુત બાળકોના જવાબદાર માતા-પિતા તરીકેની ભૂમિકા નિભાવતા રહીશું. બાળકોની ખુશી અને તેમનું કલ્યાણ હંમેશા અમારી પ્રાથમિકતા રહેશે."
પોતાના શુભચિંતકોને સંબોધતા, દંપતીએ લોકોને વિનંતી કરી છે કે તેમના જીવનના આ અંગત પરિવર્તનના તબક્કે તેમની ગોપનીયતા (પ્રાઈવસી)નું સન્માન કરવામાં આવે. સાથે જ, જે લોકોએ તેમનો સાથ આપ્યો છે તેમનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે.
નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે, "જીવનના આ અંગત પરિવર્તનના તબક્કે, અમે તમારી સમજણ, ઉદારતા અને અમારી ગોપનીયતા પ્રત્યે સન્માનની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. આ સમગ્ર સફરમાં જેમણે અમારો સાથ આપ્યો છે, તે દરેક વ્યક્તિનો અમે હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ." આ નિવેદન પર પવન કલ્યાણ અને અન્ના કોનિડેલા બંનેના હસ્તાક્ષર છે. નિવેદનમાં અલગ થવા પાછળના કોઈ ચોક્કસ કારણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.
'જન સેના' પક્ષના સૂત્રોને ટાંકીને મળતા અહેવાલો અનુસાર, બંને વચ્ચે અલગ થવા અંગે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ચર્ચા ચાલી રહી હતી. સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે બંનેએ ફેમિલી કોર્ટમાં અરજી પણ દાખલ કરી દીધી છે.
અભિનેતા ચિરંજીવી અને નાગેન્દ્ર બાબુના નાના ભાઈ પવન કલ્યાણે 1996માં 'અક્કાડા અમ્માયી ઇક્કાડા અબ્બાયી' ફિલ્મથી અભિનયમાં ડેબ્યુ કર્યું હતું. પવન કલ્યાણના આ અગાઉ નંદિની અને અભિનેત્રી-મોડેલ રેણુ દેસાઈ સાથે લગ્ન થયા હતા. તેમણે 1997માં નંદિની સાથે લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તે સંબંધનો અંત આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 2009માં તેમણે રેણુ દેસાઈ સાથે લગ્ન કર્યા, જે 2012માં અલગ થઈ ગયા. આ દંપતીને બે બાળકો છે - અકીરા નંદન અને આદ્યા.
વર્ષ 2013માં પવન કલ્યાણે મૂળ રશિયાના વતની અન્ના સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમને બે બાળકો છે, પોલેના અંજના પવનોવા અને માર્ક શંકર પવનોવિચ.
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