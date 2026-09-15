Interview: 'શક' ટ્રસ્ટ નો વન' માં દરેક કેરેક્ટર શંકાના ઘેરામાં, પરિણીતિ ચોપરાએ કહ્યું- કોઈના પર ભરોસો નહીં કરી શકો
'શક: ટ્રસ્ટ નો વન' ને લઇને Etv ભારતના સંવાદદાતા કિર્તિકુમાર કદમ એ સિરિઝની મુખ્ય અભિનેત્રી પરિણીતિ ચોપરા સાથે વાતચીત કરી.
Published : September 15, 2026 at 9:23 PM IST
મને રેંસિલ સર જેવા સારા ડાયરેક્ટરનો સાથ મળ્યો. તેમણે મને ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવ્યું કે ક્યા દ્રશ્યમાં કેવા પ્રકારના ઇમોશનની જરુર છે, કેરેક્ટરની મનોસ્થિતિ શું છે અને તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે? જેથી એક કલાકાર તરીકે મને તેમના પર અને સ્ક્રીનપ્લે પર સંપૂર્ણ ભરોસો હતો. મેં હંમેશા એક સરળ નિયમ અપનાવ્યો છે કે જો તમારી પાસે બેસ્ટ સ્ક્રીનપ્લે છે અને તમે તમારા કામ પ્રત્યે ઇમાનદાર છો તો ભૂલ થવાની શક્યતા નહિવત બની જાય છે. એક એક્ટ્રેસના રૂપમાં હું સ્ક્રીપ્ટ પર ભરોસો રાખું છું અને પ્રામાણિકતાથી તેનું પાલન કરવાનો પ્રયાસ કરું છું. ભલે આ પાત્ર મારા અંગત અનુભવમાંથી પસાર નથી થયું, અથવા તો ભાવનાત્મક રીતે મારી નજીક નથી રહ્યું. મેં એક માતાના રૂપમાં નહીં પરંતુ એક અભિનેત્રી તરીકે એ માતાના ઇમોશન્સને સમજવા અને તેને સ્ક્રીન પર ઈમાનદારથી દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મારું માનવું છે કે આ એક સારા રાઇટિંગ અને ડાયરેક્શનની તાકાત છે, પછી ભલે એ તમારો અનુભવ ન રહ્યો હોય, છતાં પણ તમે દર્શકોને તે ઇમોશન્સ સાથે જોડી શકો છો.
સવાલ: તમે પોતાની પ્રોફેશનલ લાઈફ અને માતા તરીકેની જવાબદારી વચ્ચે કેવી રીતે બેલેન્સ કરો છો?
જવાબ: દરરોજ મને એક નવો અનુભવ થાય છે. સાચું કહું તો મેં ક્યારેય વિચાર્યું પણ નહોતું કે મા બન્યા બાદ આટલું બધું જીવન બદલાઈ જશે. મોટા ભાગે લોકો કહે છે કે બાળક જન્મ્યાં બાદ જીવન સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જાય છે. પરંતુ મારી બાબતમાં તો જે પરિવર્તન થયું છે એ આ શબ્દોથી પણ ઘણું વધું છે. ખરેખરમાં મારા જીવનમાં બધું જ બદલાઈ ગયું છે. ગત વર્ષે હું જેવી રીતે રહેતી હતી, મારા દિવસભરના પ્લાન જે રીતે બનાવતી હતી, કામ અને અંગત જીવન પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ બધું જ બદલાઈ ગયું. મેં હંમેશા જીવનમાં વર્કલાઇફ બેલેન્સને મહત્વ આપ્યું છે. મારા માટે કામ બધું જ નથી, કામની સાથે સાથે પરિવાર, મિત્રો, ફરવા જવું, રજાઓ, પરંપરાઓ, તહેવાર અને પોતાના માટે સમય કાઢવો આ બધી વસ્તુઓ મારા માટે એટલી જ જરૂરી છે. તેથી મેં હંમેશા જીવનના દરેક તબક્કાને યોગ્ય સમય અને મહત્વ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જ્યારે હવે હું માતા બની ગઇ છું તો આ બેલેન્સ જાળવી રાખવું મારા માટે જરૂરી બની જાય છે.
એક વ્યક્તિની રીતે મારા માટે માતા-પિતા હોવા સિવાય બીજું કશું જરૂરી નથી. તેથી જ્યારે પણ હું કામ કરું છું તો હું પૂરા મનથી કામ કરું છું. જ્યારે પણ હું સેટ પર હોઉં છું તો મારુ સમગ્ર ધ્યાન મારા પોતાના કામ પર હોય છે. હું મારા કામની સંપૂર્ણ મજા લઉ છું અને મારા રોલને સંપૂર્ણ ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું. જ્યારે પણ મારુ કામ પૂરૂ થાય એટલે મારું સમગ્ર ધ્યાન મારા બાળક તરફ જ હોય છે. જ્યારે હું તેની સાથે હોઉં તો મારું ધ્યાન તેના પર જ હોય છે. હું માતા તરીકેની જવાબદારી અને સાથે કરિયર એમ બંનેને અલગ-અલગ રીતે સંપૂર્ણ ન્યાય આપી ઈમાનદારથી જીવવા માગું છું.
મા બન્યા બાદ કામ પ્રત્યે મારું સમર્પણ ઓછું નથી થયું. તેથી ઊલટું મને મારું કામ વધુ સારી રીતે કરવાની પ્રેરણા મળે છે. રોલ કે ફિલ્મ પસંદ કરવાથી ન તો મારો દૃષ્ટિકોણ બદલાયો છે ન તો બદલાશે. એક એક્ટ્રેસના રૂપમાં હું સતત પોતાની જાતને પડકારતી રહેવા માગું છું. સારા રોલ કરવા માગું છું અને સ્ક્રીન પર દર્શકો સમક્ષ પોતાનો શ્રેષ્ઠ અભિનય રજૂ કરવા માગું છું. સાથે જ એક સારી પત્ની, પુત્રી અને માતા હોવું પણ મારા માટે એટલું જ જરુરી છે. હું જીવનમાં ક્યારેય પણ એક અભિનય માટે બીજા પાત્ર સાથે સમજૂતી નથી કરવા માંગતી. હું પૂરા મનથી દરેક સંબંધ અને જવાબદારી નિભાવવા માંગું છું. જો કે વર્કલાઇફ બેલેન્સ જાળવી રાખવું ઘણીવાર પડકારજનક પણ બની જાય છે. પરંતુ આ પડકારનો સામનો કરવામાં મજા પણ આવે છે.
હવ મારા જીવનમાં વધુ કે વસ્તુ સામેલ થઇ છે- મુસાફરી. મારે પહેલા કરતા હવે ખૂબ જ વધારે હવાઇ મુસાફરી કરવી પડે છે. મારી પાસે એટલા એર માઇલ્સ જમા થઇ રહ્યા છે કે હું તેનો ઉપયોગ કરીને એક લોન્ગ વેકેશન પ્લાન કરી શકું છું. પરિણિતીએ હસતા હસતા કહ્યું કે, સાચું કહું તો માતા બન્યા બાદ મારા દરેક નિર્ણયમાં મારો પુત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તે પછી કામ હોય કે મારી જીવન, હવે હું દરેક બાબતમાં વધુ વિચારી જવાબદારી સાથે કામ કરું છું.
સવાલ: એક પિતાના રુપમાં તમારા પતિ રાઘવ કેવા છે? તમે બંને બાળકના ઉછેરની જવાબદારી કેવી રીતે નિભાવો છો?
જવાબ: એક પિતાના રૂપમાં રાઘવ ખૂબ સારા વ્યક્તિ છે. તેઓ અમારા બાળકનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને ખૂબ જ પ્રોટેક્ટિવ છે. જો બધું ઠીક ન હોય તો તેઓ તરત જ અમને ટકોર પણ કરે છે. પરંતુ તેમની આ ટકોર પ્રેમ અને બાળકની ચિંતાને લઇને જ હોય છે. સાચું કહું તો રાઘવ એક પિતા તરીકે જે રીતે સરસ વર્તે છે તેવા રુપમાં પહેલા ક્યારેય નથી જોયા. માતા બન્યા બાદ એક મહિલાના જીવનમાં ખૂબ પરિવર્તન આવે છે જેમકે શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક અને સામાજિક રીતે પણ ફેરફાર થાય છે. આવા સમયમાં એક એવા પાર્ટનરનું હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે જે મજબૂતીથી તમારી સાથે ઊભા રહે. આ મામલે હું ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું. જ્યારે કોઇ દિવસ હું થાકી જાઉં કે એવું અનુભવું કે એનર્જી જ નથી રહી તો રાઘવ હંમેશા મારી સાથે મારી હિંમત બનીને ઊભા રહ્યા છે. તેઓ મારા સ્વાસ્થ્ય, મારા આરામ અને ત્યાં સુધી કે મારી કારકિર્દીનું પણ ધ્યાન રાખે છે.
જ્યારે પણ હું રાઘવને કહું કે હું આ કામ કરવા માગું છું અને કરી શકું છું. તો તેઓ કહે છે કે તું આગળ વધ, બાકીનું બધું હું સંભાળી લઇશ. તેનો સાથ મારા માટે ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. અમે અમારા સંતાનની જવાબદારી ખૂબ જ સારી રીતે નિભાવીએ છીએ. જ્યારે પણ હું શૂંટિંગમાં જાઉ ત્યારે રાઘવ અમારા બાળકની સાથે હોય છે અને જ્યારે તેઓ કોઇ કામમાં વ્યસ્ત હોય તો હું બાળકને સંભાળી લઉં છું. અમે બંનેએ સાથે મળીને માતા-પિતા બનવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેથી હવે એ જવાબદારી પણ અમારી બંનેની છે કે તેનું પાલનપોષણ પણ સાથે મળીને કરીએ. સાચું કહું તો મને લાગે છે કે મારા માટે જીવનસાથી પસંદ કરતા સમયે ભગવાન મારી સાથે હતા અને તેમણે સાચો નિર્ણય લેવામાં મારી મદદ કરી. હું ભાગ્યશાળી છું કે મારા પતિ મારા સાથીદાર અને મારા બાળકના પિતા પણ છે.
સવાલ: તમે અને રાઘવ એકબીજાના પૂરક છો. તો શું તમે બંને કામ કે સ્ક્રિપ્ટ વિશે વાત કરો છો? શું બાળકના પાલનપોષણ બાબતે પિતાને પણ માતા જેટલો યશ મળે છે?
જવાબ: હું તમને વિશ્વાસથી કહી શકું કે અમારા બાળકના પાલનપોષણમાં અમે બંનેનો હિસ્સો ફિફ્ટી-ફિફ્ટી છે. જો બાળકના પાલનપોષણની જવાબદારી માત્ર એક માતા-પિતા પર જ આવે તો મોટા ભાગે તે પરિવારની કોઇ ખાસ પરિસ્થિતિના કારણે જ આવું થતું હોય છે. દરેક પરિવારની કામની જવાબદારી, કૌટુંબિક પરિસ્થિતિ અને જીવનની જરૂરિયાત અલગ-અલગ હોય છે. તેથી કોઇપણ એક સ્થિતિને સાચી કે ખોટી ન કહી શકાય. જો કે અમારી બાબતમાં એવું છે કે અમે બંનેએ માતાપિતા બનવાનો સહિયારો નિર્ણય લીધો હતો. તેથી બાળકની જવાબદારી અમારા બંનેની છે. જ્યારે હું કામ પર હોવું ત્યારે રાઘવ બાળકની સારસંભાળ રાખે છે અને જ્યારે તેઓ કામ પર હોય ત્યારે હું બાળકને સાચવું છું. અમે બંને મારા સંતાનને સરખો સમય આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. કેટલાક પરિવારમાં પિતા કામ કરે છે અને માતા બાળકો સાથે ઘરે રહે છે. તો બીજા કેટલાક કિસ્સામાં તેનાથી ઊલટું એવું પણ હોય છે કે દાદા-દાદી કે નાના-નાની આવી મહત્વની જવાબદારી નિભાવે છે. એટલે બાળકના પાલનમાં કોઇ સ્થિતિ સાચી કે ખોટી નથી. જો કે અમે બંને અમારા સંતાન માટે સરખો સમય ફાળવીએ છીએ.
સવાલ: શું તમે સ્ક્રિપ્ટ પસંદ કરવા બાબતે ચર્ચા કરો છો?
જવાબ: મને રાઘવના સંસદમાં આપેલા ભાષણો કે ચૂંટણીઓ વિશે વધુ જાણકારી નથી. તેથી હું તેમને રાજકીય બાબતમાં કોઇ સલાહ નથી આપી શકતી. તેથી એ પણ વધુ યોગ્ય રહેશે કે તેઓ મને ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ વિશે સલાહ ન આપે. રાઘવ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી ઘણા દૂર છે. ક્યારેક જાહેર જગ્યા પર મારું કોઇ ગીત વાગતું હોય તો મારે એમને કહેવું પડે છે કે આ મારું ગીત છે. તેથી જ્યારે બોલિવુડની વાત આવે છે ત્યારે શ્રેષ્ઠ એ છે કે અમે અમારા પોત-પોતાના કાર્યક્ષેત્રને અલગ-અલગ રાખીએ.
સવાલ: 'શક' માં તમે આઠ વર્ષના બાળકની માતાનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છો. આ પાત્ર ભજવવું તમારા માટે માતા બન્યા પહેલા કે પછી કેટલું મુશ્કેલ હતું?
જવાબ: હું માતા બન્યા પહેલા કે પછી આ પાત્ર સ્વીકારતી તેમાં કોઇ ફેર પડવાનો નહતો. સ્ક્રિપ્ટ જ એટલી સરસ હતી કે ના પાડવી એ મૂર્ખતા કહેવાત. નેટફ્લિક્સ સાથે કામ કરવાની તક, સિદ્ધાર્થ જેવો પ્રોડ્યુસર અને રેંસિલ સરનું ડાયરેક્શન મારા માટે એક ખાસ ટીમ જેવું હતું. એટલા માટે હું મા બની ગઇ હોત તો પણ આ સિરિઝમાં અભિનય જરુર કરતી. જો કે કામનું શિડ્યુલ જરુર અલગ હોત. જો પ્રોડ્યુસર અને ડાયરેક્ટર સહયોગ કરનાર હોય તો મા બનવા અને કામ વચ્ચે સમતોલન કરવું શક્ય છે. આ સિરિઝના શૂટિંગ દરમિયાન હું ગર્ભવતી હતી અને પ્રોડ્યુસરે મને ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો. તેમણે એ સુનિશ્ચિત કર્યું હતું કે શૂંટિંગ દરમિયાન હું સ્વસ્થ અને તણાવમુક્ત વાતાવરણમાં કામ કરું. અમે એકબીજાને સહયોગ કર્યો એટલે શૂટિંગના શિડ્યુલ પર કોઇ અસર ન પડી. મારું માનવું છે કે આવી સ્થિતિમાં કલાકાર અને પ્રોડ્યસર્સ વચ્ચે ખુલીને વાતચીત થવી જરુરી છે. પ્રેગનેન્સી હોય કે નવજાત બાળકને સંભાળવાની જવાબદારી જો બંને પક્ષે તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવે અને તે અનુસાર યોજના બનાવવામાં આવે તો કામનો અનુભવ હકારાત્મક થઇ શકે છે.
સવાલ: હરલીન શેઠીના પાત્રને શંકાની નજરથી જોવાનું કારણ શું છે? શું સિરિઝની સ્ટોરી એવી રીતે લખવામાં આવી છે કે દર્શકો તેના પર શંકા કરે?
જવાબ: તમારા સવાલનો જવાબ આ સિરિઝની સ્ક્રિપ્ટમાં જ છે. જ્યારે અમે સ્ક્રીનપ્લે વાંચી રહ્યા હતા ત્યારે અમને પણ કેટલાક પાત્રો પર શંકા ગઇ પરંતુ ત્યાર બાદ એ શંકા દૂર પણ થઇ. જ્યારે પણ કોઇ કેરેક્ટર કંઇ કરે છે તો આપણા મનમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન થાય છે કે કદાચ આ એ જ વ્યક્તિ નથી ને કે જેણે આ કૃત્ય કર્યું છે? પરંતુ પછી બીજા કોઇ કેરેક્ટરના વ્યવહારને જોઇને તેના પર શંકા જાય. આ જ રેંસિલ સરની લેખન શૈલીની ખાસિયત છે. સિરિઝમાં દરેક પાત્રનું એક અલગ રુપ દેખાડવામાં આવ્યું છે. જેથી તમે દરેક પાત્ર પર શંકા કરશો, છતાં કોઈના પર પણ સંપૂર્ણ ભરોસો નહીં કરી શકો. આ વાત જ આ સિરિઝને આટલી રસપ્રદ બનાવે છે.