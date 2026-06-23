‘પંચાયત સીઝન 5’માં આવશે અનેક જબરદસ્ત ટ્વિસ્ટ, દુર્ગેશ કુમાર-સુનીતા રાજવાર-અશોક પાઠકે કર્યા મોટા ખુલાસા
બનરાકસ, ક્રાંતિ દેવી અને બિનોદે ટીવીએફના 'પંચાયત 5' માટેના મનોરંજન વિશે વિશિષ્ટ વિગતો શેર કરી.
Published : June 23, 2026 at 3:57 PM IST
હૈદરાબાદ: TVFની ‘પંચાયત’ સૌથી પસંદ કરાતી વેબ સિરીઝમાંની એક છે. તેના દરેક એપિસોડે પોતાની રસપ્રદ અને સરસ વાર્તાથી દર્શકોને બાંધી રાખ્યા છે. તાજેતરમાં એક સમિટ દરમિયાન, કલાકાર દુર્ગેશ કુમાર, સુનીતા રાજવાર અને અશોક પાઠકે સિરીઝના આગામી બહુપ્રતિક્ષિત સીઝન 5 વિશે ખુલીને વાત કરી. ચૂંટણીમાં પૂર્વ વિપક્ષ ફરી સત્તામાં આવતા ફૂલેરા ગામના બદલાતા રાજકીય સમીકરણો પર પ્રકાશ પાડતા, કલાકારોએ સંકેત આપ્યા કે આગળ શું થવાનું છે.
સ્ટોરીના મોટા રહસ્યો છુપાવી રાખતા, તેમણે ઈશારો કર્યો કે ‘પંચાયત સીઝન 5’ કહાનીમાં એક નવો વળાંક લઈને આવશે, જે પાછલા સીઝનોની તુલનામાં એક સાવ અલગ અને મજેદાર અનુભવ આપવાનું વચન આપે છે.
બનરાકસ (ભૂષણ)નું પાત્ર ભજવતા દુર્ગેશ કુમાર, જેમણે બૃજ ભૂષણ અને મંજુ દેવીને હરાવીને ગ્રામ પંચાયત પર કબજો મેળવ્યો છે, તેઓ પંચાયત 5ના પ્લોટ વિશે વાત કરતા દેખાયા. જોકે, તેમણે કહ્યું, “એવું તો નથી કહી શકતો, નહીંતર ઑડિયન્સનું કોમિક ટાઇમિંગ બગડી જશે. પરંતુ, આ વખતે પણ ખૂબ આનંદ આવવાનો છે.”
દુર્ગેશની વાતમાં સૂર પુરાવતા, અશોક પાઠક ઉર્ફે બિનોડે શેર કર્યું, “મજા આવશે. આ વખતની સીઝન કંઈક અલગ, હટકે હશે. રોમાંચ વધુ રહેશે. ‘પંચાયત સીઝન 4’ એક ખૂબ જ રસપ્રદ ક્લિફહેંગર પર પૂરી થઈ હતી, જેણે દર્શકોને એ જાણવા માટે આતુર છોડી દીધા હતા કે નવા ચૂંટાયેલા નેતૃત્વમાં આખરે ફૂલેરાની કમાન કોણ સંભાળશે.”
ગામના આગામી ઉપ-પ્રધાનની ઓળખ હજુ પણ રહસ્યના ઘેરામાં છે, ત્યારે આવનારા સીઝનમાં આ સસ્પેન્સ ખૂલવાની અને ફૂલેરાના રાજકીય સમીકરણો સામે આવવાની અપેક્ષા છે. જ્યારે આ અંગે પૂછવામાં આવ્યું, તો ફૂલેરાની નવી પ્રધાન, ક્રાંતિ દેવીનું પાત્ર ભજવતી સુનીતા રાજવારે મજાકિયા અંદાજમાં કહ્યું, “ઘરની વાત, ઘરમાં જ રહેશે. એ અમે તમને સ્ટેજ પર નહીં જણાવીએ. અમારા લેખકોએ ખૂબ સરસ લખ્યું છે. સીઝન 1થી લઈને સીઝન 5 સુધીનું સંતુલન જાળવવું, ગામની સાદગી પણ જાળવવી, મસાલો પણ જાળવવો. તેમનું લેખન અને અમારી અદાકારી સ્ક્રીન પર એકસાથે જોવાની મજા આવશે. અત્યારે જણાવી દઈશું તો મજા ખતમ થઈ જશે.”
પંચાયતના કલાકારોએ શોના આગામી સીઝન માટેની ઉત્સુકતા ખૂબ વધારી દીધી છે. જોકે ‘પંચાયત સીઝન 5’ની રિલીઝ તારીખનો ખુલાસો હજુ બાકી છે, પરંતુ એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયોએ જાહેરાત કરી છે કે નવા એપિસોડ આ જ મહિનાથી સ્ટ્રીમ થવાનું શરૂ થશે.
આ ઉપરાંત, ‘પંચાયત’ને દાદાસાહેબ ફાળકે ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ એવોર્ડ્સ 2025, આઈફા ડિજિટલ એવોર્ડ્સ 2025 અને આઇકોનિક ગોલ્ડ એવોર્ડ્સ 2026 જેવા અનેક પુરસ્કારો મળ્યા છે, સાથે જ તે સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ સનસની બની છે. ખરેખર, તેણે મનોરંજન જગતને જિતેન્દ્ર કુમાર અને ફૈઝલ મલિક જેવા શ્રેષ્ઠ કલાકારો આપ્યા છે.
વર્ષ 2020માં પહેલીવાર લૉન્ચ થયેલી ‘પંચાયત’, ગ્રામીણ ભારતના વાસ્તવિક ચિત્રણ અને એક ગામના પંચાયત સચિવ તરીકે કામ કરતા એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટની આસપાસ વણાયેલી સાચી લાગતી કહાનીને કારણે ખૂબ જલ્દી લોકોની પસંદગી બની ગઈ. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, આ સિરીઝે પોતાની સાદગી, હ્યુમર અને ભાવનાત્મક ઊંડાણ માટે વિવેચકો તરફથી ભરપૂર પ્રશંસા મેળવી છે.
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